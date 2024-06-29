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"Становятся сильнее". Политик из США рассказал о катастрофе из-за России
"Становятся сильнее". Политик из США рассказал о катастрофе из-за России - РИА Новости, 29.06.2024
"Становятся сильнее". Политик из США рассказал о катастрофе из-за России
Санкции Соединенных Штатов не работают и лишь укрепляют российскую экономику, заявил независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в интервью... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T19:00
2024-06-29T19:00
2024-06-29T19:00
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Санкции Соединенных Штатов не работают и лишь укрепляют российскую экономику, заявил независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в интервью YouTube-каналу Tom Bilyeu."Это иллюзия, что мы единственная сверхдержава в мире. И вы знаете, это больше не работает. Когда мы применяем санкции, люди смеются над нами. Россия из-за наших санкций теперь имеет самую сильную экономику, которая у нее когда-либо была. У них теперь иммунитет к санкциям. Путин более популярен, чем был, когда мы начали нападать на Россию. Когда мы нападаем на страну, она становится сильнее. И это просто катастрофа для нашей страны", — сказал политик.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Тем не менее Россия справляется с санкционным давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.
https://ria.ru/20240629/rossiya-1956333701.html
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россия, сша, москва, владимир путин, роберт кеннеди, в мире
Россия, США, Москва, Владимир Путин, Роберт Кеннеди, В мире
"Становятся сильнее". Политик из США рассказал о катастрофе из-за России
Кеннеди-младший: экономика РФ стала сильнее, чем когда-либо, из-за санкций США