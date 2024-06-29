https://ria.ru/20240629/serbiya-1956385557.html

Сербия продолжает поиски лиц, связанных с терактом у посольства Израиля

Сербия продолжает поиски лиц, связанных с терактом у посольства Израиля - РИА Новости, 29.06.2024

Сербия продолжает поиски лиц, связанных с терактом у посольства Израиля

Власти Сербии продолжают поиски членов террористических ячеек, связанных с нападением у посольства Израиля в Белграде в субботу, заявил сербский президент... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T23:03

2024-06-29T23:03

2024-06-29T23:03

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БЕЛГРАД, 29 июн - РИА Новости. Власти Сербии продолжают поиски членов террористических ячеек, связанных с нападением у посольства Израиля в Белграде в субботу, заявил сербский президент Александр Вучич. Вице-премьер и глава МВД Сербии Ивица Дачич в телефонном разговоре в субботу сообщил послу Израиля Яхелю Вилану, что нападавший у израильского посольства, который ранил жандарма и впоследствии был нейтрализован, был членом радикального движения. Дачич также оповестил посла Израиля, что предприняты повышенные меры безопасности в Белграде и по всей Сербии. "Еще одно лицо на территории Сербии находится в розыске... Это террористические ячейки. За ними следили, оставалось семь-восемь дней до задержания, но очевидно, они начали действовать раньше", - заявил журналистам президент Сербии. По его словам, один из подозреваемых сообщников террористов посещал свою мать, после чего его следы потерялись. "Мы продолжаем операцию, гарантируем надежность и безопасность всех граждан. Поздравляю командиров жандармерии и полиции с тем, как они хорошо подготовлены. Поздравляю и министра с исключительным поведением жандарма Милоша Йевремовича. Он будет награжден, как только выйдет из больницы", - отметил Вучич. МВД страны сообщило вечером в субботу о задержании одного из предполагаемых пособников нападавшего. Сербский премьер и экс-министр обороны Милош Вучевич заявил, что государство Сербия сможет решительно ответить на угрозу терроризма. С осуждением теракта и словами поддержки сотрудникам МВД также выступил экс-глава ведомства, нынешний министр обороны Братислав Гашич. МВД сообщило в субботу, что около 11.00 (12.00 мск) нападавший стрелял из арбалета в сотрудника жандармерии, который охранял посольство Израиля и ранил его в шею. Жандарм Милош Йевремович 1990 года рождения при самообороне применил оружие и нейтрализовал нападавшего, который впоследствии скончался от полученных ранений. Терроризм - это опаснейшее преступление. Борьба с ним является важнейшей общемировой задачей.

https://ria.ru/20240628/shtraf-1955976047.html

https://ria.ru/20240620/kolumbiya-1954402047.html

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в мире, сербия, израиль, белград (город), александр вучич, ивица дачич, милош вучевич