"Черный лебедь": Пушков раскрыл судьбу США после дебатов Байдена и Трампа
Пушков: после дебатов Байдена и Трампа в США назревает политическая драма
© AFP 2024 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDSПрезидент США Джо Байден и экс-президент Дональд Трамп во время президентских дебатов. 28 июня 2024
Президент США Джо Байден и экс-президент Дональд Трамп во время президентских дебатов. 28 июня 2024
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден в прямом эфире показал неспособность руководить страной, из-за этого в Штатах назревает крупная политическая драма, такое мнение в своем Telegram-канале высказал сенатор Алексей Пушков.
"Явление "Черного лебедя". В США назревает крупная политическая драма ввиду явной неспособности Байдена руководить страной. Вы ждали "черного лебедя" — появления неожиданного фактора, способного перевернуть ход мировых событий или, по крайней мере, сильно на них повлиять, нарушить их нынешнюю логику? "Черный лебедь" у вас перед глазами — это сам Джо Байден, умирающий, по точному, хотя и злому выражению (журналиста – Прим. Ред.) Такера Карлсона, в прямом эфире", — написал Пушков.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на пятницу в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. При этом в штабе президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки.