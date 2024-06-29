https://ria.ru/20240629/orban-1956322336.html

Орбан заявил, что Европа ничего не выиграет в конфликте на Украине

Орбан заявил, что Европа ничего не выиграет в конфликте на Украине - РИА Новости, 29.06.2024

Орбан заявил, что Европа ничего не выиграет в конфликте на Украине

Европа все больше втягивается в военный конфликт на Украине, в котором не может ничего выиграть, зато легко может все потерять, заявил венгерский... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T14:47

2024-06-29T14:47

2024-06-29T14:47

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БУДАПЕШТ, 29 июн - РИА Новости. Европа все больше втягивается в военный конфликт на Украине, в котором не может ничего выиграть, зато легко может все потерять, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в статье для газеты Magyar Nemzet. "Живущая в пузыре брюссельская бюрократия за прошедшие годы приняла несколько ошибочных политических решений. Европа все больше и больше втягивается в войну, в которой континент ничего не может выиграть, но легко может все потерять. Однако ежедневный опыт показывает, что в вопросе войны для них нет ничего слишком дорогого", - написал Орбан. По его словам, из-за того, что "брюссельские бюрократы хотят этой войны, считают ее своей и хотят победить Россию", деньги европейских налогоплательщиков "постоянно посылают Украине, европейские компании страдают от санкций, инфляция выросла, а миллионы европейских граждан оказались в затруднительном положении". Венгерский премьер добавил, что Европа находится в кризисе, поскольку слабеет христианская цивилизация, неуклонно снижается экономический вес и конкурентоспособность континента, а также падает способность Европы отстаивать свои интересы в международной политике. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа несется к войне, как поезд "с безумным машинистом", необходимо этому помешать. По его словам, провоенные политики Европы, словно наркозависимые, хотят победить Россию, как пытались дважды в ХХ веке, но не понимают реальности. По его словам, нынешние процессы через годы могут быть названы прелюдией к третьей мировой войне или даже ее эпизодом, если не остановить "военный психоз Брюсселя". Он отмечал, что заявления западных политиков и СМИ свидетельствуют о подготовке Европы к началу войны с Россией. По его словам, рабочие группы НАТО в Брюсселе пытаются определить, как альянс может принять участие в конфликте на Украине.

https://ria.ru/20240609/zapad-1951718969.html

https://ria.ru/20240301/ukraina-1930564437.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, европа, украина, россия, виктор орбан, нато