https://ria.ru/20240629/pezeshkian-1956263609.html

На выборах президента Ирана лидирует реформист Пезешкиан

На выборах президента Ирана лидирует реформист Пезешкиан - РИА Новости, 29.06.2024

На выборах президента Ирана лидирует реформист Пезешкиан

Реформист Масуд Пезешкиан продолжает держать лидерство на внеочередных выборах президента Ирана, обходя своего главного конкурента — Саида Джалили, кандидата от РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T07:49

2024-06-29T07:49

2024-06-29T16:21

иран

в мире

саид джалили

масуд пезешкиан

мостафа пурмохаммади

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ТЕГЕРАН, 29 июн — РИА Новости. Реформист Масуд Пезешкиан продолжает держать лидерство на внеочередных выборах президента Ирана, обходя своего главного конкурента — Саида Джалили, кандидата от консервативного крыла, заявили после подсчета более 14 миллионов голосов в избиркоме страны, расположенном в Министерстве внутренних дел исламской республики."Всего подсчитано 14 070 462 голоса. Масуд Пезешкиан набирает 5 955 781 голос, Саид Джалили — 5 560 321 голос, Мохаммад Багер Галибаф — 1 891 381 голос, а Мостафа Пурмохаммади — 111 967 голосов", — цитирует агентство ILNA заявление избиркома.Голосование на президентских выборах состоялось в Иране в пятницу, 28 июня, избирательные участки были открыты с 8:00 до 00:30 мск. Основную борьбу за президентское кресло первоначально развернули шесть человек: экс-глава МВД при президенте Махмуде Ахмадинежаде (2005-2013) клирик Мостафа Пурмохаммади, представитель верховного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили, действующий спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, мэр Тегерана Алиреза Закани, экс-министр здравоохранения и медицинского образования Ирана во время второго президентского срока Мохаммада Хатами (2001-2005) и член парламента Масуд Пезешкиан, а также глава Фонда по делам мучеников и ветеранов Амир-Хосейн Газизаде-Хашеми.Однако Газизаде-Хашеми и Закани сняли свои кандидатуры за день до выборов в пользу Галибафа и Джалили.Для победы на президентских выборах в Иране кандидату нужно набрать более 50% голосов избирателей. Если ни один не получит такого количества голосов, через неделю, 5 июля, пройдет второй тур, в котором будут участвовать два кандидата, набравшие наибольшее число голосов в первом.Президент Ирана — второй по значимости политик в стране после Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. В обязанности президента входит реализация положений конституции и руководство исполнительной властью. От нового президента будет зависеть общая направленность внешней политики Ирана.Внеочередные выборы в Иране назначили после гибели 19 мая в авиакатастрофе президента Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц. По данным агентства IRNA, причиной произошедшего стала техническая неисправность перевозившего их вертолета.Обязанности президента в течение 50 дней до новых выборов исполняет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.

https://ria.ru/20240628/iran-1956005904.html

https://ria.ru/20240626/putin-1955689127.html

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иран, в мире, саид джалили, масуд пезешкиан, мостафа пурмохаммади