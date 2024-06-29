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ЕС распространил на Белоруссию некоторые антироссийские санкции - РИА Новости, 29.06.2024
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12:26 29.06.2024 (обновлено: 15:16 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/sanktsii-1956303593.html
ЕС распространил на Белоруссию некоторые антироссийские санкции
ЕС распространил на Белоруссию некоторые антироссийские санкции - РИА Новости, 29.06.2024
ЕС распространил на Белоруссию некоторые антироссийские санкции
Совет ЕС ввел новый пакет санкций против Белоруссии, который распространяет на эту страну некоторые ограничения, ранее уже введенные против России, следует из... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T12:26
2024-06-29T15:16
белоруссия
евросоюз
россия
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БРЮССЕЛЬ, 29 июн — РИА Новости. Совет ЕС ввел новый пакет санкций против Белоруссии, который распространяет на эту страну некоторые ограничения, ранее уже введенные против России, следует из заявления совета."Совет сегодня принял ограничительные меры, направленные против белорусской экономики. &lt;…&gt; Эти комплексные меры направлены на то, чтобы распространить ряд ограничительных мер, уже действующих против России", — указали в ведомстве.В частности, новые ограничения запрещают импорт из Белоруссии в ЕС золота, алмазов, гелия, угля и минеральных продуктов, сырой нефти. Также прекратится транзит через постсоветскую республику товаров и технологий двойного назначения.ЕС в новом пакете распространил ограничения и на перевозку грузов автотранспортом, включая прицепы и полуприцепы, зарегистрированные в Белоруссии.Также Брюссель обязал европейские компании следить за тем, чтобы экспортируемая в третьи страны "чувствительная" продукция, в том числе используемая в боевых действиях, огнестрельное оружие и боеприпасы, не была перенаправлена затем в постсоветскую республику.Помимо этого, вводится запрет на экспорт в Белоруссию "товаров и технологий морского судоходства", предметов роскоши. Кроме того, под ограничения попали товары и технологии, пригодные для использования в нефтепереработке и сжижении природного газа&quot;Совет запрещает предоставление определенных услуг (бухгалтерских, аудиторских, консалтинговых, по связям с общественностью, архитектурных, инженерных, рекламных, юридических, техосмотра, исследования рынка, опроса общественного мнения. — Прим. ред.) Белоруссии, ее правительству, государственным органам, &lt;…&gt; а также любому физическому или юридическому лицу, действующему от их имени&quot;, — добавляется в заявлении.Пакет также включает меры, позволяющие операторам в ЕС запрашивать компенсации за убытки, понесенные в Белоруссии в результате введения там ответных санкций.Как подчеркивал на этой неделе глава МИД страны Сергей Алейник после переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, Минск и Москва будут асимметрично отвечать на санкции Запада.
https://ria.ru/20240629/sanktsii-1956253941.html
https://ria.ru/20240411/lukashenko-1939464822.html
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белоруссия, евросоюз, россия, в мире
Белоруссия, Евросоюз, Россия, В мире
ЕС распространил на Белоруссию некоторые антироссийские санкции

ЕС распространил на Белоруссию некоторые санкции, ранее введенные против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
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БРЮССЕЛЬ, 29 июн — РИА Новости. Совет ЕС ввел новый пакет санкций против Белоруссии, который распространяет на эту страну некоторые ограничения, ранее уже введенные против России, следует из заявления совета.
"Совет сегодня принял ограничительные меры, направленные против белорусской экономики. <…> Эти комплексные меры направлены на то, чтобы распространить ряд ограничительных мер, уже действующих против России", — указали в ведомстве.
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В частности, новые ограничения запрещают импорт из Белоруссии в ЕС золота, алмазов, гелия, угля и минеральных продуктов, сырой нефти. Также прекратится транзит через постсоветскую республику товаров и технологий двойного назначения.
ЕС в новом пакете распространил ограничения и на перевозку грузов автотранспортом, включая прицепы и полуприцепы, зарегистрированные в Белоруссии.
Также Брюссель обязал европейские компании следить за тем, чтобы экспортируемая в третьи страны "чувствительная" продукция, в том числе используемая в боевых действиях, огнестрельное оружие и боеприпасы, не была перенаправлена затем в постсоветскую республику.
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Помимо этого, вводится запрет на экспорт в Белоруссию "товаров и технологий морского судоходства", предметов роскоши.
Кроме того, под ограничения попали товары и технологии, пригодные для использования в нефтепереработке и сжижении природного газа
«

"Совет запрещает предоставление определенных услуг (бухгалтерских, аудиторских, консалтинговых, по связям с общественностью, архитектурных, инженерных, рекламных, юридических, техосмотра, исследования рынка, опроса общественного мнения. — Прим. ред.) Белоруссии, ее правительству, государственным органам, <…> а также любому физическому или юридическому лицу, действующему от их имени", — добавляется в заявлении.

Пакет также включает меры, позволяющие операторам в ЕС запрашивать компенсации за убытки, понесенные в Белоруссии в результате введения там ответных санкций.
Как подчеркивал на этой неделе глава МИД страны Сергей Алейник после переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, Минск и Москва будут асимметрично отвечать на санкции Запада.
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