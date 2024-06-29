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В Польше продлили пребывание иностранных военных контингентов - РИА Новости, 29.06.2024
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11:15 29.06.2024
https://ria.ru/20240629/polsha-1956291106.html
В Польше продлили пребывание иностранных военных контингентов
В Польше продлили пребывание иностранных военных контингентов - РИА Новости, 29.06.2024
В Польше продлили пребывание иностранных военных контингентов
Президент Польши Анджей Дуда продлил пребывание на территории Польши военных контингентов США, Великобритании и Канады, сообщает Бюро национальной безопасности... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T11:15
2024-06-29T11:15
в мире
польша
сша
великобритания
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ВАРШАВА, 29 июн - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда продлил пребывание на территории Польши военных контингентов США, Великобритании и Канады, сообщает Бюро национальной безопасности республики. "Президент Анджей Дуда издал постановление о согласии на пребывание на территории Польши до 31 декабря 2024 года компонентов союзных сил, а также вооружений и боевых средств из государств: США - до 6500 военнослужащих, Великобритания - до 700 военнослужащих, Канада - до 350 военнослужащих", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что всего на территории Польши расквартированы около 10 тысяч американских солдат. Одновременно продлены сроки пребывания за границей польских военных контингентов. "Президент Анджей Дуда издал постановление о продлении срока пребывания до 31 декабря 2024 года трех польских военных контингентов: в Турции - до 95 военнослужащих, Ираке - до 350 военнослужащих, Латвии - до 260 военнослужащих", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240628/ukraina-1956043893.html
https://ria.ru/20240504/polsha-1943826517.html
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в мире, польша, сша, великобритания, анджей дуда
В мире, Польша, США, Великобритания, Анджей Дуда
В Польше продлили пребывание иностранных военных контингентов

Президент Польши продлил пребывание военных контингентов США, Британии и Канады

© AP Photo / Czarek SokolowskiУчения НАТО в Польше
Учения НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Учения НАТО в Польше. Архивное фото
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ВАРШАВА, 29 июн - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда продлил пребывание на территории Польши военных контингентов США, Великобритании и Канады, сообщает Бюро национальной безопасности республики.
"Президент Анджей Дуда издал постановление о согласии на пребывание на территории Польши до 31 декабря 2024 года компонентов союзных сил, а также вооружений и боевых средств из государств: США - до 6500 военнослужащих, Великобритания - до 700 военнослужащих, Канада - до 350 военнослужащих", - говорится в сообщении.
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Ранее сообщалось, что всего на территории Польши расквартированы около 10 тысяч американских солдат.
Одновременно продлены сроки пребывания за границей польских военных контингентов.
"Президент Анджей Дуда издал постановление о продлении срока пребывания до 31 декабря 2024 года трех польских военных контингентов: в Турции - до 95 военнослужащих, Ираке - до 350 военнослужащих, Латвии - до 260 военнослужащих", - говорится в сообщении.
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