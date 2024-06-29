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Американский инвестор спрогнозировал снятие санкций США против России - РИА Новости, 29.06.2024
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04:02 29.06.2024 (обновлено: 05:52 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/sanktsii-1956253941.html
Американский инвестор спрогнозировал снятие санкций США против России
Американский инвестор спрогнозировал снятие санкций США против России - РИА Новости, 29.06.2024
Американский инвестор спрогнозировал снятие санкций США против России
Санкции против России, включая недавно введенные американскими властями ограничения против Московской фондовой биржи, имеют лишь краткосрочный эффект и позднее... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T04:02
2024-06-29T05:52
экономика
россия
сша
вашингтон (штат)
джим роджерс
московская биржа
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ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Санкции против России, включая недавно введенные американскими властями ограничения против Московской фондовой биржи, имеют лишь краткосрочный эффект и позднее будут сняты, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс. "Я выучил из истории, что санкции обычно не имеют значительного эффекта, кроме как в коротком периоде", — сообщил он агентству, комментируя новые санкции Вашингтона против Москвы. Как объяснил Роджерс, введение международных санкций ограничивает инвестиции в страну, однако подобные ограничения никогда и нигде не длились вечно."Санкции будут сняты, и вещи в России вернутся к своему нормальному положению", — заключил он. США в июне ввели санкции против российской финансовой инфраструктуры, включая Московскую биржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. После этого, с 13 июня, Московская биржа приостановила торги долларом США, евро и гонконгским долларом. Затем, 14 июня, о новых санкциях объявила и Великобритания. Она также включила в санкционный список эти три финансовых структуры.
https://ria.ru/20240628/vtb-1956030923.html
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экономика, россия, сша, вашингтон (штат), джим роджерс, московская биржа
Экономика, Россия, США, Вашингтон (штат), Джим Роджерс, Московская биржа
Американский инвестор спрогнозировал снятие санкций США против России

Инвестор Роджерс: санкции США против РФ имеют краткосрочный эффект и будут сняты

© AP Photo / Andy WongФлаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© AP Photo / Andy Wong
Флаги США . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Санкции против России, включая недавно введенные американскими властями ограничения против Московской фондовой биржи, имеют лишь краткосрочный эффект и позднее будут сняты, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс.
"Я выучил из истории, что санкции обычно не имеют значительного эффекта, кроме как в коротком периоде", — сообщил он агентству, комментируя новые санкции Вашингтона против Москвы.
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Как объяснил Роджерс, введение международных санкций ограничивает инвестиции в страну, однако подобные ограничения никогда и нигде не длились вечно.
"Санкции будут сняты, и вещи в России вернутся к своему нормальному положению", — заключил он.
США в июне ввели санкции против российской финансовой инфраструктуры, включая Московскую биржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. После этого, с 13 июня, Московская биржа приостановила торги долларом США, евро и гонконгским долларом. Затем, 14 июня, о новых санкциях объявила и Великобритания. Она также включила в санкционный список эти три финансовых структуры.
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ЭкономикаРоссияСШАВашингтон (штат)Джим РоджерсМосковская биржа
 
 
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