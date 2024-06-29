https://ria.ru/20240629/podpole-1956255282.html

Подполье рассказало, как ВСУ пытаются спасти самолеты от ударов ВС России

Подполье рассказало, как ВСУ пытаются спасти самолеты от ударов ВС России - РИА Новости, 29.06.2024

Подполье рассказало, как ВСУ пытаются спасти самолеты от ударов ВС России

Вооруженные силы Украины во время воздушной тревоги поднимают свои самолеты в небо, чтобы на земле они не были повреждены российскими ударам, сообщил РИА... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T04:35

2024-06-29T04:35

2024-06-29T05:49

специальная военная операция на украине

николаевская область

хмельницкая область

кировоградская область

сергей лебедев

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Вооруженные силы Украины во время воздушной тревоги поднимают свои самолеты в небо, чтобы на земле они не были повреждены российскими ударам, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Как только включается тревога, украинские самолеты взлетают и летают, наворачивая круги", — сказал собеседник агентства.По данным подполья, подобные действия замечены на авиабазе в Вознесенске Николаевской области, на аэродроме Староконстантинов Хмельницкой области и на аэродроме Конатово Кировоградской области. На видео, предоставленном Лебедевым, виден украинский самолет с установленными ракетами, который на небольшой высоте и скорости кружит на одном месте.

https://ria.ru/20240628/udar-1956023809.html

https://ria.ru/20240324/su-24-1935430668.html

николаевская область

хмельницкая область

кировоградская область

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николаевская область, хмельницкая область, кировоградская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины