https://ria.ru/20240629/okinava-1956306850.html

Перед базой США на Окинаве прошла акция протеста

Перед базой США на Окинаве прошла акция протеста - РИА Новости, 29.06.2024

Перед базой США на Окинаве прошла акция протеста

Митинг протеста прошел перед американской базой Кадэна в самой южной японской префектуре Окинава после того, как дважды за полгода местные девушки стали... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T12:56

2024-06-29T12:56

2024-06-29T13:23

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ТОКИО, 29 июн – РИА Новости. Митинг протеста прошел перед американской базой Кадэна в самой южной японской префектуре Окинава после того, как дважды за полгода местные девушки стали жертвами сексуального насилия со стороны американских военных, сообщил телеканал NHK. В пятницу стало известно уже о втором за полгода случае сексуального насилия американских военнослужащих на Окинаве в отношении японских девушек. В обоих случаях центральные власти и американское командование не поставили в известность префектуру Окинава об этих инцидентах. О них стало известно только после запроса самой префектуры, причем о первом случае об изнасиловании, жертвой которого стала девушка моложе 16 лет, стало известно лишь через полгода после происшествия. "Мы не можем молчать, когда такие инциденты и преступления происходят так часто"; "Японское и американское правительства все это время, целых полгода, скрывало это преступление. Это недопустимо!", - с такими речами выступили собравшиеся около базы Кадэна. Как сообщалось ранее, 24 декабря 2023 года 25-летний американский военный Бренон Вашингтон на Окинаве предложил японской девушке "поговорить в машине", так как на улице холодно, а затем отвез ее домой и совершил действия сексуального характера без ее согласия и зная, что ей не исполнилось еще 16 лет. До этого момента они не были знакомы. Родственники девушки в тот же день подали заявление в полицию. Через три месяца прокуратура Окинавы подала иск в суд по делу о похищении с целью изнасилования и сексуальном акте без согласия. Как выяснилось, 27 марта - в день, когда было возбуждено дело, МИД Японии сделал представление послу США в Японии Раму Эмануэлю, но вплоть до конца июня центральное правительство не извещало власти Окинавы о самом факте изнасилования. Это вызвало в самой южной японской префектуре волну возмущения. На волне этого возмущения и протестов со стороны властей Окинавы стало известно, что в мае в префектуре вновь произошел похожий случай. Выяснилось, что 26 мая 21-летний морской пехотинец пытался задушить и изнасиловать японскую девушку, однако цели не достиг, нанеся ей травмы, в том числе и поранив глаза. Он пытался скрыться с места преступления, но был пойман и задержан. Правительство Японии и командование США в обоих случаях не известили власти Окинавы. МИД Японии сделал представление послу США в Японии Раму Эмануэлю и выразил свое глубокое сожаление.

https://ria.ru/20240110/okinava-1920429427.html

https://ria.ru/20230925/zayavleniya-1898587778.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, окинава, япония, сша