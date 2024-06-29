https://ria.ru/20240629/serbiya-1956337968.html

Премьер Сербии заявил, что страна решительно ответит на угрозу терроризма

Премьер Сербии заявил, что страна решительно ответит на угрозу терроризма - РИА Новости, 29.06.2024

Премьер Сербии заявил, что страна решительно ответит на угрозу терроризма

Власти Сербии смогут решительно ответить на угрозу терроризма, заявил в субботу сербский премьер Милош Вучевич после сообщений об инциденте у здания... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T16:26

2024-06-29T16:26

2024-06-29T16:26

в мире

сербия

израиль

белград (город)

милош вучевич

ивица дачич

братислав гашич

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БЕЛГРАД, 29 июн - РИА Новости. Власти Сербии смогут решительно ответить на угрозу терроризма, заявил в субботу сербский премьер Милош Вучевич после сообщений об инциденте у здания израильского посольства в Белграде. В субботу около 11.00 (12.00 мск) неизвестный, чья личность устанавливается, выстрелил из арбалета в сотрудника жандармерии, который охранял посольство Израиля, и ранил его в шею. Жандарм применил оружие и нейтрализовал нападавшего, он скончался от полученных ранений. Глава МВД Сербии Ивица Дачич заявил, что нападение у посольства Израиля расследуется как теракт. Устанавливается, действовал ли нападавший в одиночку, в целях профилактики задержаны несколько человек, связанных с экстремистским движением. Местные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что нападавший - гражданин Сербии. "Это был безумный шаг, который нельзя приписать ни одной религии и ни одному народу. Речь идёт о преступлении отдельного лица с именем и фамилией. Поэтому призываю граждан оставаться спокойными и не поддаваться пропаганде тех, кто хотел бы нас поссорить между собой", - цитирует премьера Радио и телевидение Сербии. "Государство Сербия сможет решительно ответить на угрозу терроризма", - подчеркнул глава правительства. С осуждением теракта и словами поддержки сотрудникам МВД также выступил министр обороны Братислав Гашич.

https://ria.ru/20240516/mvd-1946332353.html

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в мире, сербия, израиль, белград (город), милош вучевич, ивица дачич, братислав гашич