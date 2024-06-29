https://ria.ru/20240629/posolstvo-1956322849.html

МИД Израиля сообщил, что пострадавших при ЧП у посольства в Белграде нет

МИД Израиля сообщил, что пострадавших при ЧП у посольства в Белграде нет - РИА Новости, 29.06.2024

МИД Израиля сообщил, что пострадавших при ЧП у посольства в Белграде нет

Никто из сотрудников посольства Израиля в Белграде не пострадал в результате попытки теракта, дипмиссия закрыта, обстоятельства произошедшего выясняются,... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T14:53

2024-06-29T14:53

2024-06-29T15:18

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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 июн - РИА Новости. Никто из сотрудников посольства Израиля в Белграде не пострадал в результате попытки теракта, дипмиссия закрыта, обстоятельства произошедшего выясняются, сообщила в субботу пресс-служба МИД еврейского государства."Сегодня произошла попытка теракта в районе посольства Израиля в Белграде. Посольство закрыто, ни один сотрудник посольства не пострадал. Пострадал местный полицейский. Обстоятельства происшествия выясняются", - говорится в сообщении.Ранее в субботу глава МВД Сербии Ивица Дачич сообщил, что неизвестный ранил из арбалета сотрудника жандармерии у посольства Израиля в Сербии и был нейтрализован ответным огнем.

https://ria.ru/20240529/vodomety-1949230469.html

израиль

белград (город)

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Наталья Макарова

в мире, израиль, белград (город), ивица дачич, сербия