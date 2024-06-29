https://ria.ru/20240629/otdykhayuschie-1956355400.html

Отдыхающие на пляже в Подмосковье купались в пруду рядом с телом в мешке

Отдыхающие на пляже в Подмосковье купались в пруду рядом с телом в мешке - РИА Новости, 29.06.2024

Отдыхающие на пляже в Подмосковье купались в пруду рядом с телом в мешке

Отдыхающие на пляже в Подмосковье больше четырех часов купались в пруду рядом с телом в мешке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T18:37

2024-06-29T18:37

2024-06-29T22:49

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 июн — РИА Новости. Отдыхающие на пляже в Подмосковье больше четырех часов купались в пруду рядом с телом в мешке, передает корреспондент РИА Новости.Тело, упакованное в мешок, как минимум с 11 утра пролежало у кромки воды в траве на пляже Булатниковского пруда. В это же время в пруду купались жители Подмосковья. Температура воздуха в субботу достигала 30 градусов жары. Как рассказали корреспонденту РИА Новости посетители пляжа, они сразу позвонили в полицию и сообщили об этом. Через некоторое время место, где находилось тело, было огорожено. Позже приехал следователь.

https://ria.ru/20240630/podmoskove-1952243840.html

московская область (подмосковье)

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2024

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московская область (подмосковье), происшествия