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В Инте простились с погибшими при сходе поезда в Коми
В Инте простились с погибшими при сходе поезда в Коми - РИА Новости, 29.06.2024
В Инте простились с погибшими при сходе поезда в Коми
Прощание с погибшими пассажирами поезда Воркута – Новороссийск, вагоны которого сошли с рельсов в республике Коми, прошло в субботу в Инте, сообщили городские... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T20:27
2024-06-29T20:27
2024-06-29T20:27
происшествия
воркута
новороссийск
инта
сход пассажирского поезда с рельс в коми
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Прощание с погибшими пассажирами поезда Воркута – Новороссийск, вагоны которого сошли с рельсов в республике Коми, прошло в субботу в Инте, сообщили городские власти. "Инта простилась с погибшими в аварии на железной дороге. Сегодня тела погибших были отправлены их близким в разные города. Прощание проходило на площади Ленина и на вокзале", – информирует городская администрация в своем Telegram-канале. В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми недалеко от станции Инта. Сообщалось, что в поезде находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. По последним данным, погибли 3 человека, пострадали 10 человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Инте простились с погибшими при сходе поезда в Коми
В Инте простились с погибшими пассажирами поезда, сошедшего с рельсов в Коми