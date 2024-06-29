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"Мы на пороге". В США сделали тревожное заявление о войне с Россией
"Мы на пороге". В США сделали тревожное заявление о войне с Россией - РИА Новости, 29.06.2024
"Мы на пороге". В США сделали тревожное заявление о войне с Россией
Действия НАТО против России могут привести к чудовищным последствиям, заявил профессор истории и глава Института ядерных исследований американского университета РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T16:10
2024-06-29T16:10
2024-06-29T16:10
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Действия НАТО против России могут привести к чудовищным последствиям, заявил профессор истории и глава Института ядерных исследований американского университета в Вашингтоне Питер Кузник в беседе с журналистом издания The American Conservative."Мы, возможно, находимся на пороге нового кубинского ракетного кризиса, который был спровоцирован не только началом российской спецоперации, но и последними действиями НАТО по эскалации украинского конфликта до такой степени, что прямая конфронтация между Россией и альянсом действительно может возникнуть, а Третья мировая война становится не просто одним из возможных кошмарных исходов, а концом человеческой цивилизации в целом", — говорит профессор.В материале также подчеркивается, что эскалацию можно остановить, если обе стороны будут соблюдать существующие договоры и придерживаться умеренной позиции.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.
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В мире, Россия, Москва, Питер Кузник, НАТО, Вашингтон (город)
"Мы на пороге". В США сделали тревожное заявление о войне с Россией
TAC: Россия и США находятся на пороге крупного международного конфликта