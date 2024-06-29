https://ria.ru/20240629/raketa-1956201388.html

Офицер рассказал, к чему готовятся расчеты ПВО на фронте

Офицер рассказал, к чему готовятся расчеты ПВО на фронте - РИА Новости, 29.06.2024

Офицер рассказал, к чему готовятся расчеты ПВО на фронте

Российские военные в зоне специальной военной операции изучают перспективные американские разработки – в частности, новейшие оперативно-тактические ракеты... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T07:29

2024-06-29T07:29

2024-06-29T07:29

специальная военная операция на украине

киев

министерство обороны сша

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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Российские военные в зоне специальной военной операции изучают перспективные американские разработки – в частности, новейшие оперативно-тактические ракеты Precision Strike Missile (PrSM), которые, как не исключает офицер расчета ПВО с позывным Стаф, Киев может получить в одном из пакетов помощи.На днях Пентагон провел испытания новой ракеты – ее запустили с острова Палау в Тихом океане по движущейся морской мишени. Официально же PrSM приняли на вооружение сухопутных войск США осенью 2023-го. Как отмечали в Пентагоне, со временем они должны заменить ракеты ATACMS. Дальность полета PrSM составляет от 60 до 500 километров."По тому, что мы знаем о PrSM - это баллистическая ракета. С этими типами целей мы уже научились бороться. Уверенно сбиваем украинские "Точки-У". Со временем научились бороться с ATACMS – перехватываем их большую часть. Данных о новых ракетах в открытом доступе пока немного, но мы их изучаем, в том числе в англоязычных источниках. Исходим из того, что рано или поздно нам придется иметь с ними дело", - пояснил РИА Новости Стаф.Пока что, по его словам, самые трудные цели – не баллистические, а крылатые ракеты типа Storm Shadow/SCALP. Они, отмечает офицер выполнены "по технологиям малозаметности и имеют низкий профиль полета"."Это затрудняет их обнаружение и оставляет на перехват совсем немного времени", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240626/sevastopol-1955533713.html

https://ria.ru/20240625/bomby-1955106996.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, министерство обороны сша