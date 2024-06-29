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В Пензенской области разбился пилот планера - РИА Новости, 29.06.2024
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21:03 29.06.2024 (обновлено: 23:17 29.06.2024)
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В Пензенской области разбился пилот планера
В Пензенской области разбился пилот планера - РИА Новости, 29.06.2024
В Пензенской области разбился пилот планера
Планер поломался во время полета на территории аэроклуба в Пензенской области и упал с высоты 900 метров, пилот погиб, сообщило региональное управление СК РФ в... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T21:03
2024-06-29T23:17
происшествия
пензенская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
бессоновский район
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САРАТОВ, 29 июн - РИА Новости. Планер поломался во время полета на территории аэроклуба в Пензенской области и упал с высоты 900 метров, пилот погиб, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале.Инцидент произошел в субботу."Мужчина совершал полет на планере на территории спортивного аэроклуба в Бессоновском районе, в связи с поломкой в воздухе летательного аппарата мужчина упал с высоты 900 метров и от полученных травм скончался на месте происшествия... Организовано проведение доследственной проверки по данному факту", - говорится в сообщении.Уточняется, что погибшему пилоту было 54 года.
https://ria.ru/20240621/sk-1954436878.html
пензенская область
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происшествия, пензенская область, следственный комитет россии (ск рф), россия, бессоновский район
Происшествия, Пензенская область, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Бессоновский район
В Пензенской области разбился пилот планера

СК: в Пензенской области планер упал с высоты 900 метров, пилот погиб

© Фото : СУ СКР по Пензенской области/TelegramМесто происшествия, где планер поломался во время полета и упал на территории аэроклуба в Пензенской области
Место происшествия, где планер поломался во время полета и упал на территории аэроклуба в Пензенской области - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© Фото : СУ СКР по Пензенской области/Telegram
Место происшествия, где планер поломался во время полета и упал на территории аэроклуба в Пензенской области
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САРАТОВ, 29 июн - РИА Новости. Планер поломался во время полета на территории аэроклуба в Пензенской области и упал с высоты 900 метров, пилот погиб, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале.
Инцидент произошел в субботу.
«
"Мужчина совершал полет на планере на территории спортивного аэроклуба в Бессоновском районе, в связи с поломкой в воздухе летательного аппарата мужчина упал с высоты 900 метров и от полученных травм скончался на месте происшествия... Организовано проведение доследственной проверки по данному факту", - говорится в сообщении.
Уточняется, что погибшему пилоту было 54 года.
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ПроисшествияПензенская областьСледственный комитет России (СК РФ)РоссияБессоновский район
 
 
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