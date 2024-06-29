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В Инте простились с погибшими при сходе поезда в Коми - РИА Новости, 29.06.2024
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20:27 29.06.2024
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В Инте простились с погибшими при сходе поезда в Коми
В Инте простились с погибшими при сходе поезда в Коми - РИА Новости, 29.06.2024
В Инте простились с погибшими при сходе поезда в Коми
Прощание с погибшими пассажирами поезда Воркута – Новороссийск, вагоны которого сошли с рельсов в республике Коми, прошло в субботу в Инте, сообщили городские... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T20:27
2024-06-29T20:27
происшествия
воркута
новороссийск
инта
сход пассажирского поезда с рельс в коми
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Прощание с погибшими пассажирами поезда Воркута – Новороссийск, вагоны которого сошли с рельсов в республике Коми, прошло в субботу в Инте, сообщили городские власти. "Инта простилась с погибшими в аварии на железной дороге. Сегодня тела погибших были отправлены их близким в разные города. Прощание проходило на площади Ленина и на вокзале", – информирует городская администрация в своем Telegram-канале. В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми недалеко от станции Инта. Сообщалось, что в поезде находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. По последним данным, погибли 3 человека, пострадали 10 человек.
воркута
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происшествия, воркута, новороссийск, инта, сход пассажирского поезда с рельс в коми
Происшествия, Воркута, Новороссийск, Инта, Сход пассажирского поезда с рельс в Коми
В Инте простились с погибшими при сходе поезда в Коми

В Инте простились с погибшими пассажирами поезда, сошедшего с рельсов в Коми

© Фото : ГУ МЧС России по Республике КомиПассажирский поезд, сошедший с рельсов в районе города Инта республики Коми
Пассажирский поезд, сошедший с рельсов в районе города Инта республики Коми - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Коми
Пассажирский поезд, сошедший с рельсов в районе города Инта республики Коми
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Прощание с погибшими пассажирами поезда Воркута – Новороссийск, вагоны которого сошли с рельсов в республике Коми, прошло в субботу в Инте, сообщили городские власти.
«
"Инта простилась с погибшими в аварии на железной дороге. Сегодня тела погибших были отправлены их близким в разные города. Прощание проходило на площади Ленина и на вокзале", – информирует городская администрация в своем Telegram-канале.
В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми недалеко от станции Инта. Сообщалось, что в поезде находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. По последним данным, погибли 3 человека, пострадали 10 человек.
 
ПроисшествияВоркутаНовороссийскИнтаСход пассажирского поезда с рельс в Коми
 
 
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