https://ria.ru/20240629/rogov-1956338529.html

В Запорожье прогремел сильный взрыв

В Запорожье прогремел сильный взрыв - РИА Новости, 29.06.2024

В Запорожье прогремел сильный взрыв

Сильный взрыв прозвучал во временно оккупированном украинскими войсками городе Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T16:29

2024-06-29T16:29

2024-06-29T16:29

специальная военная операция на украине

в мире

россия

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владимир рогов

украина

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Сильный взрыв прозвучал во временно оккупированном украинскими войсками городе Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "В Запорожье прозвучал сильный взрыв. При этом местные жители сообщают мне, что в отдельных частях города слышали два взрыва" - сказал Рогов. По его словам, подробности случившего уточняются. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

запорожье

запорожская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, запорожье, запорожская область, владимир рогов, украина, вооруженные силы украины