https://ria.ru/20240629/razvedka-1956291283.html

Минск сообщил о развертывании ВСУ систем радиоэлектронной разведки

Минск сообщил о развертывании ВСУ систем радиоэлектронной разведки - РИА Новости, 29.06.2024

Минск сообщил о развертывании ВСУ систем радиоэлектронной разведки

Украина развернула системы наблюдения радиоэлектронной разведки вблизи белорусской границы, сообщил командующий силами специальных операций по идеологической... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T11:16

2024-06-29T11:16

2024-06-29T11:28

специальная военная операция на украине

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МИНСК, 29 июн - РИА Новости. Украина развернула системы наблюдения радиоэлектронной разведки вблизи белорусской границы, сообщил командующий силами специальных операций по идеологической работе Вадим Лукашевич в Telegram-канале."Обстановка на белорусско-украинской границе характеризуется нарастанием напряженности. Коалицией западных стран развязан горячий конфликт вблизи нашей территории. С их стороны предпринимаются попытки втянуть нашу страну в войну. В этих сложных условиях наша страна делает все, чтобы сохранить мир на белорусской земле", - приводит слова Лукашевича пресс-служба минобороны Белоруссии.Отмечается, что у Белоруссии есть информация о том, что "Украина стягивает к нашим границам войска, вооружение, военную технику, в частности, в Житомирской области размещены американские боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня, тяжелая дальнобойная артиллерия и другая техника"."По нашим оценкам, у ВСУ не все хорошо на фронте. Несмотря на огромные потери, нехватку техники, они стягивают к нашим границам большое количество личного состава. Военнослужащие ВСУ постоянно занимаются пиаром того, что якобы сооружают оборонительные позиции, строят оборонительные сооружения, минно-взрывные заграждения на нашей границе", - отметил Лукашевич.По его словам, этим "пытаются показать всем, что они якобы готовятся защищаться". "Но мы точно знаем, что в ряде минно-взрывных заграждений имеются проходы, они их оборудовали. С какой целью, для чего они это сделали? Наверняка, чтобы в дальнейшем через эти проходы была возможность проникнуть на нашу территорию диверсионно-разведывательным группам противника, рейдовым отрядам, дабы на нашей белорусской земле провести диверсии, террористические акты", - сказал Лукашевич .Он отметил, что "мы знаем о том, что ВСУ развернули системы наблюдения радиоэлектронной разведки вблизи наших границ, широко используют беспилотные летательные аппараты, периодически они, нарушая границу, залетают на нашу территорию".

https://ria.ru/20240628/granitsa-1956061657.html

https://ria.ru/20240628/belorussiya-1956059499.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вооруженные силы украины, белоруссия, украина, в мире