Рейтинг@Mail.ru
Пентагон заключил контракт с рядом компаний в сфере кибербезопасности - РИА Новости, 29.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:15 29.06.2024
https://ria.ru/20240629/pentagon-1956247378.html
Пентагон заключил контракт с рядом компаний в сфере кибербезопасности
Пентагон заключил контракт с рядом компаний в сфере кибербезопасности - РИА Новости, 29.06.2024
Пентагон заключил контракт с рядом компаний в сфере кибербезопасности
Министерство обороны США заключило контракт с несколькими компаниями совокупным объемом 1,5 миллиарда долларов на предоставление услуг в сфере... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T01:15
2024-06-29T01:15
министерство обороны сша
booz allen hamilton
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930351175_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_def220568b42f04aced52ac2ce3493cf.jpg
ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Министерство обороны США заключило контракт с несколькими компаниями совокупным объемом 1,5 миллиарда долларов на предоставление услуг в сфере кибербезопасности, говорится в заявлении ведомства. "Компании Analytic Services, Booz Allen Hamilton, McLean, CACI, Leidos и Science Applications International получили контракт объемом 1,5 миллиарда долларов осуществления кибербезопасности, IT, а также предоставления административных и программных знаний и вспомогательных услуг", - сообщили в Пентагоне. В министерстве указали, что услуги включают в себя такие виды деятельности, как стратегическое планирование, планирование капитальных затрат, исследования и анализ, моделирование, моделирование и "военные игры", а также "ежедневную безопасность".
https://ria.ru/20240629/patriot-1956246183.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930351175_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_2ba74707eae491a79e3ab0d65a61d4a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство обороны сша, booz allen hamilton
Министерство обороны США, Booz Allen Hamilton
Пентагон заключил контракт с рядом компаний в сфере кибербезопасности

Пентагон заключил контракт на 1,5 миллиарда долларов в сфере кибербезопасности

© AP Photo / Andrew HarnikАмериканский флаг на здании Пентагона
Американский флаг на здании Пентагона - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Американский флаг на здании Пентагона. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Министерство обороны США заключило контракт с несколькими компаниями совокупным объемом 1,5 миллиарда долларов на предоставление услуг в сфере кибербезопасности, говорится в заявлении ведомства.
"Компании Analytic Services, Booz Allen Hamilton, McLean, CACI, Leidos и Science Applications International получили контракт объемом 1,5 миллиарда долларов осуществления кибербезопасности, IT, а также предоставления административных и программных знаний и вспомогательных услуг", - сообщили в Пентагоне.
Ракетные системы ПВО Patriot армии США во время учений Astral Knight - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
Lockheed Martin получила новый контракт на создание систем ПВО Patriot
00:52
В министерстве указали, что услуги включают в себя такие виды деятельности, как стратегическое планирование, планирование капитальных затрат, исследования и анализ, моделирование, моделирование и "военные игры", а также "ежедневную безопасность".
 
Министерство обороны СШАBooz Allen Hamilton
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала