https://ria.ru/20240629/pilot-1956373127.html

В Пензенской области разбился пилот планера

В Пензенской области разбился пилот планера - РИА Новости, 29.06.2024

В Пензенской области разбился пилот планера

Планер поломался во время полета на территории аэроклуба в Пензенской области и упал с высоты 900 метров, пилот погиб, сообщило региональное управление СК РФ в... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T21:03

2024-06-29T21:03

2024-06-29T23:17

происшествия

пензенская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

бессоновский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1d/1956373261_0:46:1280:766_1920x0_80_0_0_8af711adb58923f87f874472b4793eeb.jpg

САРАТОВ, 29 июн - РИА Новости. Планер поломался во время полета на территории аэроклуба в Пензенской области и упал с высоты 900 метров, пилот погиб, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале.Инцидент произошел в субботу."Мужчина совершал полет на планере на территории спортивного аэроклуба в Бессоновском районе, в связи с поломкой в воздухе летательного аппарата мужчина упал с высоты 900 метров и от полученных травм скончался на месте происшествия... Организовано проведение доследственной проверки по данному факту", - говорится в сообщении.Уточняется, что погибшему пилоту было 54 года.

https://ria.ru/20240621/sk-1954436878.html

пензенская область

россия

бессоновский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, пензенская область, следственный комитет россии (ск рф), россия, бессоновский район