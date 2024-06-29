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Очевидец: ВСУ намеренно обстреляли мирных жителей во время эвакуации

Очевидец: ВСУ намеренно обстреляли мирных жителей во время эвакуации - РИА Новости, 29.06.2024

Очевидец: ВСУ намеренно обстреляли мирных жителей во время эвакуации

ВСУ целенаправленно атаковали дронами группу мирных жителей, которые хотели эвакуироваться из Дзержинска (Торецка), рассказал РИА Новости один из беженцев. РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T20:09

2024-06-29T20:09

2024-06-29T23:21

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ДОНЕЦК, 29 июн — РИА Новости. ВСУ целенаправленно атаковали дронами группу мирных жителей, которые хотели эвакуироваться из Дзержинска (Торецка), рассказал РИА Новости один из беженцев. По словам очевидца, инцидент произошел в четверг. "Нас выводили порядка 16-18 часов, потому что украинские военные поняли, что начинают эвакуировать мирных, и устроили на них охоту. Мы только зашли в лесополосу, а над нами уже висела куча дронов, разведчики и боевые дроны. Начали производить артобстрел", — отметил он.Собеседник агентства уточнил, что при обстреле погиб его пожилой сосед. По его словам, люди шли цепочкой в пять человек, когда неподалеку от них разорвалась мина. В результате мужчине оторвало руку, он умер мгновенно.Беженец добавил, что ВСУ вели обстрел, хотя все эвакуировавшиеся были в гражданской одежде. Он подчеркнул, что этого нельзя было не заметить с дронов, следовательно, украинская армия целенаправленно охотилась на мирных жителей.Торецк — город на подконтрольной Киеву территории ДНР между Горловкой и Константиновкой. На прошлой неделе советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский заявил, что российские войска взяли на Торецком и Покровском направлениях несколько высот, что дает возможность проводить в этом районе не только тактические, но и оперативно-тактические мероприятия.

https://ria.ru/20240629/udar-1956355235.html

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Комментарий одного из беженцев об обстрелах мирных жителей дронами ВСУ ВСУ целенаправленно обстреляли с дронов группу мирных жителей, которые хотели эвакуироваться из Дзержинска (Торецка), по меньшей мере один человек погиб, рассказал РИА Новости один из беженцев 2024-06-29T20:09 true PT1M11S

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в мире, украина, торецк, вооруженные силы украины