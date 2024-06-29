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"Черный лебедь": Пушков раскрыл судьбу США после дебатов Байдена и Трампа - РИА Новости, 29.06.2024
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06:24 29.06.2024 (обновлено: 09:39 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/pushkov-1956260073.html
"Черный лебедь": Пушков раскрыл судьбу США после дебатов Байдена и Трампа
"Черный лебедь": Пушков раскрыл судьбу США после дебатов Байдена и Трампа - РИА Новости, 29.06.2024
"Черный лебедь": Пушков раскрыл судьбу США после дебатов Байдена и Трампа
Президент США Джо Байден в прямом эфире показал неспособность руководить страной, из-за этого в Штатах назревает крупная политическая драма, такое мнение в... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T06:24
2024-06-29T09:39
в мире
сша
джо байден
алексей пушков
такер карлсон
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден в прямом эфире показал неспособность руководить страной, из-за этого в Штатах назревает крупная политическая драма, такое мнение в своем Telegram-канале высказал сенатор Алексей Пушков."Явление "Черного лебедя". В США назревает крупная политическая драма ввиду явной неспособности Байдена руководить страной. Вы ждали "черного лебедя" — появления неожиданного фактора, способного перевернуть ход мировых событий или, по крайней мере, сильно на них повлиять, нарушить их нынешнюю логику? "Черный лебедь" у вас перед глазами — это сам Джо Байден, умирающий, по точному, хотя и злому выражению (журналиста – Прим. Ред.) Такера Карлсона, в прямом эфире", — написал Пушков.Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на пятницу в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. При этом в штабе президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки.
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в мире, сша, джо байден, алексей пушков, такер карлсон, дональд трамп
В мире, США, Джо Байден, Алексей Пушков, Такер Карлсон, Дональд Трамп
"Черный лебедь": Пушков раскрыл судьбу США после дебатов Байдена и Трампа

Пушков: после дебатов Байдена и Трампа в США назревает политическая драма

© AFP 2024 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDSПрезидент США Джо Байден и экс-президент Дональд Трамп во время президентских дебатов. 28 июня 2024
Президент США Джо Байден и экс-президент Дональд Трамп во время президентских дебатов. 28 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© AFP 2024 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Президент США Джо Байден и экс-президент Дональд Трамп во время президентских дебатов. 28 июня 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден в прямом эфире показал неспособность руководить страной, из-за этого в Штатах назревает крупная политическая драма, такое мнение в своем Telegram-канале высказал сенатор Алексей Пушков.
"Явление "Черного лебедя". В США назревает крупная политическая драма ввиду явной неспособности Байдена руководить страной. Вы ждали "черного лебедя" — появления неожиданного фактора, способного перевернуть ход мировых событий или, по крайней мере, сильно на них повлиять, нарушить их нынешнюю логику? "Черный лебедь" у вас перед глазами — это сам Джо Байден, умирающий, по точному, хотя и злому выражению (журналиста – Прим. Ред.) Такера Карлсона, в прямом эфире", — написал Пушков.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на пятницу в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. При этом в штабе президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки.
Телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
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В миреСШАДжо БайденАлексей ПушковТакер КарлсонДональд Трамп
 
 
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