https://ria.ru/20240629/plan-1956383758.html

"Игра на эскалацию". В Польше озвучили дерзкий план по России

"Игра на эскалацию". В Польше озвучили дерзкий план по России - РИА Новости, 30.06.2024

"Игра на эскалацию". В Польше озвучили дерзкий план по России

Западу нужно намеренно эскалировать отношения с Россией, например, конфисковав ее активы в ЕС, написал глава МИД Польши Радослав Сикорский в социальной сети X. РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-29T22:46

2024-06-29T22:46

2024-06-30T04:37

в мире

россия

польша

украина

радослав сикорский

евросоюз

euroclear

g7

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898289515_0:0:3286:1848_1920x0_80_0_0_10e642d7d7e654f0d7b5a833f3300e5b.jpg

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Западу нужно намеренно эскалировать отношения с Россией, например, конфисковав ее активы в ЕС, написал глава МИД Польши Радослав Сикорский в социальной сети X."Мы должны заново научиться использовать игру в эскалацию. Для примера: мы можем захватить все российские государственные активы на сумму 300 миллиардов евро", — заявил польский чиновник.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Примерно 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября международный депозитарий Euroclear отчитался о том, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка 3 миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права. В МИД называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что Брюссель нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

https://ria.ru/20240629/nato-1956346484.html

https://ria.ru/20240627/aktivy-1955829838.html

россия

польша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, польша, украина, радослав сикорский, евросоюз, euroclear, g7