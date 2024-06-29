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В Сербии мужчина ранил полицейского из арбалета у посольства Израиля
В Сербии мужчина ранил полицейского из арбалета у посольства Израиля - РИА Новости, 29.06.2024
В Сербии мужчина ранил полицейского из арбалета у посольства Израиля
Неизвестный ранил из арбалета сотрудника жандармерии у посольства Израиля в Сербии, он нейтрализован ответным огнем, заявил глава МВД Ивица Дачич. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T14:46
2024-06-29T14:46
2024-06-29T15:14
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ивица дачич
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БЕЛГРАД, 29 июн - РИА Новости. Неизвестный ранил из арбалета сотрудника жандармерии у посольства Израиля в Сербии, он нейтрализован ответным огнем, заявил глава МВД Ивица Дачич. "Сегодня около 11.00 (12.00 мск) неизвестный, чья личность устанавливается, стрелял из арбалета в сотрудника жандармерии, который охранял посольство Израиля, и ранил его в шею. Жандарм М.Й. 1990 года рождения при самообороне применил оружие и нейтрализовал нападавшего, который скончался в результате ранения", - цитирует Дачича пресс-служба МВД. Раненый полицейский находится в сознании, он доставлен в Центр скорой помощи, где будет проведена операция по извлечению стрелы из шеи. Начато расследование.
https://ria.ru/20240627/sud-1955822843.html
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в мире, израиль, сербия, ивица дачич
В мире, Израиль, Сербия, Ивица Дачич
В Сербии мужчина ранил полицейского из арбалета у посольства Израиля
В Сербии нейтрализовали мужчину, ранившего полицейского из арбалета у посольства