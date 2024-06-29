Премьер Сербии заявил, что страна решительно ответит на угрозу терроризма
Премьер Вучевич: Сербия сможет решительно ответить на угрозу терроризма
© Министарство спољних послова Републике Србије Милош Вучевич
© Министарство спољних послова Републике Србије
Милош Вучевич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 29 июн - РИА Новости. Власти Сербии смогут решительно ответить на угрозу терроризма, заявил в субботу сербский премьер Милош Вучевич после сообщений об инциденте у здания израильского посольства в Белграде.
В субботу около 11.00 (12.00 мск) неизвестный, чья личность устанавливается, выстрелил из арбалета в сотрудника жандармерии, который охранял посольство Израиля, и ранил его в шею. Жандарм применил оружие и нейтрализовал нападавшего, он скончался от полученных ранений.
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Глава МВД Сербии Ивица Дачич заявил, что нападение у посольства Израиля расследуется как теракт. Устанавливается, действовал ли нападавший в одиночку, в целях профилактики задержаны несколько человек, связанных с экстремистским движением. Местные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что нападавший - гражданин Сербии.
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"Это был безумный шаг, который нельзя приписать ни одной религии и ни одному народу. Речь идёт о преступлении отдельного лица с именем и фамилией. Поэтому призываю граждан оставаться спокойными и не поддаваться пропаганде тех, кто хотел бы нас поссорить между собой", - цитирует премьера Радио и телевидение Сербии.
"Государство Сербия сможет решительно ответить на угрозу терроризма", - подчеркнул глава правительства.
С осуждением теракта и словами поддержки сотрудникам МВД также выступил министр обороны Братислав Гашич.