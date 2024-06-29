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В Инте простились с погибшими при сходе поезда в Коми

В Инте простились с погибшими при сходе поезда в Коми - РИА Новости, 29.06.2024

В Инте простились с погибшими при сходе поезда в Коми

Прощание с погибшими пассажирами поезда Воркута – Новороссийск, вагоны которого сошли с рельсов в республике Коми, прошло в субботу в Инте, сообщили городские... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T20:27

2024-06-29T20:27

2024-06-29T20:27

происшествия

воркута

новороссийск

инта

сход пассажирского поезда с рельс в коми

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Прощание с погибшими пассажирами поезда Воркута – Новороссийск, вагоны которого сошли с рельсов в республике Коми, прошло в субботу в Инте, сообщили городские власти. "Инта простилась с погибшими в аварии на железной дороге. Сегодня тела погибших были отправлены их близким в разные города. Прощание проходило на площади Ленина и на вокзале", – информирует городская администрация в своем Telegram-канале. В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми недалеко от станции Инта. Сообщалось, что в поезде находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. По последним данным, погибли 3 человека, пострадали 10 человек.

воркута

новороссийск

инта

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, воркута, новороссийск, инта, сход пассажирского поезда с рельс в коми