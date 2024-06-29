https://ria.ru/20240629/pekarnya-1956254340.html

Военные создали на Херсонском направлении полуподземную пекарню

Военные создали на Херсонском направлении полуподземную пекарню - РИА Новости, 29.06.2024

Военные создали на Херсонском направлении полуподземную пекарню

Российская армия создала на херсонском направлении полуподземную замаскированную пекарню и организовала из нее доставку на квадроциклах свежего хлеба на... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T04:05

2024-06-29T04:05

2024-06-29T04:28

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

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ГЕНИЧЕСК, 29 июн - РИА Новости. Российская армия создала на херсонском направлении полуподземную замаскированную пекарню и организовала из нее доставку на квадроциклах свежего хлеба на передовые позиции ВС РФ у Днепра. "Килограмм 100-150 (хлеба в день готовит пекарня) … Это на батальон. Да, свеженький, горячий. (Бойцы) рады. На передке тоже особенно", - рассказал РИА Новости военный повар полевой пекарни с позывным "Боба". По словам военного, хлеб из его пекарни, тщательно замаскированной и расположенной у переднего края линии фронта, после выпечки доставляется российским бойцам непосредственно на передовую. "Мы ребятам отправляем на ЛБС сухпаек, воду (питьевую), техническую воду, топливо и хлеб… Летают дроны, не дают большим машинам подвозы. Вот мы нашли применение - на квадроцикле подвозим все. Вроде справляемся", - сказал военнослужащий из экипажа квадроцикла с позывным "Ролекс". Из-за активных действий FPV-дронов противника бойцам приходится задействовать быстрый и маневренный транспорт, такой как квадроциклы, для подвоза на передовую провизии, топлива и боекомплекта. "Позавчера мы с напарником ушли кое-как. Дрон около нас подорвался. Но мы, слава Богу, живы остались. Мы справились с задачей, ушли. Нормально все довезли ребятам. Все отдали и уехали", - подчеркнул боец. Квадроцикл разгоняется до 100 километров в час менее чем за 4 секунды. К нему присоединен прицеп повышенной проходимости. Бойцы загружают провиант и любой иной необходимый на передовой груз в прицеп и на максимальной скорости заходят на передовые позиции. Там транспорт встречают готовые к принятию груза бойцы. Разгрузка длится менее 30 секунд, после чего квадроцикл быстро уходит обратно, чтобы не стать мишенью для FPV-дронов противника.

https://ria.ru/20240402/shkolnik-1937380150.html

https://ria.ru/20240409/produkty-1938939747.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы рф