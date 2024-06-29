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"Наша длинная рука". Какое новое оружие испытали американцы - РИА Новости, 29.06.2024
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08:00 29.06.2024 (обновлено: 08:05 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/prsm-1956154328.html
"Наша длинная рука". Какое новое оружие испытали американцы
"Наша длинная рука". Какое новое оружие испытали американцы - РИА Новости, 29.06.2024
"Наша длинная рука". Какое новое оружие испытали американцы
Пентагон испытал перспективную оперативно-тактическую ракету Precision Strike Missile. Опытный образец запустили с острова Палау в Тихом океане по движущейся... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T08:00
2024-06-29T08:05
безопасность
украина
китай
сша
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
lockheed martin
с-300в4
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Пентагон испытал перспективную оперативно-тактическую ракету Precision Strike Missile. Опытный образец запустили с острова Палау в Тихом океане по движущейся морской мишени. Со временем PrSM заменит проверенные временем, но устаревающие ATACMS. О том, как это скажется на армии США, — в материале РИА Новости.Четыре модификацииОперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) предназначены для поражения целей на расстоянии до 500 километров. Это промежуточное звено между РСЗО и баллистическими ракетами малой дальности.ОТРК не раз применялись в локальных войнах. У России есть "Искандер-М", который активно используется в зоне спецоперации. У киевского режима — советские "Точки-У" и американские ATACMS.PrSM концерна Lockheed Martin призвана заменить именно ATACMS. Вероятно, поэтому ими и вооружают ВСУ — американцы освобождают склады под новые боеприпасы.Проект PrSM запустили в 2016-м, первые серийные изделия поступили в войска осенью 2023-го. Пусковые установки те же, что и у ATACMS: РСЗО M-142 HIMARS (боекомплект — две ракеты) и M-270 MLRS (четыре).Все происходит в четыре этапа. На первом Пентагон получил баллистическую ракету для ударов по стационарным целям на удалении от 60 до 500 километров. Система наведения — инерциальная и спутниковая, боевая часть — фугасная или кассетная. О ее массе данных в открытых источниках информации нет, по разным оценкам — от 100 до 230 килограммов. Это первоначальный вариант ракеты, подпадающий под ограничения Договора РСМД.После того как США вышли из него, в Lockheed Martin приступили к разработке второй модификации: Land Based Anti-Ship Missile (LBASM, противокорабельная ракета наземного базирования). Дальность — уже до тысячи километров. Многорежимная головка самонаведения работает в радиолокационном и инфракрасном диапазонах. Благодаря этому ракета на финальном участке траектории сможет захватывать цель и поражать ее в движении. Прототип именно этого варианта сейчас испытали в Тихом океане, на вооружение должен поступить к 2028-му.В разработке еще две модификации. Одна, как сообщает производитель, — с более тяжелой проникающей боевой частью для уничтожения хорошо укрепленных фортификаций. Другая — с перспективным воздушно-реактивным двигателем, увеличивающим дальность до полутора тысяч километров. Если дать залп из Польши, добьет до Москвы.Против Китая и РоссииПентагон не скрывал, что PrSM предназначена для Тихоокеанского театра военных действий. Ее конструировали специально для многодоменных тактических групп (Multi-Domain Task Force, MDTF) — особых формирований Сухопутных войск США с дальнобойным ракетным вооружением, которые планируют развернуть на первой островной цепи в Южно-Китайском, Восточно-Китайском и Желтом морях. В случае вооруженного конфликта с КНР из-за Тайваня они должны обстреливать китайские корабли и объекты на побережье.Несколько MDTF сформируют и в Европе, на восточном фланге НАТО.Там MDTF займутся разведкой в интересах всей группировки альянса: выявят позиции ПВО вероятного противника, места сосредоточения войск, маршруты движения боевой техники. Параллельно бойцы опергруппы займутся диверсиями в киберпространстве, начнут глушить средства связи и управления. Следующий шаг — удар по ключевым объектам военной инфраструктуры.Для поддержки европейских MDTF также создадут специальное командование управления огнем на театре военных действий. Это подразделение станет непрерывно следить за перемещениями войск противника с помощью высотных беспилотников и космических спутников, наводя на цели ударные средства — дальнобойные ракеты и артиллерийские комплексы.По словам командующего Сухопутными войсками США в Европе генерала Кристофера Каволи, это ключевой элемент многодоменных операций в крупных конфликтах.Украинский "тест-драйв"Нельзя исключать, что в Пентагоне захотят испытать новые ракеты в боевых условиях и передадут некоторое количество Украине. ВСУ уже располагают десятками пусковых установок MLRS и HIMARS. Перенастроить их системы управления огнем под PrSM несложно.И вероятность такого развития событий достаточно высока — особенно в свете нерешительности Германии, по-прежнему отказывающейся передавать Киеву крылатые ракеты Taurus дальностью 500 километров."По тому, что мы знаем о PrSM, это баллистическая ракета, — объясняет офицер ПВО с позывным Стаф. — С такими мы уже научились бороться. Уверенно сбиваем украинские "Точки-У". Перехватываем и большую часть ATACMS. Данных о PrSM в открытом доступе пока немного, но мы их изучаем. Исходим из того, что рано или поздно нам придется иметь с ними дело. Однако я не думаю, что их особенно сложно сбивать. Пока самые трудные цели для нас — не баллистические, а крылатые ракеты типа Storm Shadow / SCALP. Они выполнены по технологиям малозаметности, у них низкий профиль полета. Трудно обнаружить — и совсем мало времени на перехват".У войск ПВО достаточно зенитных ракетных комплексов, способных прикрыть от баллистических ракет ключевые направления. Это С-300В4, С-400, С-350 "Витязь", "Бук-М2" и "Бук-М3". Кроме того, возможность перехвата баллистики предусмотрена в новейшей ЗРС С-500. Однако самый эффективный способ борьбы с оперативно-тактическими ракетными комплексами ВСУ — их уничтожение на земле. И российское командование, судя по сводкам, это прекрасно понимает.
https://radiosputnik.ru/20240620/vooruzhenie-1954392468.html
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Андрей Коц
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Андрей Коц
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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безопасность, украина, китай, сша, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, lockheed martin , с-300в4, с-400 «триумф», зенитно-ракетная система с-350 "витязь"
Безопасность, Украина, Китай, США, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, Lockheed Martin , С-300В4, С-400 «Триумф», Зенитно-ракетная система С-350 "Витязь"
"Наша длинная рука". Какое новое оружие испытали американцы

