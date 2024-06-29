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Подполье рассказало, как ВСУ пытаются спасти самолеты от ударов ВС России - РИА Новости, 29.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:35 29.06.2024 (обновлено: 05:49 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/podpole-1956255282.html
Подполье рассказало, как ВСУ пытаются спасти самолеты от ударов ВС России
Подполье рассказало, как ВСУ пытаются спасти самолеты от ударов ВС России - РИА Новости, 29.06.2024
Подполье рассказало, как ВСУ пытаются спасти самолеты от ударов ВС России
Вооруженные силы Украины во время воздушной тревоги поднимают свои самолеты в небо, чтобы на земле они не были повреждены российскими ударам, сообщил РИА... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T04:35
2024-06-29T05:49
специальная военная операция на украине
николаевская область
хмельницкая область
кировоградская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Вооруженные силы Украины во время воздушной тревоги поднимают свои самолеты в небо, чтобы на земле они не были повреждены российскими ударам, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Как только включается тревога, украинские самолеты взлетают и летают, наворачивая круги", — сказал собеседник агентства.По данным подполья, подобные действия замечены на авиабазе в Вознесенске Николаевской области, на аэродроме Староконстантинов Хмельницкой области и на аэродроме Конатово Кировоградской области. На видео, предоставленном Лебедевым, виден украинский самолет с установленными ракетами, который на небольшой высоте и скорости кружит на одном месте.
https://ria.ru/20240628/udar-1956023809.html
https://ria.ru/20240324/su-24-1935430668.html
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николаевская область, хмельницкая область, кировоградская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, Хмельницкая область, Кировоградская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Подполье рассказало, как ВСУ пытаются спасти самолеты от ударов ВС России

Подполье: пытаясь спасти самолеты от ударов, ВСУ при тревоге поднимают их в небо

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaСамолет Су-25 украинских ВВС
Самолет Су-25 украинских ВВС - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Самолет Су-25 украинских ВВС. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Вооруженные силы Украины во время воздушной тревоги поднимают свои самолеты в небо, чтобы на земле они не были повреждены российскими ударам, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Как только включается тревога, украинские самолеты взлетают и летают, наворачивая круги", — сказал собеседник агентства.
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По данным подполья, подобные действия замечены на авиабазе в Вознесенске Николаевской области, на аэродроме Староконстантинов Хмельницкой области и на аэродроме Конатово Кировоградской области.
На видео, предоставленном Лебедевым, виден украинский самолет с установленными ракетами, который на небольшой высоте и скорости кружит на одном месте.
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Специальная военная операция на УкраинеНиколаевская областьХмельницкая областьКировоградская областьСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
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