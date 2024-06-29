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Отдыхающие на пляже в Подмосковье купались в пруду рядом с телом в мешке - РИА Новости, 29.06.2024
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18:37 29.06.2024 (обновлено: 22:49 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/otdykhayuschie-1956355400.html
Отдыхающие на пляже в Подмосковье купались в пруду рядом с телом в мешке
Отдыхающие на пляже в Подмосковье купались в пруду рядом с телом в мешке - РИА Новости, 29.06.2024
Отдыхающие на пляже в Подмосковье купались в пруду рядом с телом в мешке
Отдыхающие на пляже в Подмосковье больше четырех часов купались в пруду рядом с телом в мешке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T18:37
2024-06-29T22:49
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 июн — РИА Новости. Отдыхающие на пляже в Подмосковье больше четырех часов купались в пруду рядом с телом в мешке, передает корреспондент РИА Новости.Тело, упакованное в мешок, как минимум с 11 утра пролежало у кромки воды в траве на пляже Булатниковского пруда. В это же время в пруду купались жители Подмосковья. Температура воздуха в субботу достигала 30 градусов жары. Как рассказали корреспонденту РИА Новости посетители пляжа, они сразу позвонили в полицию и сообщили об этом. Через некоторое время место, где находилось тело, было огорожено. Позже приехал следователь.
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московская область (подмосковье), происшествия
Московская область (Подмосковье), Происшествия
Отдыхающие на пляже в Подмосковье купались в пруду рядом с телом в мешке

Отдыхающие в Подмосковье четыре часа купались в пруду рядом с телом в мешке

© РИА Новости / Артем БуденныйПляж у Булатниковского пруда в Подмосковье
Пляж у Булатниковского пруда в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости / Артем Буденный
Читать ria.ru в
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 июн — РИА Новости. Отдыхающие на пляже в Подмосковье больше четырех часов купались в пруду рядом с телом в мешке, передает корреспондент РИА Новости.
Тело, упакованное в мешок, как минимум с 11 утра пролежало у кромки воды в траве на пляже Булатниковского пруда. В это же время в пруду купались жители Подмосковья. Температура воздуха в субботу достигала 30 градусов жары.
Как рассказали корреспонденту РИА Новости посетители пляжа, они сразу позвонили в полицию и сообщили об этом. Через некоторое время место, где находилось тело, было огорожено. Позже приехал следователь.
Пляж в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
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