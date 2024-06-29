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В Запорожье прогремел сильный взрыв - РИА Новости, 29.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:29 29.06.2024
https://ria.ru/20240629/rogov-1956338529.html
В Запорожье прогремел сильный взрыв
В Запорожье прогремел сильный взрыв - РИА Новости, 29.06.2024
В Запорожье прогремел сильный взрыв
Сильный взрыв прозвучал во временно оккупированном украинскими войсками городе Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T16:29
2024-06-29T16:29
специальная военная операция на украине
в мире
россия
запорожье
запорожская область
владимир рогов
украина
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Сильный взрыв прозвучал во временно оккупированном украинскими войсками городе Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "В Запорожье прозвучал сильный взрыв. При этом местные жители сообщают мне, что в отдельных частях города слышали два взрыва" - сказал Рогов. По его словам, подробности случившего уточняются. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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в мире, россия, запорожье, запорожская область, владимир рогов, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожье, Запорожская область, Владимир Рогов, Украина, Вооруженные силы Украины
В Запорожье прогремел сильный взрыв

Рогов: во временно оккупированном ВСУ Запорожье прогремел сильный взрыв

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте взрыва
Украинские пожарные на месте взрыва - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте взрыва. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Сильный взрыв прозвучал во временно оккупированном украинскими войсками городе Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«
"В Запорожье прозвучал сильный взрыв. При этом местные жители сообщают мне, что в отдельных частях города слышали два взрыва" - сказал Рогов.
По его словам, подробности случившего уточняются.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЗапорожьеЗапорожская областьВладимир РоговУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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