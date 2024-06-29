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"Путин преподал урок". СМИ назвали главную ошибку США - РИА Новости, 29.06.2024
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14:58 29.06.2024 (обновлено: 20:11 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/putin-1956323116.html
"Путин преподал урок". СМИ назвали главную ошибку США
"Путин преподал урок". СМИ назвали главную ошибку США - РИА Новости, 29.06.2024
"Путин преподал урок". СМИ назвали главную ошибку США
Президент России Владимир Путин преподал США важный урок, развенчав миф о несокрушимой гегемонии Запада, пишет иракское новостное агентство Al Hadath. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T14:58
2024-06-29T20:11
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин преподал США важный урок, развенчав миф о несокрушимой гегемонии Запада, пишет иракское новостное агентство Al Hadath."Девяностые годы и начало XXI века стали пиком военно-политического могущества США, когда они фактически управляли миром, устанавливая правила игры и дирижируя глобальными политическими конфликтами. Америка считала, что однополярный мир никуда не денется или что она всегда сможет его защитить. Однако после событий 11 сентября 2001 года США быстро переключились на проблемы Ближнего Востока и борьбу с терроризмом. Они увязли в Афганистане и Ираке. Тем временем Путин нашел возможности для реализации своих политических планов и попытался воплотить в жизнь мечты о восстановлении былой славы России", — сообщается в материале.Автор статьи считает, что самыми главными ошибками Запада являются чрезмерное давление на своих противников, отсутствие гибких стратегических приоритетов и слишком пренебрежительное отношение к потенциальным угрозам."Не стоит недооценивать своего противника и то, на что он способен, чтобы не быть застигнутыми врасплох", — резюмировал автор.Президент России Владимир Путин не раз заявлял, что эпоха однополярного миропорядка во главе с США уходит в прошлое, хотя Запад и не хочет этого признавать. Но, по словам российского лидера, снизить глобальную напряженность можно только путем кардинального укрепления системы современного многополярного мира. В послании Федеральному собранию Путин призвал формировать новый "контур мировой безопасности", отметив, что Россия готова к диалогу со всеми странами.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240628/putin-1956186216.html
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сша, россия, америка, владимир путин, в мире
США, Россия, Америка, Владимир Путин, В мире
"Путин преподал урок". СМИ назвали главную ошибку США

Al Hadath: Путин преподал США урок, развенчав миф о гегемонии Запада

© РИА Новости / Иван Секретарев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости / Иван Секретарев
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Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин преподал США важный урок, развенчав миф о несокрушимой гегемонии Запада, пишет иракское новостное агентство Al Hadath.
"Девяностые годы и начало XXI века стали пиком военно-политического могущества США, когда они фактически управляли миром, устанавливая правила игры и дирижируя глобальными политическими конфликтами. Америка считала, что однополярный мир никуда не денется или что она всегда сможет его защитить. Однако после событий 11 сентября 2001 года США быстро переключились на проблемы Ближнего Востока и борьбу с терроризмом. Они увязли в Афганистане и Ираке. Тем временем Путин нашел возможности для реализации своих политических планов и попытался воплотить в жизнь мечты о восстановлении былой славы России", — сообщается в материале.
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Автор статьи считает, что самыми главными ошибками Запада являются чрезмерное давление на своих противников, отсутствие гибких стратегических приоритетов и слишком пренебрежительное отношение к потенциальным угрозам.
"Не стоит недооценивать своего противника и то, на что он способен, чтобы не быть застигнутыми врасплох", — резюмировал автор.
Президент России Владимир Путин не раз заявлял, что эпоха однополярного миропорядка во главе с США уходит в прошлое, хотя Запад и не хочет этого признавать. Но, по словам российского лидера, снизить глобальную напряженность можно только путем кардинального укрепления системы современного многополярного мира. В послании Федеральному собранию Путин призвал формировать новый "контур мировой безопасности", отметив, что Россия готова к диалогу со всеми странами.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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