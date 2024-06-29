https://ria.ru/20240629/polsha-1956291106.html

В Польше продлили пребывание иностранных военных контингентов

В Польше продлили пребывание иностранных военных контингентов - РИА Новости, 29.06.2024

В Польше продлили пребывание иностранных военных контингентов

Президент Польши Анджей Дуда продлил пребывание на территории Польши военных контингентов США, Великобритании и Канады, сообщает Бюро национальной безопасности... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T11:15

2024-06-29T11:15

2024-06-29T11:15

в мире

польша

сша

великобритания

анджей дуда

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ВАРШАВА, 29 июн - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда продлил пребывание на территории Польши военных контингентов США, Великобритании и Канады, сообщает Бюро национальной безопасности республики. "Президент Анджей Дуда издал постановление о согласии на пребывание на территории Польши до 31 декабря 2024 года компонентов союзных сил, а также вооружений и боевых средств из государств: США - до 6500 военнослужащих, Великобритания - до 700 военнослужащих, Канада - до 350 военнослужащих", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что всего на территории Польши расквартированы около 10 тысяч американских солдат. Одновременно продлены сроки пребывания за границей польских военных контингентов. "Президент Анджей Дуда издал постановление о продлении срока пребывания до 31 декабря 2024 года трех польских военных контингентов: в Турции - до 95 военнослужащих, Ираке - до 350 военнослужащих, Латвии - до 260 военнослужащих", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240628/ukraina-1956043893.html

https://ria.ru/20240504/polsha-1943826517.html

польша

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, сша, великобритания, анджей дуда