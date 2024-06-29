https://ria.ru/20240629/pentagon-1956247378.html
Пентагон заключил контракт с рядом компаний в сфере кибербезопасности
Пентагон заключил контракт с рядом компаний в сфере кибербезопасности - РИА Новости, 29.06.2024
Пентагон заключил контракт с рядом компаний в сфере кибербезопасности
Министерство обороны США заключило контракт с несколькими компаниями совокупным объемом 1,5 миллиарда долларов на предоставление услуг в сфере... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T01:15
2024-06-29T01:15
2024-06-29T01:15
министерство обороны сша
booz allen hamilton
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ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Министерство обороны США заключило контракт с несколькими компаниями совокупным объемом 1,5 миллиарда долларов на предоставление услуг в сфере кибербезопасности, говорится в заявлении ведомства. "Компании Analytic Services, Booz Allen Hamilton, McLean, CACI, Leidos и Science Applications International получили контракт объемом 1,5 миллиарда долларов осуществления кибербезопасности, IT, а также предоставления административных и программных знаний и вспомогательных услуг", - сообщили в Пентагоне. В министерстве указали, что услуги включают в себя такие виды деятельности, как стратегическое планирование, планирование капитальных затрат, исследования и анализ, моделирование, моделирование и "военные игры", а также "ежедневную безопасность".
https://ria.ru/20240629/patriot-1956246183.html
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министерство обороны сша, booz allen hamilton
Министерство обороны США, Booz Allen Hamilton
Пентагон заключил контракт с рядом компаний в сфере кибербезопасности
Пентагон заключил контракт на 1,5 миллиарда долларов в сфере кибербезопасности