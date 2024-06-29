https://ria.ru/20240629/otdykhayuschie-1956355400.html
Отдыхающие на пляже в Подмосковье купались в пруду рядом с телом в мешке
Отдыхающие на пляже в Подмосковье купались в пруду рядом с телом в мешке - РИА Новости, 29.06.2024
Отдыхающие на пляже в Подмосковье купались в пруду рядом с телом в мешке
Отдыхающие на пляже в Подмосковье больше четырех часов купались в пруду рядом с телом в мешке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T18:37
2024-06-29T18:37
2024-06-29T22:49
московская область (подмосковье)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1d/1956377487_0:35:624:386_1920x0_80_0_0_36843386a92070e621735e810d316d01.jpg
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 июн — РИА Новости. Отдыхающие на пляже в Подмосковье больше четырех часов купались в пруду рядом с телом в мешке, передает корреспондент РИА Новости.Тело, упакованное в мешок, как минимум с 11 утра пролежало у кромки воды в траве на пляже Булатниковского пруда. В это же время в пруду купались жители Подмосковья. Температура воздуха в субботу достигала 30 градусов жары. Как рассказали корреспонденту РИА Новости посетители пляжа, они сразу позвонили в полицию и сообщили об этом. Через некоторое время место, где находилось тело, было огорожено. Позже приехал следователь.
https://ria.ru/20240630/podmoskove-1952243840.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1d/1956377487_0:0:624:468_1920x0_80_0_0_6666c78221c051494739db3d17b39d21.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), происшествия
Московская область (Подмосковье), Происшествия
Отдыхающие на пляже в Подмосковье купались в пруду рядом с телом в мешке
Отдыхающие в Подмосковье четыре часа купались в пруду рядом с телом в мешке
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 июн — РИА Новости. Отдыхающие на пляже в Подмосковье больше четырех часов купались в пруду рядом с телом в мешке, передает корреспондент РИА Новости.
Тело, упакованное в мешок, как минимум с 11 утра пролежало у кромки воды в траве на пляже Булатниковского пруда. В это же время в пруду купались жители Подмосковья. Температура воздуха в субботу достигала 30 градусов жары.
Как рассказали корреспонденту РИА Новости посетители пляжа, они сразу позвонили в полицию и сообщили об этом. Через некоторое время место, где находилось тело, было огорожено. Позже приехал следователь.