Армия США испытала ракету Precision Strike Missile

© AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew DicksonЗагрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS
Загрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew Dickson
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Андрей Коц
Андрей Коц
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Пентагон испытал перспективную оперативно-тактическую ракету Precision Strike Missile. Опытный образец запустили с острова Палау в Тихом океане по движущейся морской мишени. Со временем PrSM заменит проверенные временем, но устаревающие ATACMS. О том, как это скажется на армии США, — в материале РИА Новости.

Четыре модификации

Оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) предназначены для поражения целей на расстоянии до 500 километров. Это промежуточное звено между РСЗО и баллистическими ракетами малой дальности.
© Фото : U.S. ArmyПуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS
Пуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© Фото : U.S. Army
Пуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS
ОТРК не раз применялись в локальных войнах. У России есть "Искандер-М", который активно используется в зоне спецоперации. У киевского режима — советские "Точки-У" и американские ATACMS.
PrSM концерна Lockheed Martin призвана заменить именно ATACMS. Вероятно, поэтому ими и вооружают ВСУ — американцы освобождают склады под новые боеприпасы.
Проект PrSM запустили в 2016-м, первые серийные изделия поступили в войска осенью 2023-го. Пусковые установки те же, что и у ATACMS: РСЗО M-142 HIMARS (боекомплект — две ракеты) и M-270 MLRS (четыре).
© AP Photo / Roman ChopРеактивная система залпового огня MLRS ВСУ
Реактивная система залпового огня MLRS ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© AP Photo / Roman Chop
Реактивная система залпового огня MLRS ВСУ
Все происходит в четыре этапа. На первом Пентагон получил баллистическую ракету для ударов по стационарным целям на удалении от 60 до 500 километров. Система наведения — инерциальная и спутниковая, боевая часть — фугасная или кассетная. О ее массе данных в открытых источниках информации нет, по разным оценкам — от 100 до 230 килограммов. Это первоначальный вариант ракеты, подпадающий под ограничения Договора РСМД.
После того как США вышли из него, в Lockheed Martin приступили к разработке второй модификации: Land Based Anti-Ship Missile (LBASM, противокорабельная ракета наземного базирования). Дальность — уже до тысячи километров. Многорежимная головка самонаведения работает в радиолокационном и инфракрасном диапазонах. Благодаря этому ракета на финальном участке траектории сможет захватывать цель и поражать ее в движении. Прототип именно этого варианта сейчас испытали в Тихом океане, на вооружение должен поступить к 2028-му.
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Joshua SechserРеактивная система залпового огня HIMARS
Реактивная система залпового огня HIMARS - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Joshua Sechser
Реактивная система залпового огня HIMARS
В разработке еще две модификации. Одна, как сообщает производитель, — с более тяжелой проникающей боевой частью для уничтожения хорошо укрепленных фортификаций. Другая — с перспективным воздушно-реактивным двигателем, увеличивающим дальность до полутора тысяч километров. Если дать залп из Польши, добьет до Москвы.

