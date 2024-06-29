https://ria.ru/20240629/pogoda-1956354022.html
В Москву придут "тропические ночи"
В Москву придут "тропические ночи" - РИА Новости, 29.06.2024
В Москву придут "тропические ночи"
В первые пять дней июля в московском регионе ожидаются "тропические ночи", когда температура не опускается ниже плюс 20 градусов, сообщил ведущий специалист... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T18:28
2024-06-29T18:28
2024-06-29T18:38
общество
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погода
михаил леус
экология в россии
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В первые пять дней июля в московском регионе ожидаются "тропические ночи", когда температура не опускается ниже плюс 20 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Столичный регион ждёт период тропических ночей. Последний день июня и первая пятидневка июля в столичном регионе будут аномально жаркими… По нашим расчётам, в этот период ночные температуры в столице будет в пределах плюс 19 - плюс 22 градусов", - рассказал Леус в своем Telegram-канале.Он отметил, что исключение составит лишь ночь на понедельник, когда столбики термометров опустятся до плюс 16 - плюс 18 градусов.
https://ria.ru/20240628/pogoda-1956038291.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, погода, михаил леус, экология в россии
Общество, Москва, Погода, Михаил Леус, Экология в России
В Москву придут "тропические ночи"
Леус: в первые пять дней июля в московском регионе ожидаются "тропические ночи"