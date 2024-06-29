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В Пензенской области разбился пилот планера
В Пензенской области разбился пилот планера - РИА Новости, 29.06.2024
В Пензенской области разбился пилот планера
Планер поломался во время полета на территории аэроклуба в Пензенской области и упал с высоты 900 метров, пилот погиб, сообщило региональное управление СК РФ в... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T21:03
2024-06-29T21:03
2024-06-29T23:17
происшествия
пензенская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
бессоновский район
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САРАТОВ, 29 июн - РИА Новости. Планер поломался во время полета на территории аэроклуба в Пензенской области и упал с высоты 900 метров, пилот погиб, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале.Инцидент произошел в субботу."Мужчина совершал полет на планере на территории спортивного аэроклуба в Бессоновском районе, в связи с поломкой в воздухе летательного аппарата мужчина упал с высоты 900 метров и от полученных травм скончался на месте происшествия... Организовано проведение доследственной проверки по данному факту", - говорится в сообщении.Уточняется, что погибшему пилоту было 54 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пензенская область, следственный комитет россии (ск рф), россия, бессоновский район
Происшествия, Пензенская область, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Бессоновский район
В Пензенской области разбился пилот планера
СК: в Пензенской области планер упал с высоты 900 метров, пилот погиб