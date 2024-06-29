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Эксперт назвал возможный ответ на американские РСМД у границ России - РИА Новости, 29.06.2024
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00:04 29.06.2024 (обновлено: 05:58 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/rakety-1956244031.html
Эксперт назвал возможный ответ на американские РСМД у границ России
Эксперт назвал возможный ответ на американские РСМД у границ России - РИА Новости, 29.06.2024
Эксперт назвал возможный ответ на американские РСМД у границ России
Версия ракеты увеличенной дальности для комплекса "Искандер-М" и новый комплекс средней дальности на базе одного из подвижных грунтовых ракетных комплексов... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T00:04
2024-06-29T05:58
россия
сша
аляска
игорь коротченко
владимир путин
московский институт теплотехники
нато
договор о рсмд
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Версия ракеты увеличенной дальности для комплекса "Искандер-М" и новый комплекс средней дальности на базе одного из подвижных грунтовых ракетных комплексов разработки корпорации "Московский институт теплотехники" могут появиться в России в ответ на размещение США ракет средней и меньшей дальности у ее границ, рассказал РИА Новости российский военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Ранее президент Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза заявил, что России, судя по всему, нужно начать производство ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и принимать решения об их размещении, реагируя на действия США."Во-первых, есть возможность нарастить тактико-технические характеристики комплекса "Искандер-М" в части, касающейся его аэробаллистической и крылатой ракеты таким образом, чтобы сделать дальность пуска значительно больше, чем существующие. Такие возможности реально могут быть реализованы при наличии соответствующего политического решения и выделении необходимых финансовых средств для проведения указанных работ и комплекса испытаний, после чего "Искандер-М" в новом варианте с увеличенной дальностью может быть поставлен на серийное производство", — сказал Коротченко.Кроме того, по его словам, при таких же условиях можно создать комплекс средней дальности на базе одного из подвижных грунтовых ракетных комплексов разработки корпорации "Московский институт теплотехники". Одной из важнейших задач при создании нового поколения российских ракетных комплексов аналитик назвал обеспечение их мобильности. Это позволит обеспечить их рассредоточение в позиционном районе при несении боевого дежурства, повысит скрытность и максимально затруднит обнаружение средствами космической разведки противника. "Не будем забывать, что при размещении, например, указанных комплексов на востоке России мы можем держать под прицелом ряд объектов военного назначения США на Аляске и обеспечить при необходимости поражение американских военных баз в странах, поддерживающих агрессивную политику США против России в Азиатско-Тихоокеанском регионе", — добавил Коротченко. Он рассказал, что США, размещая такие системы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, декларируют, что они нужны для сдерживания Китая и КНДР. Однако в их зону поражения попадают и важнейшие объекты на Дальнем Востоке России, поэтому не реагировать на это Москва не может, заметил аналитик.Вопрос появления стартовых позиций американских ракет средней и меньшей дальности в странах НАТО он назвал неизбежным. Поэтому для сдерживания недавно принятых в состав Североатлантического альянса Швеции и Финляндии, а также стран Балтии, Германии и Польши, а на юге Румынии и Болгарии требуется адекватный ответ со стороны России. "Не мы разрушали режим договора РСМД, не мы первыми начинаем производство и развёртывание указанных типов ракет, мы лишь обеспечиваем свою безопасность в рамках мероприятий, которые обозначил президент России Владимир Путин на сегодняшнем заседании Совета Безопасности, все необходимые решения и их практическая реализация, очевидно, последуют", — подчеркнул Коротченко. Он также напомнил, что любые российские ракетные комплексы, в том числе и те, о которых говорил Путин, могут нести как обычный, так и спецбоеприпас, то есть ядерный боезаряд тактического класса.
https://ria.ru/20240502/atacms-1943394086.html
https://ria.ru/20240407/iskander-m-1938359576.html
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россия, сша, аляска, игорь коротченко, владимир путин, московский институт теплотехники, нато, договор о рсмд
Россия, США, Аляска, Игорь Коротченко, Владимир Путин, Московский институт теплотехники, НАТО, Договор о РСМД
Эксперт назвал возможный ответ на американские РСМД у границ России

Эксперт Коротченко: ответом РФ на американские РСМД может стать "Искандер-М"

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРазвёртывание оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М"
Развёртывание оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Развёртывание оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Версия ракеты увеличенной дальности для комплекса "Искандер-М" и новый комплекс средней дальности на базе одного из подвижных грунтовых ракетных комплексов разработки корпорации "Московский институт теплотехники" могут появиться в России в ответ на размещение США ракет средней и меньшей дальности у ее границ, рассказал РИА Новости российский военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее президент Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза заявил, что России, судя по всему, нужно начать производство ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и принимать решения об их размещении, реагируя на действия США.
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"Во-первых, есть возможность нарастить тактико-технические характеристики комплекса "Искандер-М" в части, касающейся его аэробаллистической и крылатой ракеты таким образом, чтобы сделать дальность пуска значительно больше, чем существующие. Такие возможности реально могут быть реализованы при наличии соответствующего политического решения и выделении необходимых финансовых средств для проведения указанных работ и комплекса испытаний, после чего "Искандер-М" в новом варианте с увеличенной дальностью может быть поставлен на серийное производство", — сказал Коротченко.
Кроме того, по его словам, при таких же условиях можно создать комплекс средней дальности на базе одного из подвижных грунтовых ракетных комплексов разработки корпорации "Московский институт теплотехники".
Одной из важнейших задач при создании нового поколения российских ракетных комплексов аналитик назвал обеспечение их мобильности. Это позволит обеспечить их рассредоточение в позиционном районе при несении боевого дежурства, повысит скрытность и максимально затруднит обнаружение средствами космической разведки противника.
"Не будем забывать, что при размещении, например, указанных комплексов на востоке России мы можем держать под прицелом ряд объектов военного назначения США на Аляске и обеспечить при необходимости поражение американских военных баз в странах, поддерживающих агрессивную политику США против России в Азиатско-Тихоокеанском регионе", — добавил Коротченко.
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Он рассказал, что США, размещая такие системы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, декларируют, что они нужны для сдерживания Китая и КНДР. Однако в их зону поражения попадают и важнейшие объекты на Дальнем Востоке России, поэтому не реагировать на это Москва не может, заметил аналитик.
Вопрос появления стартовых позиций американских ракет средней и меньшей дальности в странах НАТО он назвал неизбежным. Поэтому для сдерживания недавно принятых в состав Североатлантического альянса Швеции и Финляндии, а также стран Балтии, Германии и Польши, а на юге Румынии и Болгарии требуется адекватный ответ со стороны России.
"Не мы разрушали режим договора РСМД, не мы первыми начинаем производство и развёртывание указанных типов ракет, мы лишь обеспечиваем свою безопасность в рамках мероприятий, которые обозначил президент России Владимир Путин на сегодняшнем заседании Совета Безопасности, все необходимые решения и их практическая реализация, очевидно, последуют", — подчеркнул Коротченко.
Он также напомнил, что любые российские ракетные комплексы, в том числе и те, о которых говорил Путин, могут нести как обычный, так и спецбоеприпас, то есть ядерный боезаряд тактического класса.
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РоссияСШААляскаИгорь КоротченкоВладимир ПутинМосковский институт теплотехникиНАТОДоговор о РСМД
 
 
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