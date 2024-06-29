https://ria.ru/20240629/posolstvo-1956322849.html
МИД Израиля сообщил, что пострадавших при ЧП у посольства в Белграде нет
МИД Израиля сообщил, что пострадавших при ЧП у посольства в Белграде нет - РИА Новости, 29.06.2024
МИД Израиля сообщил, что пострадавших при ЧП у посольства в Белграде нет
Никто из сотрудников посольства Израиля в Белграде не пострадал в результате попытки теракта, дипмиссия закрыта, обстоятельства произошедшего выясняются,... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T14:53
2024-06-29T14:53
2024-06-29T15:18
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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 июн - РИА Новости. Никто из сотрудников посольства Израиля в Белграде не пострадал в результате попытки теракта, дипмиссия закрыта, обстоятельства произошедшего выясняются, сообщила в субботу пресс-служба МИД еврейского государства."Сегодня произошла попытка теракта в районе посольства Израиля в Белграде. Посольство закрыто, ни один сотрудник посольства не пострадал. Пострадал местный полицейский. Обстоятельства происшествия выясняются", - говорится в сообщении.Ранее в субботу глава МВД Сербии Ивица Дачич сообщил, что неизвестный ранил из арбалета сотрудника жандармерии у посольства Израиля в Сербии и был нейтрализован ответным огнем.
https://ria.ru/20240529/vodomety-1949230469.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, белград (город), ивица дачич, сербия
В мире, Израиль, Белград (город), Ивица Дачич, Сербия
МИД Израиля сообщил, что пострадавших при ЧП у посольства в Белграде нет
Посольство Израиля в Белграде заявило, что пострадавших при попытке теракта нет