https://ria.ru/20240629/prava-1956261246.html

Адвокат рассказала про права отчимов и мачех в воспитании детей

Адвокат рассказала про права отчимов и мачех в воспитании детей - РИА Новости, 29.06.2024

Адвокат рассказала про права отчимов и мачех в воспитании детей

Отчимы и мачехи не могут без доверенности пройти к ребенку в реанимацию, отвести к врачу, забрать из школы или вывезти за границу, но зато могут претендовать на РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T07:04

2024-06-29T07:04

2024-06-29T07:04

общество

россия

год семьи

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Отчимы и мачехи не могут без доверенности пройти к ребенку в реанимацию, отвести к врачу, забрать из школы или вывезти за границу, но зато могут претендовать на алименты по нетрудоспособности, если заботились о детях, сообщила РИА Новости управляющий партнер юридической компании DUO Legal Ольга Максимова. По словам адвоката, отчимы и мачехи не становятся автоматически лицами, заменяющими родителей, в связи с чем возникает много правовых вопросов. Семейный кодекс РФ относит их к "другим" членам семьи наряду, например, с бабушками/дедушками. В связи с этим, и обязанность по воспитанию и содержанию детей сохраняется за родителями и на отчимов/мачех не перекладывается. Бытовые вопросы "Но в жизни не мало случаев, когда отчимы/мачехи воспитывают пасынков/падчериц как своих собственных детей, помогают советом, делают вместе уроки, читают на ночь книжки, подставляют плечо в трудных ситуациях. Часто они вкладывают в своих пасынков/падчериц не только свое время и душу, но также и деньги. Они оплачивают образование, путешествия, покупают одежду, кормят, обеспечивают карманными расходами", - отметила Максимова. По сути, отметила адвокат, они фактически выполняют обязанности родителя, но прав в отношении воспитания, образования и защиты не приобретают. "Если пасынок/падчерица попадет под качели и угодит в реанимацию, то отчим/мачеха не сможет помочь ему, поскольку его не пустят в реанимацию без сопровождения прямых родственников. В свидетельстве о рождении в графе отец/мать значится другой человек, а каких-либо документов, подтверждающих законную связь между отчимом/мачехой и пасынком/падчерицей, закон не предусматривает. Отчим/мачеха не сможет также отвести ребенка на прием к врачу, не сможет забрать из школы или лагеря, вылететь с ним к кровному родителю на отдых и так далее", - пояснила адвокат. По ее словам, отчим/мачеха могут представлять интересы несовершеннолетних только на основании доверенности. "Иногда достаточно простой письменной формы, иногда требуется нотариально заверенная доверенность. Составлять одну доверенность на все случаи жизни или отталкиваться от необходимости, решать вам. Главное, не забудьте отозвать все доверенности в случае развода", - советует Максимова. Алименты и наследство Она пояснила, что воспитание и содержание детей своего супруга – дело добровольное. Но законодатель предусмотрел влияние их личных отношений на имущественные. "Так, если воспитание и содержание пасынков/падчериц осуществлялось надлежащим образом в течение не менее 5 лет, нетрудоспособные отчим/мачеха (пенсионеры или инвалиды) получают право требовать в судебном порядке предоставления содержания от трудоспособных совершеннолетних пасынков или падчериц, обладающих необходимыми для этого средствами, если они не могут получить содержание от своих совершеннолетних трудоспособных детей или от супругов (бывших супругов)", - пояснила адвокат. По ее словам, право требовать алименты сохраняется независимо от расторжения брака с матерью/отцом пасынка/падчерицы. "Интересно отметить, что право требовать уплаты алиментов появляется только у нетрудоспособных отчимов/мачех и не возникает у нетрудоспособных пасынков/падчериц, даже в случаях, когда последние по каким-либо причинам остаются без родителей или лиц их заменяющих. Право требовать уплаты алиментов от пасынков/падчериц – это, видимо, дань затраченным моральным и материальным усилиям отчимов/мачех по их воспитанию и содержанию", - добавила Максимова. Она отметила, что право наследования возникает и у тех, и у других. "По закону они наследуют друг после друга в качестве наследников седьмой (последней) очереди, если не будет выявлено наследников предыдущих очередей. Однако в отличие от алиментных обязательств, наследование возможно, если брак между отчимом/мачехой и кровным родителем к моменту открытия наследства не был прекращен в связи с разводом или не был признан недействительным", - пояснила адвокат. Причем, в случае наследования, срок содержания и воспитания пасынков/падчериц вообще не имеет никакого значения. "Статус отчим/мачеха учитывается также при признании семьи многодетной, при предоставлении таким семьям различных льгот и выплат, при оформлении больничного в связи с болезнью пасынка/падчерицы, при предоставлении пенсии в случае потери кормильца, при предоставлении стандартных налоговых вычетов и в других случаях, установленных законом", - сказала она. Взаимоотношения между отчимами/мачехами и детьми должны строиться на основе взаимного уважения и понимания, отметила Максимова. "Несмотря на отсутствие биологической связи, эмоциональная связь может быть крепкой и значимой. Права и обязанности, возложенные на отчимов и мачех, должны способствовать развитию этой связи и обеспечивать защиту прав и интересов всех членов семьи", - добавила адвокат.

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https://ria.ru/20240128/peskov-1923947749.html

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https://ria.ru/20231222/gazirovka-1917506700.html

https://ria.ru/20240205/samolet-1925483815.html

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общество, россия, год семьи