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Военные создали на Херсонском направлении полуподземную пекарню - РИА Новости, 29.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:05 29.06.2024 (обновлено: 04:28 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/pekarnya-1956254340.html
Военные создали на Херсонском направлении полуподземную пекарню
Военные создали на Херсонском направлении полуподземную пекарню - РИА Новости, 29.06.2024
Военные создали на Херсонском направлении полуподземную пекарню
Российская армия создала на херсонском направлении полуподземную замаскированную пекарню и организовала из нее доставку на квадроциклах свежего хлеба на... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T04:05
2024-06-29T04:28
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
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ГЕНИЧЕСК, 29 июн - РИА Новости. Российская армия создала на херсонском направлении полуподземную замаскированную пекарню и организовала из нее доставку на квадроциклах свежего хлеба на передовые позиции ВС РФ у Днепра. "Килограмм 100-150 (хлеба в день готовит пекарня) … Это на батальон. Да, свеженький, горячий. (Бойцы) рады. На передке тоже особенно", - рассказал РИА Новости военный повар полевой пекарни с позывным "Боба". По словам военного, хлеб из его пекарни, тщательно замаскированной и расположенной у переднего края линии фронта, после выпечки доставляется российским бойцам непосредственно на передовую. "Мы ребятам отправляем на ЛБС сухпаек, воду (питьевую), техническую воду, топливо и хлеб… Летают дроны, не дают большим машинам подвозы. Вот мы нашли применение - на квадроцикле подвозим все. Вроде справляемся", - сказал военнослужащий из экипажа квадроцикла с позывным "Ролекс". Из-за активных действий FPV-дронов противника бойцам приходится задействовать быстрый и маневренный транспорт, такой как квадроциклы, для подвоза на передовую провизии, топлива и боекомплекта. "Позавчера мы с напарником ушли кое-как. Дрон около нас подорвался. Но мы, слава Богу, живы остались. Мы справились с задачей, ушли. Нормально все довезли ребятам. Все отдали и уехали", - подчеркнул боец. Квадроцикл разгоняется до 100 километров в час менее чем за 4 секунды. К нему присоединен прицеп повышенной проходимости. Бойцы загружают провиант и любой иной необходимый на передовой груз в прицеп и на максимальной скорости заходят на передовые позиции. Там транспорт встречают готовые к принятию груза бойцы. Разгрузка длится менее 30 секунд, после чего квадроцикл быстро уходит обратно, чтобы не стать мишенью для FPV-дронов противника.
https://ria.ru/20240402/shkolnik-1937380150.html
https://ria.ru/20240409/produkty-1938939747.html
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вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ
Военные создали на Херсонском направлении полуподземную пекарню

Военные создали под Херсоном полуподземную пекарню и возят хлеб на квадроциклах

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРазведчики отдельного разведывательного батальона танковой дивизии ЦВО в зоне СВО
Разведчики отдельного разведывательного батальона танковой дивизии ЦВО в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Разведчики отдельного разведывательного батальона танковой дивизии ЦВО в зоне СВО. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 29 июн - РИА Новости. Российская армия создала на херсонском направлении полуподземную замаскированную пекарню и организовала из нее доставку на квадроциклах свежего хлеба на передовые позиции ВС РФ у Днепра.
"Килограмм 100-150 (хлеба в день готовит пекарня) … Это на батальон. Да, свеженький, горячий. (Бойцы) рады. На передке тоже особенно", - рассказал РИА Новости военный повар полевой пекарни с позывным "Боба".
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По словам военного, хлеб из его пекарни, тщательно замаскированной и расположенной у переднего края линии фронта, после выпечки доставляется российским бойцам непосредственно на передовую.
"Мы ребятам отправляем на ЛБС сухпаек, воду (питьевую), техническую воду, топливо и хлеб… Летают дроны, не дают большим машинам подвозы. Вот мы нашли применение - на квадроцикле подвозим все. Вроде справляемся", - сказал военнослужащий из экипажа квадроцикла с позывным "Ролекс".
Из-за активных действий FPV-дронов противника бойцам приходится задействовать быстрый и маневренный транспорт, такой как квадроциклы, для подвоза на передовую провизии, топлива и боекомплекта.
"Позавчера мы с напарником ушли кое-как. Дрон около нас подорвался. Но мы, слава Богу, живы остались. Мы справились с задачей, ушли. Нормально все довезли ребятам. Все отдали и уехали", - подчеркнул боец.
Квадроцикл разгоняется до 100 километров в час менее чем за 4 секунды. К нему присоединен прицеп повышенной проходимости. Бойцы загружают провиант и любой иной необходимый на передовой груз в прицеп и на максимальной скорости заходят на передовые позиции. Там транспорт встречают готовые к принятию груза бойцы. Разгрузка длится менее 30 секунд, после чего квадроцикл быстро уходит обратно, чтобы не стать мишенью для FPV-дронов противника.
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