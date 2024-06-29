https://ria.ru/20240629/samolet-1956307683.html
Самолет "ЮВТ Аэро" выкатился за пределы ВПП в аэропорту Екатеринбурга
Самолет "ЮВТ Аэро" выкатился за пределы ВПП в аэропорту Екатеринбурга - РИА Новости, 29.06.2024
Самолет "ЮВТ Аэро" выкатился за пределы ВПП в аэропорту Екатеринбурга
Самолет авиакомпании "ЮВТ Аэро" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Екатеринбурга, пострадавших и повреждений воздушного судна нет, РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T13:00
2024-06-29T13:00
2024-06-29T15:01
происшествия
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тобольск
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Самолет авиакомпании "ЮВТ Аэро" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Екатеринбурга, пострадавших и повреждений воздушного судна нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани."В результате выкатывания самолета CRJ-200, следовавшего из Тобольска, на полосу безопасности ВПП после посадки никто не пострадал, повреждений нет. Пассажиры были доставлены в терминал и получили багаж", - сказал собеседник агентства, уточнив, что воздушное судно принадлежит авиакомпании "ЮВТ Аэро".По его словам, аэропорт временно вводил ограничения на прием воздушных судов, на запасные аэродромы ушли три борта. В настоящее время "Кольцово" работает в штатном режиме, отправляет и принимает самолеты, уточнили в пресс-службе.Как уточнили в Уральской транспортной прокуратуре, на этапе пробега самолет выкатился за пределы ВПП на расстояние около 10 метров. Сотрудники ведомства проверят исполнение законодательства о безопасности полетов. Помимо этого, следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России выехали на место происшествия, организована проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям пилотов и работников наземных служб аэропорта.
https://ria.ru/20240622/samolet-1954720326.html
https://ria.ru/20240604/an-26-1950401248.html
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Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Екатеринбурга
Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Екатеринбурга
2024-06-29T13:00
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PT0M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, екатеринбург, тобольск, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Екатеринбург, Тобольск, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Самолет "ЮВТ Аэро" выкатился за пределы ВПП в аэропорту Екатеринбурга
В Екатеринбурге самолет "ЮВТ Аэро" выкатился за пределы ВПП, пострадавших нет