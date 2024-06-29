https://ria.ru/20240629/podpole-1956255282.html
Подполье рассказало, как ВСУ пытаются спасти самолеты от ударов ВС России
Подполье рассказало, как ВСУ пытаются спасти самолеты от ударов ВС России - РИА Новости, 29.06.2024
Подполье рассказало, как ВСУ пытаются спасти самолеты от ударов ВС России
Вооруженные силы Украины во время воздушной тревоги поднимают свои самолеты в небо, чтобы на земле они не были повреждены российскими ударам, сообщил РИА... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T04:35
2024-06-29T04:35
2024-06-29T05:49
специальная военная операция на украине
николаевская область
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кировоградская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Вооруженные силы Украины во время воздушной тревоги поднимают свои самолеты в небо, чтобы на земле они не были повреждены российскими ударам, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Как только включается тревога, украинские самолеты взлетают и летают, наворачивая круги", — сказал собеседник агентства.По данным подполья, подобные действия замечены на авиабазе в Вознесенске Николаевской области, на аэродроме Староконстантинов Хмельницкой области и на аэродроме Конатово Кировоградской области. На видео, предоставленном Лебедевым, виден украинский самолет с установленными ракетами, который на небольшой высоте и скорости кружит на одном месте.
https://ria.ru/20240628/udar-1956023809.html
https://ria.ru/20240324/su-24-1935430668.html
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николаевская область, хмельницкая область, кировоградская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, Хмельницкая область, Кировоградская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Подполье рассказало, как ВСУ пытаются спасти самолеты от ударов ВС России
Подполье: пытаясь спасти самолеты от ударов, ВСУ при тревоге поднимают их в небо