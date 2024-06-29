Рейтинг@Mail.ru
Самолет "ЮВТ Аэро" выкатился за пределы ВПП в аэропорту Екатеринбурга - РИА Новости, 29.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:00 29.06.2024 (обновлено: 15:01 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/samolet-1956307683.html
Самолет "ЮВТ Аэро" выкатился за пределы ВПП в аэропорту Екатеринбурга
Самолет "ЮВТ Аэро" выкатился за пределы ВПП в аэропорту Екатеринбурга - РИА Новости, 29.06.2024
Самолет "ЮВТ Аэро" выкатился за пределы ВПП в аэропорту Екатеринбурга
Самолет авиакомпании "ЮВТ Аэро" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Екатеринбурга, пострадавших и повреждений воздушного судна нет, РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T13:00
2024-06-29T15:01
происшествия
екатеринбург
тобольск
следственный комитет россии (ск рф)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1d/1956324062_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3f7fc1d3a23e28407b499db5c8d4635e.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Самолет авиакомпании "ЮВТ Аэро" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Екатеринбурга, пострадавших и повреждений воздушного судна нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани."В результате выкатывания самолета CRJ-200, следовавшего из Тобольска, на полосу безопасности ВПП после посадки никто не пострадал, повреждений нет. Пассажиры были доставлены в терминал и получили багаж", - сказал собеседник агентства, уточнив, что воздушное судно принадлежит авиакомпании "ЮВТ Аэро".По его словам, аэропорт временно вводил ограничения на прием воздушных судов, на запасные аэродромы ушли три борта. В настоящее время "Кольцово" работает в штатном режиме, отправляет и принимает самолеты, уточнили в пресс-службе.Как уточнили в Уральской транспортной прокуратуре, на этапе пробега самолет выкатился за пределы ВПП на расстояние около 10 метров. Сотрудники ведомства проверят исполнение законодательства о безопасности полетов. Помимо этого, следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России выехали на место происшествия, организована проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям пилотов и работников наземных служб аэропорта.
https://ria.ru/20240622/samolet-1954720326.html
https://ria.ru/20240604/an-26-1950401248.html
екатеринбург
тобольск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Екатеринбурга
Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Екатеринбурга
2024-06-29T13:00
true
PT0M27S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1d/1956324062_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8a5a2c3698addc5890011757ffbf55fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, екатеринбург, тобольск, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Екатеринбург, Тобольск, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Самолет "ЮВТ Аэро" выкатился за пределы ВПП в аэропорту Екатеринбурга

В Екатеринбурге самолет "ЮВТ Аэро" выкатился за пределы ВПП, пострадавших нет

Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Самолет авиакомпании "ЮВТ Аэро" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Екатеринбурга, пострадавших и повреждений воздушного судна нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.
"В результате выкатывания самолета CRJ-200, следовавшего из Тобольска, на полосу безопасности ВПП после посадки никто не пострадал, повреждений нет. Пассажиры были доставлены в терминал и получили багаж", - сказал собеседник агентства, уточнив, что воздушное судно принадлежит авиакомпании "ЮВТ Аэро".
Самолет авиакомпании Azur Air - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
Вылетевший в Сочи самолет вернулся в Анталью вскоре после взлета
22 июня, 14:23
По его словам, аэропорт временно вводил ограничения на прием воздушных судов, на запасные аэродромы ушли три борта. В настоящее время "Кольцово" работает в штатном режиме, отправляет и принимает самолеты, уточнили в пресс-службе.
Как уточнили в Уральской транспортной прокуратуре, на этапе пробега самолет выкатился за пределы ВПП на расстояние около 10 метров. Сотрудники ведомства проверят исполнение законодательства о безопасности полетов. Помимо этого, следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России выехали на место происшествия, организована проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям пилотов и работников наземных служб аэропорта.
Самолет Ан-26 авиакомпании КрасАвиа выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Диксона - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Ан-26 выкатился с ВПП после посадки в аэропорту Диксона
4 июня, 14:18
 
ПроисшествияЕкатеринбургТобольскСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала