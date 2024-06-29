Рейтинг@Mail.ru
Орбан заявил, что Европа ничего не выиграет в конфликте на Украине - РИА Новости, 29.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:47 29.06.2024
https://ria.ru/20240629/orban-1956322336.html
Орбан заявил, что Европа ничего не выиграет в конфликте на Украине
Орбан заявил, что Европа ничего не выиграет в конфликте на Украине - РИА Новости, 29.06.2024
Орбан заявил, что Европа ничего не выиграет в конфликте на Украине
Европа все больше втягивается в военный конфликт на Украине, в котором не может ничего выиграть, зато легко может все потерять, заявил венгерский... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T14:47
2024-06-29T14:47
в мире
европа
украина
россия
виктор орбан
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903295194_0:0:2914:1639_1920x0_80_0_0_8a6c3f667624f1a48127b2429156ce1a.jpg
БУДАПЕШТ, 29 июн - РИА Новости. Европа все больше втягивается в военный конфликт на Украине, в котором не может ничего выиграть, зато легко может все потерять, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в статье для газеты Magyar Nemzet. "Живущая в пузыре брюссельская бюрократия за прошедшие годы приняла несколько ошибочных политических решений. Европа все больше и больше втягивается в войну, в которой континент ничего не может выиграть, но легко может все потерять. Однако ежедневный опыт показывает, что в вопросе войны для них нет ничего слишком дорогого", - написал Орбан. По его словам, из-за того, что "брюссельские бюрократы хотят этой войны, считают ее своей и хотят победить Россию", деньги европейских налогоплательщиков "постоянно посылают Украине, европейские компании страдают от санкций, инфляция выросла, а миллионы европейских граждан оказались в затруднительном положении". Венгерский премьер добавил, что Европа находится в кризисе, поскольку слабеет христианская цивилизация, неуклонно снижается экономический вес и конкурентоспособность континента, а также падает способность Европы отстаивать свои интересы в международной политике. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа несется к войне, как поезд "с безумным машинистом", необходимо этому помешать. По его словам, провоенные политики Европы, словно наркозависимые, хотят победить Россию, как пытались дважды в ХХ веке, но не понимают реальности. По его словам, нынешние процессы через годы могут быть названы прелюдией к третьей мировой войне или даже ее эпизодом, если не остановить "военный психоз Брюсселя". Он отмечал, что заявления западных политиков и СМИ свидетельствуют о подготовке Европы к началу войны с Россией. По его словам, рабочие группы НАТО в Брюсселе пытаются определить, как альянс может принять участие в конфликте на Украине.
https://ria.ru/20240609/zapad-1951718969.html
https://ria.ru/20240301/ukraina-1930564437.html
европа
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903295194_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f7e0c8b16556212824f772a9ba6a4364.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, украина, россия, виктор орбан, нато
В мире, Европа, Украина, Россия, Виктор Орбан, НАТО
Орбан заявил, что Европа ничего не выиграет в конфликте на Украине

Премьер Венгрии Орбан: Европа все больше втягивается в конфликт на Украине

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 29 июн - РИА Новости. Европа все больше втягивается в военный конфликт на Украине, в котором не может ничего выиграть, зато легко может все потерять, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в статье для газеты Magyar Nemzet.
"Живущая в пузыре брюссельская бюрократия за прошедшие годы приняла несколько ошибочных политических решений. Европа все больше и больше втягивается в войну, в которой континент ничего не может выиграть, но легко может все потерять. Однако ежедневный опыт показывает, что в вопросе войны для них нет ничего слишком дорогого", - написал Орбан.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
Орбан рассказал о планах Запада на Россию
9 июня, 03:03
По его словам, из-за того, что "брюссельские бюрократы хотят этой войны, считают ее своей и хотят победить Россию", деньги европейских налогоплательщиков "постоянно посылают Украине, европейские компании страдают от санкций, инфляция выросла, а миллионы европейских граждан оказались в затруднительном положении".
Венгерский премьер добавил, что Европа находится в кризисе, поскольку слабеет христианская цивилизация, неуклонно снижается экономический вес и конкурентоспособность континента, а также падает способность Европы отстаивать свои интересы в международной политике.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа несется к войне, как поезд "с безумным машинистом", необходимо этому помешать. По его словам, провоенные политики Европы, словно наркозависимые, хотят победить Россию, как пытались дважды в ХХ веке, но не понимают реальности. По его словам, нынешние процессы через годы могут быть названы прелюдией к третьей мировой войне или даже ее эпизодом, если не остановить "военный психоз Брюсселя".
Он отмечал, что заявления западных политиков и СМИ свидетельствуют о подготовке Европы к началу войны с Россией. По его словам, рабочие группы НАТО в Брюсселе пытаются определить, как альянс может принять участие в конфликте на Украине.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
Орбан призвал незамедлительно начать мирные переговоры по Украине
1 марта, 18:07
 
В миреЕвропаУкраинаРоссияВиктор ОрбанНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала