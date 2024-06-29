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В Севастополе ликвидировали четыре суббоеприпаса после удара ВСУ по пляжу - РИА Новости, 29.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:09 29.06.2024 (обновлено: 06:16 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/sevastopol-1956259915.html
В Севастополе ликвидировали четыре суббоеприпаса после удара ВСУ по пляжу
В Севастополе ликвидировали четыре суббоеприпаса после удара ВСУ по пляжу - РИА Новости, 29.06.2024
В Севастополе ликвидировали четыре суббоеприпаса после удара ВСУ по пляжу
Четыре кассетных суббоеприпаса нашли, а затем уничтожили при обследовании дна моря в акватории пляжа "Учкуевка" в Севастополе, рассказали в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T06:09
2024-06-29T06:16
специальная военная операция на украине
севастополь
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Четыре кассетных суббоеприпаса нашли, а затем уничтожили при обследовании дна моря в акватории пляжа "Учкуевка" в Севастополе, рассказали в пресс-службе МЧС России."Сотрудники МЧС России ликвидировали четыре суббоеприпаса в акватории Севастополя. Пиротехники МЧС России уничтожили взрывоопасные предметы, обнаруженные на дне пляжа "Учкуевка" после ракетного удара. За время обследования акватории найдено 4 неразорвавшихся суббоеприпаса – на глубинах от двух до пяти метров. Их уничтожили контролируемыми подрывами на месте обнаружения", - говорится в сообщении.Отмечается, что водолазные работы по поиску и обнаружению суббоеприпасов и взрывоопасных предметов будут продолжены.Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое дети.
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севастополь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины
В Севастополе ликвидировали четыре суббоеприпаса после удара ВСУ по пляжу

В Севастополе ликвидировали четыре суббоеприпаса, найденные после обстрела пляжа

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов на улице Севастополя после ракетной атаки на город со стороны ВСУ
Сотрудники правоохранительных органов на улице Севастополя после ракетной атаки на город со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудники правоохранительных органов на улице Севастополя после ракетной атаки на город со стороны ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Четыре кассетных суббоеприпаса нашли, а затем уничтожили при обследовании дна моря в акватории пляжа "Учкуевка" в Севастополе, рассказали в пресс-службе МЧС России.
«
"Сотрудники МЧС России ликвидировали четыре суббоеприпаса в акватории Севастополя. Пиротехники МЧС России уничтожили взрывоопасные предметы, обнаруженные на дне пляжа "Учкуевка" после ракетного удара. За время обследования акватории найдено 4 неразорвавшихся суббоеприпаса – на глубинах от двух до пяти метров. Их уничтожили контролируемыми подрывами на месте обнаружения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что водолазные работы по поиску и обнаружению суббоеприпасов и взрывоопасных предметов будут продолжены.
Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое дети.
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Специальная военная операция на УкраинеСевастопольРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы Украины
 
 
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