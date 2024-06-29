https://ria.ru/20240629/pogoda-1956354022.html

В Москву придут "тропические ночи"

В Москву придут "тропические ночи" - РИА Новости, 29.06.2024

В Москву придут "тропические ночи"

В первые пять дней июля в московском регионе ожидаются "тропические ночи", когда температура не опускается ниже плюс 20 градусов, сообщил ведущий специалист... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T18:28

2024-06-29T18:28

2024-06-29T18:38

общество

москва

погода

михаил леус

экология в россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/98667/87/986678731_0:0:3002:1689_1920x0_80_0_0_0e7548ea7ecef2cae35bada6a00c5675.jpg

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В первые пять дней июля в московском регионе ожидаются "тропические ночи", когда температура не опускается ниже плюс 20 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Столичный регион ждёт период тропических ночей. Последний день июня и первая пятидневка июля в столичном регионе будут аномально жаркими… По нашим расчётам, в этот период ночные температуры в столице будет в пределах плюс 19 - плюс 22 градусов", - рассказал Леус в своем Telegram-канале.Он отметил, что исключение составит лишь ночь на понедельник, когда столбики термометров опустятся до плюс 16 - плюс 18 градусов.

https://ria.ru/20240628/pogoda-1956038291.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, погода, михаил леус, экология в россии