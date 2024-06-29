https://ria.ru/20240629/plan-1956286853.html
Рогов назвал "мирный план" Зеленского лукавым пустословием
Рогов назвал "мирный план" Зеленского лукавым пустословием - РИА Новости, 29.06.2024
Рогов назвал "мирный план" Зеленского лукавым пустословием
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T10:46
2024-06-29T10:46
2024-06-29T10:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал пустословием анонсируемый Владимиром Зеленским "мирный план" по урегулированию украинского конфликта. Ранее Зеленский, запретивший переговоры с Россией и отвергший предложения Москвы по урегулированию, заявил, что в этом году будет готов некий украинский "мирный план", но не привел никакой конкретики. Он отметил, что надеется получить некий "сильный документ" в поддержку Украины на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне, который состоится 9-11 июля. "Все это лукавство со стороны Зеленского. Ни на какой реальный мирный план ни он, ни его окружение, которое зарабатывает на войне, не способны и не заинтересованы (в нем – ред.). Война для них - единственная возможность удержаться у власти, за которую они цепляются всяческими путями. Заявление Зеленского - пустословие. Поверить Зеленскому - себя обмануть. Зеленский и мир - это слова-антонимы", - сказал Рогов РИА Новости. По его мнению, если Зеленский и представит бумагу с так называемыми мирными предложениями, то все они будут надиктованы и согласованы с западными кураторами, которые хотят только продолжения конфликта и дальнейшего уничтожения жителей южнорусских земель. Ранее президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
https://ria.ru/20240629/nato-1956284948.html
https://ria.ru/20240629/ssha-1956268560.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, украина, россия, донецкая народная республика, владимир зеленский, владимир рогов, владимир путин
В мире, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, Владимир Путин
Рогов назвал "мирный план" Зеленского лукавым пустословием
Рогов назвал план Зеленского по урегулированию на Украине лукавым пустословием
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал пустословием анонсируемый Владимиром Зеленским "мирный план" по урегулированию украинского конфликта.
Ранее Зеленский, запретивший переговоры с Россией и отвергший предложения Москвы по урегулированию, заявил, что в этом году будет готов некий украинский "мирный план", но не привел никакой конкретики. Он отметил, что надеется получить некий "сильный документ" в поддержку Украины на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне, который состоится 9-11 июля.
"Все это лукавство со стороны Зеленского. Ни на какой реальный мирный план ни он, ни его окружение, которое зарабатывает на войне, не способны и не заинтересованы (в нем – ред.). Война для них - единственная возможность удержаться у власти, за которую они цепляются всяческими путями. Заявление Зеленского - пустословие. Поверить Зеленскому - себя обмануть. Зеленский и мир - это слова-антонимы", - сказал Рогов РИА Новости.
По его мнению, если Зеленский и представит бумагу с так называемыми мирными предложениями, то все они будут надиктованы и согласованы с западными кураторами, которые хотят только продолжения конфликта и дальнейшего уничтожения жителей южнорусских земель.
Ранее президент России Владимир Путин
выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине
, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР
, ЛНР
, Херсонской и Запорожской областей
как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве
эту инициативу отвергли. Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.