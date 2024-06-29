Орбан заявил, что Европа ничего не выиграет в конфликте на Украине
Премьер Венгрии Орбан: Европа все больше втягивается в конфликт на Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 29 июн - РИА Новости. Европа все больше втягивается в военный конфликт на Украине, в котором не может ничего выиграть, зато легко может все потерять, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в статье для газеты Magyar Nemzet.
"Живущая в пузыре брюссельская бюрократия за прошедшие годы приняла несколько ошибочных политических решений. Европа все больше и больше втягивается в войну, в которой континент ничего не может выиграть, но легко может все потерять. Однако ежедневный опыт показывает, что в вопросе войны для них нет ничего слишком дорогого", - написал Орбан.
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По его словам, из-за того, что "брюссельские бюрократы хотят этой войны, считают ее своей и хотят победить Россию", деньги европейских налогоплательщиков "постоянно посылают Украине, европейские компании страдают от санкций, инфляция выросла, а миллионы европейских граждан оказались в затруднительном положении".
Венгерский премьер добавил, что Европа находится в кризисе, поскольку слабеет христианская цивилизация, неуклонно снижается экономический вес и конкурентоспособность континента, а также падает способность Европы отстаивать свои интересы в международной политике.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа несется к войне, как поезд "с безумным машинистом", необходимо этому помешать. По его словам, провоенные политики Европы, словно наркозависимые, хотят победить Россию, как пытались дважды в ХХ веке, но не понимают реальности. По его словам, нынешние процессы через годы могут быть названы прелюдией к третьей мировой войне или даже ее эпизодом, если не остановить "военный психоз Брюсселя".