https://ria.ru/20240629/rogov-1956338529.html
В Запорожье прогремел сильный взрыв
В Запорожье прогремел сильный взрыв - РИА Новости, 29.06.2024
В Запорожье прогремел сильный взрыв
Сильный взрыв прозвучал во временно оккупированном украинскими войсками городе Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T16:29
2024-06-29T16:29
2024-06-29T16:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Сильный взрыв прозвучал во временно оккупированном украинскими войсками городе Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "В Запорожье прозвучал сильный взрыв. При этом местные жители сообщают мне, что в отдельных частях города слышали два взрыва" - сказал Рогов. По его словам, подробности случившего уточняются. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Запорожье прогремел сильный взрыв
Рогов: во временно оккупированном ВСУ Запорожье прогремел сильный взрыв