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"Игра на эскалацию". В Польше озвучили дерзкий план по России - РИА Новости, 30.06.2024
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22:46 29.06.2024 (обновлено: 04:37 30.06.2024)
https://ria.ru/20240629/plan-1956383758.html
"Игра на эскалацию". В Польше озвучили дерзкий план по России
"Игра на эскалацию". В Польше озвучили дерзкий план по России - РИА Новости, 30.06.2024
"Игра на эскалацию". В Польше озвучили дерзкий план по России
Западу нужно намеренно эскалировать отношения с Россией, например, конфисковав ее активы в ЕС, написал глава МИД Польши Радослав Сикорский в социальной сети X. РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-29T22:46
2024-06-30T04:37
в мире
россия
польша
украина
радослав сикорский
евросоюз
euroclear
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Западу нужно намеренно эскалировать отношения с Россией, например, конфисковав ее активы в ЕС, написал глава МИД Польши Радослав Сикорский в социальной сети X."Мы должны заново научиться использовать игру в эскалацию. Для примера: мы можем захватить все российские государственные активы на сумму 300 миллиардов евро", — заявил польский чиновник.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Примерно 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября международный депозитарий Euroclear отчитался о том, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка 3 миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права. В МИД называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что Брюссель нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
https://ria.ru/20240629/nato-1956346484.html
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в мире, россия, польша, украина, радослав сикорский, евросоюз, euroclear, g7
В мире, Россия, Польша, Украина, Радослав Сикорский, Евросоюз, Euroclear, G7
"Игра на эскалацию". В Польше озвучили дерзкий план по России

Глава МИД Польши Сикорский предложил Западу игру в эскалацию с Россией

© AP Photo / Alik KepliczВаршава, Польша
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© AP Photo / Alik Keplicz
Варшава, Польша. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Западу нужно намеренно эскалировать отношения с Россией, например, конфисковав ее активы в ЕС, написал глава МИД Польши Радослав Сикорский в социальной сети X.
"Мы должны заново научиться использовать игру в эскалацию. Для примера: мы можем захватить все российские государственные активы на сумму 300 миллиардов евро", — заявил польский чиновник.
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В Кремле заявляли, что принятие подобных решений будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права. В МИД называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что Брюссель нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
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В миреРоссияПольшаУкраинаРадослав СикорскийЕвросоюзEuroclearG7
 
 
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