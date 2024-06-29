https://ria.ru/20240629/putin-1956323116.html

"Путин преподал урок". СМИ назвали главную ошибку США

"Путин преподал урок". СМИ назвали главную ошибку США - РИА Новости, 29.06.2024

"Путин преподал урок". СМИ назвали главную ошибку США

Президент России Владимир Путин преподал США важный урок, развенчав миф о несокрушимой гегемонии Запада, пишет иракское новостное агентство Al Hadath. РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T14:58

2024-06-29T14:58

2024-06-29T20:11

сша

россия

америка

владимир путин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951390860_342:0:2639:1292_1920x0_80_0_0_b64133fb05f0372febbfcd054385884d.jpg

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин преподал США важный урок, развенчав миф о несокрушимой гегемонии Запада, пишет иракское новостное агентство Al Hadath."Девяностые годы и начало XXI века стали пиком военно-политического могущества США, когда они фактически управляли миром, устанавливая правила игры и дирижируя глобальными политическими конфликтами. Америка считала, что однополярный мир никуда не денется или что она всегда сможет его защитить. Однако после событий 11 сентября 2001 года США быстро переключились на проблемы Ближнего Востока и борьбу с терроризмом. Они увязли в Афганистане и Ираке. Тем временем Путин нашел возможности для реализации своих политических планов и попытался воплотить в жизнь мечты о восстановлении былой славы России", — сообщается в материале.Автор статьи считает, что самыми главными ошибками Запада являются чрезмерное давление на своих противников, отсутствие гибких стратегических приоритетов и слишком пренебрежительное отношение к потенциальным угрозам."Не стоит недооценивать своего противника и то, на что он способен, чтобы не быть застигнутыми врасплох", — резюмировал автор.Президент России Владимир Путин не раз заявлял, что эпоха однополярного миропорядка во главе с США уходит в прошлое, хотя Запад и не хочет этого признавать. Но, по словам российского лидера, снизить глобальную напряженность можно только путем кардинального укрепления системы современного многополярного мира. В послании Федеральному собранию Путин призвал формировать новый "контур мировой безопасности", отметив, что Россия готова к диалогу со всеми странами.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240628/putin-1956186216.html

https://ria.ru/20240629/rossiya-1956266971.html

сша

россия

америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, америка, владимир путин, в мире