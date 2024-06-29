https://ria.ru/20240629/pushkov-1956260073.html

"Черный лебедь": Пушков раскрыл судьбу США после дебатов Байдена и Трампа

"Черный лебедь": Пушков раскрыл судьбу США после дебатов Байдена и Трампа - РИА Новости, 29.06.2024

"Черный лебедь": Пушков раскрыл судьбу США после дебатов Байдена и Трампа

Президент США Джо Байден в прямом эфире показал неспособность руководить страной, из-за этого в Штатах назревает крупная политическая драма, такое мнение в... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T06:24

2024-06-29T06:24

2024-06-29T09:39

в мире

сша

джо байден

алексей пушков

такер карлсон

дональд трамп

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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден в прямом эфире показал неспособность руководить страной, из-за этого в Штатах назревает крупная политическая драма, такое мнение в своем Telegram-канале высказал сенатор Алексей Пушков."Явление "Черного лебедя". В США назревает крупная политическая драма ввиду явной неспособности Байдена руководить страной. Вы ждали "черного лебедя" — появления неожиданного фактора, способного перевернуть ход мировых событий или, по крайней мере, сильно на них повлиять, нарушить их нынешнюю логику? "Черный лебедь" у вас перед глазами — это сам Джо Байден, умирающий, по точному, хотя и злому выражению (журналиста – Прим. Ред.) Такера Карлсона, в прямом эфире", — написал Пушков.Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на пятницу в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. При этом в штабе президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки.

https://ria.ru/20240629/debaty-1956259735.html

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в мире, сша, джо байден, алексей пушков, такер карлсон, дональд трамп