https://ria.ru/20240629/raketa-1956337678.html

В Донецке ракета пробила крышу школы

В Донецке ракета пробила крышу школы - РИА Новости, 29.06.2024

В Донецке ракета пробила крышу школы

Ракета прямым попаданием пробила крышу школы в Донецке и влетела в учебный класс при украинском обстреле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T16:23

2024-06-29T16:23

2024-06-29T17:48

донецк

петровский район

донецкая народная республика

сцкк

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Ракета прямым попаданием пробила крышу школы в Донецке и влетела в учебный класс при украинском обстреле, передает корреспондент РИА Новости. Обстрел пришелся по школе №91 в Петровском районе города. В школе разбито более трех десятков окон и поврежден фасад, так же повреждена мастерская при школе. Сама ракета попала в один из учебных классов. По словам директора учебного заведения Елены Картамышевой, это был кабинет младших классов. Обошлось без пострадавших - в школе находился только дежурный. "Прямое попадание в крышу, разрушено перекрытие, нарушено остекление в учебных мастерских, в блоке начальной школы... пострадавших нет", - рассказала Картамышева. По сообщениям Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), за прошедшие сутки ВСУ 36 раз обстреляли территорию республики, выпустив 95 единиц различных боеприпасов. Ранения различной степени тяжести получили четыре мирных жителя, еще двое погибли. Повреждено шесть жилых домов.

https://ria.ru/20240628/minzdrav-1956180537.html

https://ria.ru/20240628/obstrel-1956225389.html

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Украинская ракета пробила крышу школы в Донецке Украинская ракета пробила крышу школы №91 в Донецке и попала в учебный класс, передаёт корреспондент РИА Новости. Обошлось без пострадавших - в школе находился только дежурный. 2024-06-29T16:23 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия