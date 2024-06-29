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Офицер рассказал, к чему готовятся расчеты ПВО на фронте - РИА Новости, 29.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:29 29.06.2024
https://ria.ru/20240629/raketa-1956201388.html
Офицер рассказал, к чему готовятся расчеты ПВО на фронте
Офицер рассказал, к чему готовятся расчеты ПВО на фронте - РИА Новости, 29.06.2024
Офицер рассказал, к чему готовятся расчеты ПВО на фронте
Российские военные в зоне специальной военной операции изучают перспективные американские разработки – в частности, новейшие оперативно-тактические ракеты... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T07:29
2024-06-29T07:29
специальная военная операция на украине
киев
министерство обороны сша
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Российские военные в зоне специальной военной операции изучают перспективные американские разработки – в частности, новейшие оперативно-тактические ракеты Precision Strike Missile (PrSM), которые, как не исключает офицер расчета ПВО с позывным Стаф, Киев может получить в одном из пакетов помощи.На днях Пентагон провел испытания новой ракеты – ее запустили с острова Палау в Тихом океане по движущейся морской мишени. Официально же PrSM приняли на вооружение сухопутных войск США осенью 2023-го. Как отмечали в Пентагоне, со временем они должны заменить ракеты ATACMS. Дальность полета PrSM составляет от 60 до 500 километров."По тому, что мы знаем о PrSM - это баллистическая ракета. С этими типами целей мы уже научились бороться. Уверенно сбиваем украинские "Точки-У". Со временем научились бороться с ATACMS – перехватываем их большую часть. Данных о новых ракетах в открытом доступе пока немного, но мы их изучаем, в том числе в англоязычных источниках. Исходим из того, что рано или поздно нам придется иметь с ними дело", - пояснил РИА Новости Стаф.Пока что, по его словам, самые трудные цели – не баллистические, а крылатые ракеты типа Storm Shadow/SCALP. Они, отмечает офицер выполнены "по технологиям малозаметности и имеют низкий профиль полета"."Это затрудняет их обнаружение и оставляет на перехват совсем немного времени", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240626/sevastopol-1955533713.html
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киев, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, Киев, Министерство обороны США
Офицер рассказал, к чему готовятся расчеты ПВО на фронте

Офицер Стаф: расчеты ПВО уже изучают новую американскую ракету

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗенитный расчет мобильной группы быстрого реагирования, вооруженный пулемётом ДШК
Зенитный расчет мобильной группы быстрого реагирования, вооруженный пулемётом ДШК - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Российские военные в зоне специальной военной операции изучают перспективные американские разработки – в частности, новейшие оперативно-тактические ракеты Precision Strike Missile (PrSM), которые, как не исключает офицер расчета ПВО с позывным Стаф, Киев может получить в одном из пакетов помощи.
На днях Пентагон провел испытания новой ракеты – ее запустили с острова Палау в Тихом океане по движущейся морской мишени. Официально же PrSM приняли на вооружение сухопутных войск США осенью 2023-го. Как отмечали в Пентагоне, со временем они должны заменить ракеты ATACMS. Дальность полета PrSM составляет от 60 до 500 километров.
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"По тому, что мы знаем о PrSM - это баллистическая ракета. С этими типами целей мы уже научились бороться. Уверенно сбиваем украинские "Точки-У". Со временем научились бороться с ATACMS – перехватываем их большую часть. Данных о новых ракетах в открытом доступе пока немного, но мы их изучаем, в том числе в англоязычных источниках. Исходим из того, что рано или поздно нам придется иметь с ними дело", - пояснил РИА Новости Стаф.
Пока что, по его словам, самые трудные цели – не баллистические, а крылатые ракеты типа Storm Shadow/SCALP. Они, отмечает офицер выполнены "по технологиям малозаметности и имеют низкий профиль полета".
"Это затрудняет их обнаружение и оставляет на перехват совсем немного времени", - добавил собеседник агентства.
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