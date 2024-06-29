https://ria.ru/20240629/samolet-1956307683.html

Самолет "ЮВТ Аэро" выкатился за пределы ВПП в аэропорту Екатеринбурга

Самолет "ЮВТ Аэро" выкатился за пределы ВПП в аэропорту Екатеринбурга - РИА Новости, 29.06.2024

Самолет "ЮВТ Аэро" выкатился за пределы ВПП в аэропорту Екатеринбурга

Самолет авиакомпании "ЮВТ Аэро" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Екатеринбурга, пострадавших и повреждений воздушного судна нет, РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T13:00

2024-06-29T13:00

2024-06-29T15:01

происшествия

екатеринбург

тобольск

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Самолет авиакомпании "ЮВТ Аэро" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Екатеринбурга, пострадавших и повреждений воздушного судна нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани."В результате выкатывания самолета CRJ-200, следовавшего из Тобольска, на полосу безопасности ВПП после посадки никто не пострадал, повреждений нет. Пассажиры были доставлены в терминал и получили багаж", - сказал собеседник агентства, уточнив, что воздушное судно принадлежит авиакомпании "ЮВТ Аэро".По его словам, аэропорт временно вводил ограничения на прием воздушных судов, на запасные аэродромы ушли три борта. В настоящее время "Кольцово" работает в штатном режиме, отправляет и принимает самолеты, уточнили в пресс-службе.Как уточнили в Уральской транспортной прокуратуре, на этапе пробега самолет выкатился за пределы ВПП на расстояние около 10 метров. Сотрудники ведомства проверят исполнение законодательства о безопасности полетов. Помимо этого, следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России выехали на место происшествия, организована проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям пилотов и работников наземных служб аэропорта.

https://ria.ru/20240622/samolet-1954720326.html

https://ria.ru/20240604/an-26-1950401248.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Екатеринбурга Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Екатеринбурга 2024-06-29T13:00 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, екатеринбург, тобольск, следственный комитет россии (ск рф), россия