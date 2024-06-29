Рейтинг@Mail.ru
МИД Израиля сообщил, что пострадавших при ЧП у посольства в Белграде нет - РИА Новости, 29.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:53 29.06.2024 (обновлено: 15:18 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/posolstvo-1956322849.html
МИД Израиля сообщил, что пострадавших при ЧП у посольства в Белграде нет
МИД Израиля сообщил, что пострадавших при ЧП у посольства в Белграде нет - РИА Новости, 29.06.2024
МИД Израиля сообщил, что пострадавших при ЧП у посольства в Белграде нет
Никто из сотрудников посольства Израиля в Белграде не пострадал в результате попытки теракта, дипмиссия закрыта, обстоятельства произошедшего выясняются,... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T14:53
2024-06-29T15:18
в мире
израиль
белград (город)
ивица дачич
сербия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1d/1956365696_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_b96daed80ed5f395a8a1f01c9eb755a0.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 29 июн - РИА Новости. Никто из сотрудников посольства Израиля в Белграде не пострадал в результате попытки теракта, дипмиссия закрыта, обстоятельства произошедшего выясняются, сообщила в субботу пресс-служба МИД еврейского государства.&quot;Сегодня произошла попытка теракта в районе посольства Израиля в Белграде. Посольство закрыто, ни один сотрудник посольства не пострадал. Пострадал местный полицейский. Обстоятельства происшествия выясняются&quot;, - говорится в сообщении.Ранее в субботу глава МВД Сербии Ивица Дачич сообщил, что неизвестный ранил из арбалета сотрудника жандармерии у посольства Израиля в Сербии и был нейтрализован ответным огнем.
https://ria.ru/20240529/vodomety-1949230469.html
израиль
белград (город)
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1d/1956365696_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_c63d1c26a0f41d39aa2958f7a85fdfc4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, белград (город), ивица дачич, сербия
В мире, Израиль, Белград (город), Ивица Дачич, Сербия
МИД Израиля сообщил, что пострадавших при ЧП у посольства в Белграде нет

Посольство Израиля в Белграде заявило, что пострадавших при попытке теракта нет

© AP Photo / Marko DrobnjakovicМесто происшествия, где мужчина стрелял из арбалета в сотрудника жандармерии, который охранял посольство Израиля в Сербии
Место происшествия, где мужчина стрелял из арбалета в сотрудника жандармерии, который охранял посольство Израиля в Сербии - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© AP Photo / Marko Drobnjakovic
Место происшествия, где мужчина стрелял из арбалета в сотрудника жандармерии, который охранял посольство Израиля в Сербии
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 29 июн - РИА Новости. Никто из сотрудников посольства Израиля в Белграде не пострадал в результате попытки теракта, дипмиссия закрыта, обстоятельства произошедшего выясняются, сообщила в субботу пресс-служба МИД еврейского государства.
«

"Сегодня произошла попытка теракта в районе посольства Израиля в Белграде. Посольство закрыто, ни один сотрудник посольства не пострадал. Пострадал местный полицейский. Обстоятельства происшествия выясняются", - говорится в сообщении.

Ранее в субботу глава МВД Сербии Ивица Дачич сообщил, что неизвестный ранил из арбалета сотрудника жандармерии у посольства Израиля в Сербии и был нейтрализован ответным огнем.
Полиция применила водометы и слезоточивый газ на акции у посольства Израиля в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Полиция применила водометы на акции у посольства Израиля в Брюсселе
29 мая, 21:39
 
В миреИзраильБелград (город)Ивица ДачичСербия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала