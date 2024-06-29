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Минск сообщил о развертывании ВСУ систем радиоэлектронной разведки - РИА Новости, 29.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:16 29.06.2024 (обновлено: 11:28 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/razvedka-1956291283.html
Минск сообщил о развертывании ВСУ систем радиоэлектронной разведки
Минск сообщил о развертывании ВСУ систем радиоэлектронной разведки - РИА Новости, 29.06.2024
Минск сообщил о развертывании ВСУ систем радиоэлектронной разведки
Украина развернула системы наблюдения радиоэлектронной разведки вблизи белорусской границы, сообщил командующий силами специальных операций по идеологической... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T11:16
2024-06-29T11:28
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
белоруссия
украина
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МИНСК, 29 июн - РИА Новости. Украина развернула системы наблюдения радиоэлектронной разведки вблизи белорусской границы, сообщил командующий силами специальных операций по идеологической работе Вадим Лукашевич в Telegram-канале."Обстановка на белорусско-украинской границе характеризуется нарастанием напряженности. Коалицией западных стран развязан горячий конфликт вблизи нашей территории. С их стороны предпринимаются попытки втянуть нашу страну в войну. В этих сложных условиях наша страна делает все, чтобы сохранить мир на белорусской земле", - приводит слова Лукашевича пресс-служба минобороны Белоруссии.Отмечается, что у Белоруссии есть информация о том, что "Украина стягивает к нашим границам войска, вооружение, военную технику, в частности, в Житомирской области размещены американские боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня, тяжелая дальнобойная артиллерия и другая техника"."По нашим оценкам, у ВСУ не все хорошо на фронте. Несмотря на огромные потери, нехватку техники, они стягивают к нашим границам большое количество личного состава. Военнослужащие ВСУ постоянно занимаются пиаром того, что якобы сооружают оборонительные позиции, строят оборонительные сооружения, минно-взрывные заграждения на нашей границе", - отметил Лукашевич.По его словам, этим "пытаются показать всем, что они якобы готовятся защищаться". "Но мы точно знаем, что в ряде минно-взрывных заграждений имеются проходы, они их оборудовали. С какой целью, для чего они это сделали? Наверняка, чтобы в дальнейшем через эти проходы была возможность проникнуть на нашу территорию диверсионно-разведывательным группам противника, рейдовым отрядам, дабы на нашей белорусской земле провести диверсии, террористические акты", - сказал Лукашевич .Он отметил, что "мы знаем о том, что ВСУ развернули системы наблюдения радиоэлектронной разведки вблизи наших границ, широко используют беспилотные летательные аппараты, периодически они, нарушая границу, залетают на нашу территорию".
https://ria.ru/20240628/granitsa-1956061657.html
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вооруженные силы украины, белоруссия, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Белоруссия, Украина, В мире
Минск сообщил о развертывании ВСУ систем радиоэлектронной разведки

ВСУ развернули системы радиоэлектронной разведки у границы с Белоруссией

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МИНСК, 29 июн - РИА Новости. Украина развернула системы наблюдения радиоэлектронной разведки вблизи белорусской границы, сообщил командующий силами специальных операций по идеологической работе Вадим Лукашевич в Telegram-канале.
"Обстановка на белорусско-украинской границе характеризуется нарастанием напряженности. Коалицией западных стран развязан горячий конфликт вблизи нашей территории. С их стороны предпринимаются попытки втянуть нашу страну в войну. В этих сложных условиях наша страна делает все, чтобы сохранить мир на белорусской земле", - приводит слова Лукашевича пресс-служба минобороны Белоруссии.
Компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, обнаруженные в тайнике на границе Белоруссии и Украины
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Отмечается, что у Белоруссии есть информация о том, что "Украина стягивает к нашим границам войска, вооружение, военную технику, в частности, в Житомирской области размещены американские боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня, тяжелая дальнобойная артиллерия и другая техника".
«
"По нашим оценкам, у ВСУ не все хорошо на фронте. Несмотря на огромные потери, нехватку техники, они стягивают к нашим границам большое количество личного состава. Военнослужащие ВСУ постоянно занимаются пиаром того, что якобы сооружают оборонительные позиции, строят оборонительные сооружения, минно-взрывные заграждения на нашей границе", - отметил Лукашевич.
По его словам, этим "пытаются показать всем, что они якобы готовятся защищаться". "Но мы точно знаем, что в ряде минно-взрывных заграждений имеются проходы, они их оборудовали. С какой целью, для чего они это сделали? Наверняка, чтобы в дальнейшем через эти проходы была возможность проникнуть на нашу территорию диверсионно-разведывательным группам противника, рейдовым отрядам, дабы на нашей белорусской земле провести диверсии, террористические акты", - сказал Лукашевич .
Он отметил, что "мы знаем о том, что ВСУ развернули системы наблюдения радиоэлектронной разведки вблизи наших границ, широко используют беспилотные летательные аппараты, периодически они, нарушая границу, залетают на нашу территорию".
Военнослужащие воздушно-десантных войск Белоруссии дежурят на контрольно-пропускном пункте в Гомельской области неподалеку от белорусско-украинской границы - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Белоруссия усилила охрану границы с Украиной из-за сообщений об угрозе
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