https://ria.ru/20240629/polsha-1956291106.html
В Польше продлили пребывание иностранных военных контингентов
В Польше продлили пребывание иностранных военных контингентов - РИА Новости, 29.06.2024
В Польше продлили пребывание иностранных военных контингентов
Президент Польши Анджей Дуда продлил пребывание на территории Польши военных контингентов США, Великобритании и Канады, сообщает Бюро национальной безопасности... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T11:15
2024-06-29T11:15
2024-06-29T11:15
в мире
польша
сша
великобритания
анджей дуда
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ВАРШАВА, 29 июн - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда продлил пребывание на территории Польши военных контингентов США, Великобритании и Канады, сообщает Бюро национальной безопасности республики. "Президент Анджей Дуда издал постановление о согласии на пребывание на территории Польши до 31 декабря 2024 года компонентов союзных сил, а также вооружений и боевых средств из государств: США - до 6500 военнослужащих, Великобритания - до 700 военнослужащих, Канада - до 350 военнослужащих", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что всего на территории Польши расквартированы около 10 тысяч американских солдат. Одновременно продлены сроки пребывания за границей польских военных контингентов. "Президент Анджей Дуда издал постановление о продлении срока пребывания до 31 декабря 2024 года трех польских военных контингентов: в Турции - до 95 военнослужащих, Ираке - до 350 военнослужащих, Латвии - до 260 военнослужащих", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240628/ukraina-1956043893.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, сша, великобритания, анджей дуда
В мире, Польша, США, Великобритания, Анджей Дуда
В Польше продлили пребывание иностранных военных контингентов
Президент Польши продлил пребывание военных контингентов США, Британии и Канады
ВАРШАВА, 29 июн - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда продлил пребывание на территории Польши военных контингентов США, Великобритании и Канады, сообщает Бюро национальной безопасности республики.
"Президент Анджей Дуда издал постановление о согласии на пребывание на территории Польши до 31 декабря 2024 года компонентов союзных сил, а также вооружений и боевых средств из государств: США - до 6500 военнослужащих, Великобритания - до 700 военнослужащих, Канада - до 350 военнослужащих", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что всего на территории Польши расквартированы около 10 тысяч американских солдат.
Одновременно продлены сроки пребывания за границей польских военных контингентов.
"Президент Анджей Дуда издал постановление о продлении срока пребывания до 31 декабря 2024 года трех польских военных контингентов: в Турции
- до 95 военнослужащих, Ираке
- до 350 военнослужащих, Латвии
- до 260 военнослужащих", - говорится в сообщении.