Против Китая и России

Пентагон не скрывал, что PrSM предназначена для Тихоокеанского театра военных действий. Ее конструировали специально для многодоменных тактических групп (Multi-Domain Task Force, MDTF) — особых формирований Сухопутных войск США с дальнобойным ракетным вооружением, которые планируют развернуть на первой островной цепи в Южно-Китайском, Восточно-Китайском и Желтом морях. В случае вооруженного конфликта с КНР из-за Тайваня они должны обстреливать китайские корабли и объекты на побережье.
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Пентагон ответил на вопрос о праве ВСУ наносить удары по РФ оружием США
20 июня, 22:17
Несколько MDTF сформируют и в Европе, на восточном фланге НАТО.
Там MDTF займутся разведкой в интересах всей группировки альянса: выявят позиции ПВО вероятного противника, места сосредоточения войск, маршруты движения боевой техники. Параллельно бойцы опергруппы займутся диверсиями в киберпространстве, начнут глушить средства связи и управления. Следующий шаг — удар по ключевым объектам военной инфраструктуры.
Для поддержки европейских MDTF также создадут специальное командование управления огнем на театре военных действий. Это подразделение станет непрерывно следить за перемещениями войск противника с помощью высотных беспилотников и космических спутников, наводя на цели ударные средства — дальнобойные ракеты и артиллерийские комплексы.
© AP Photo / Rahmat Gul, FileАмериканские солдаты в провинции Логар, Афганистан
Американские солдаты в провинции Логар, Афганистан. - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© AP Photo / Rahmat Gul, File
Американские солдаты в провинции Логар, Афганистан
По словам командующего Сухопутными войсками США в Европе генерала Кристофера Каволи, это ключевой элемент многодоменных операций в крупных конфликтах.

Украинский "тест-драйв"

Нельзя исключать, что в Пентагоне захотят испытать новые ракеты в боевых условиях и передадут некоторое количество Украине. ВСУ уже располагают десятками пусковых установок MLRS и HIMARS. Перенастроить их системы управления огнем под PrSM несложно.
© AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew DicksonЗагрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS
Загрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew Dickson
Загрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS
И вероятность такого развития событий достаточно высока — особенно в свете нерешительности Германии, по-прежнему отказывающейся передавать Киеву крылатые ракеты Taurus дальностью 500 километров.
"По тому, что мы знаем о PrSM, это баллистическая ракета, — объясняет офицер ПВО с позывным Стаф. — С такими мы уже научились бороться. Уверенно сбиваем украинские "Точки-У". Перехватываем и большую часть ATACMS. Данных о PrSM в открытом доступе пока немного, но мы их изучаем. Исходим из того, что рано или поздно нам придется иметь с ними дело. Однако я не думаю, что их особенно сложно сбивать. Пока самые трудные цели для нас — не баллистические, а крылатые ракеты типа Storm Shadow / SCALP. Они выполнены по технологиям малозаметности, у них низкий профиль полета. Трудно обнаружить — и совсем мало времени на перехват".
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкКомплекс ПВО С-400 "Триумф" заступает на охрану российских воздушных границ в Севастополе. 13 января 2018 года
Комплекс ПВО С-400 Триумф заступает на охрану российских воздушных границ в Севастополе. 13 января 2018 - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Комплекс ПВО С-400 "Триумф" заступает на охрану российских воздушных границ в Севастополе. 13 января 2018 года
У войск ПВО достаточно зенитных ракетных комплексов, способных прикрыть от баллистических ракет ключевые направления. Это С-300В4, С-400, С-350 "Витязь", "Бук-М2" и "Бук-М3". Кроме того, возможность перехвата баллистики предусмотрена в новейшей ЗРС С-500. Однако самый эффективный способ борьбы с оперативно-тактическими ракетными комплексами ВСУ — их уничтожение на земле. И российское командование, судя по сводкам, это прекрасно понимает.
 
БезопасностьУкраинаКитайСШАМинистерство обороны СШАВооруженные силы УкраиныLockheed MartinС-300В4С-400 «Триумф»Зенитно-ракетная система С-350 "Витязь"
 
 
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