На выборах президента Ирана лидирует реформист Пезешкиан
Реформист Пезешкиан лидирует при подсчете голосов на выборах президента Ирана
© AP Photo / Vahid SalemiРеформист Масуд Пезешкиан на президентских выборах в Иране
© AP Photo / Vahid Salemi
Реформист Масуд Пезешкиан на президентских выборах в Иране
ТЕГЕРАН, 29 июн — РИА Новости. Реформист Масуд Пезешкиан продолжает держать лидерство на внеочередных выборах президента Ирана, обходя своего главного конкурента — Саида Джалили, кандидата от консервативного крыла, заявили после подсчета более 14 миллионов голосов в избиркоме страны, расположенном в Министерстве внутренних дел исламской республики.
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"Всего подсчитано 14 070 462 голоса. Масуд Пезешкиан набирает 5 955 781 голос, Саид Джалили — 5 560 321 голос, Мохаммад Багер Галибаф — 1 891 381 голос, а Мостафа Пурмохаммади — 111 967 голосов", — цитирует агентство ILNA заявление избиркома.
Голосование на президентских выборах состоялось в Иране в пятницу, 28 июня, избирательные участки были открыты с 8:00 до 00:30 мск.
Основную борьбу за президентское кресло первоначально развернули шесть человек: экс-глава МВД при президенте Махмуде Ахмадинежаде (2005-2013) клирик Мостафа Пурмохаммади, представитель верховного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили, действующий спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, мэр Тегерана Алиреза Закани, экс-министр здравоохранения и медицинского образования Ирана во время второго президентского срока Мохаммада Хатами (2001-2005) и член парламента Масуд Пезешкиан, а также глава Фонда по делам мучеников и ветеранов Амир-Хосейн Газизаде-Хашеми.
Однако Газизаде-Хашеми и Закани сняли свои кандидатуры за день до выборов в пользу Галибафа и Джалили.
Для победы на президентских выборах в Иране кандидату нужно набрать более 50% голосов избирателей. Если ни один не получит такого количества голосов, через неделю, 5 июля, пройдет второй тур, в котором будут участвовать два кандидата, набравшие наибольшее число голосов в первом.
Президент Ирана — второй по значимости политик в стране после Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. В обязанности президента входит реализация положений конституции и руководство исполнительной властью. От нового президента будет зависеть общая направленность внешней политики Ирана.
Внеочередные выборы в Иране назначили после гибели 19 мая в авиакатастрофе президента Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц. По данным агентства IRNA, причиной произошедшего стала техническая неисправность перевозившего их вертолета.
Обязанности президента в течение 50 дней до новых выборов исполняет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.