https://ria.ru/20240629/sevastopol-1956259915.html

В Севастополе ликвидировали четыре суббоеприпаса после удара ВСУ по пляжу

В Севастополе ликвидировали четыре суббоеприпаса после удара ВСУ по пляжу - РИА Новости, 29.06.2024

В Севастополе ликвидировали четыре суббоеприпаса после удара ВСУ по пляжу

Четыре кассетных суббоеприпаса нашли, а затем уничтожили при обследовании дна моря в акватории пляжа "Учкуевка" в Севастополе, рассказали в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T06:09

2024-06-29T06:09

2024-06-29T06:16

специальная военная операция на украине

севастополь

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Четыре кассетных суббоеприпаса нашли, а затем уничтожили при обследовании дна моря в акватории пляжа "Учкуевка" в Севастополе, рассказали в пресс-службе МЧС России."Сотрудники МЧС России ликвидировали четыре суббоеприпаса в акватории Севастополя. Пиротехники МЧС России уничтожили взрывоопасные предметы, обнаруженные на дне пляжа "Учкуевка" после ракетного удара. За время обследования акватории найдено 4 неразорвавшихся суббоеприпаса – на глубинах от двух до пяти метров. Их уничтожили контролируемыми подрывами на месте обнаружения", - говорится в сообщении.Отмечается, что водолазные работы по поиску и обнаружению суббоеприпасов и взрывоопасных предметов будут продолжены.Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое дети.

https://ria.ru/20240628/shtrafy-1956233199.html

севастополь

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севастополь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины