https://ria.ru/20240629/plan-1956286853.html

Рогов назвал "мирный план" Зеленского лукавым пустословием

Рогов назвал "мирный план" Зеленского лукавым пустословием - РИА Новости, 29.06.2024

Рогов назвал "мирный план" Зеленского лукавым пустословием

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T10:46

2024-06-29T10:46

2024-06-29T10:46

в мире

украина

россия

донецкая народная республика

владимир зеленский

владимир рогов

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926509_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b08c8bad80dd93897867c7b220bc6dd0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал пустословием анонсируемый Владимиром Зеленским "мирный план" по урегулированию украинского конфликта. Ранее Зеленский, запретивший переговоры с Россией и отвергший предложения Москвы по урегулированию, заявил, что в этом году будет готов некий украинский "мирный план", но не привел никакой конкретики. Он отметил, что надеется получить некий "сильный документ" в поддержку Украины на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне, который состоится 9-11 июля. "Все это лукавство со стороны Зеленского. Ни на какой реальный мирный план ни он, ни его окружение, которое зарабатывает на войне, не способны и не заинтересованы (в нем – ред.). Война для них - единственная возможность удержаться у власти, за которую они цепляются всяческими путями. Заявление Зеленского - пустословие. Поверить Зеленскому - себя обмануть. Зеленский и мир - это слова-антонимы", - сказал Рогов РИА Новости. По его мнению, если Зеленский и представит бумагу с так называемыми мирными предложениями, то все они будут надиктованы и согласованы с западными кураторами, которые хотят только продолжения конфликта и дальнейшего уничтожения жителей южнорусских земель. Ранее президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.

https://ria.ru/20240629/nato-1956284948.html

https://ria.ru/20240629/ssha-1956268560.html

украина

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, донецкая народная республика, владимир зеленский, владимир рогов, владимир путин