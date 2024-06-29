Рейтинг@Mail.ru
Очевидец: ВСУ намеренно обстреляли мирных жителей во время эвакуации - РИА Новости, 29.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:09 29.06.2024 (обновлено: 23:21 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/ochevidets-1956367034.html
Очевидец: ВСУ намеренно обстреляли мирных жителей во время эвакуации
Очевидец: ВСУ намеренно обстреляли мирных жителей во время эвакуации - РИА Новости, 29.06.2024
Очевидец: ВСУ намеренно обстреляли мирных жителей во время эвакуации
ВСУ целенаправленно атаковали дронами группу мирных жителей, которые хотели эвакуироваться из Дзержинска (Торецка), рассказал РИА Новости один из беженцев. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T20:09
2024-06-29T23:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
торецк
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1d/1956366292_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2ab617224052e15bbe7e71fbcdda81c9.jpg
ДОНЕЦК, 29 июн — РИА Новости. ВСУ целенаправленно атаковали дронами группу мирных жителей, которые хотели эвакуироваться из Дзержинска (Торецка), рассказал РИА Новости один из беженцев. По словам очевидца, инцидент произошел в четверг. &quot;Нас выводили порядка 16-18 часов, потому что украинские военные поняли, что начинают эвакуировать мирных, и устроили на них охоту. Мы только зашли в лесополосу, а над нами уже висела куча дронов, разведчики и боевые дроны. Начали производить артобстрел&quot;, — отметил он.Собеседник агентства уточнил, что при обстреле погиб его пожилой сосед. По его словам, люди шли цепочкой в пять человек, когда неподалеку от них разорвалась мина. В результате мужчине оторвало руку, он умер мгновенно.Беженец добавил, что ВСУ вели обстрел, хотя все эвакуировавшиеся были в гражданской одежде. Он подчеркнул, что этого нельзя было не заметить с дронов, следовательно, украинская армия целенаправленно охотилась на мирных жителей.Торецк — город на подконтрольной Киеву территории ДНР между Горловкой и Константиновкой. На прошлой неделе советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский заявил, что российские войска взяли на Торецком и Покровском направлениях несколько высот, что дает возможность проводить в этом районе не только тактические, но и оперативно-тактические мероприятия.
https://ria.ru/20240629/udar-1956355235.html
https://ria.ru/20240629/spetsoperatsiya-1956316537.html
украина
торецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Комментарий одного из беженцев об обстрелах мирных жителей дронами ВСУ
ВСУ целенаправленно обстреляли с дронов группу мирных жителей, которые хотели эвакуироваться из Дзержинска (Торецка), по меньшей мере один человек погиб, рассказал РИА Новости один из беженцев
2024-06-29T20:09
true
PT1M11S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1d/1956366292_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_040b40574e3dd975c480e36c2301ce36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, торецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Торецк, Вооруженные силы Украины
Очевидец: ВСУ намеренно обстреляли мирных жителей во время эвакуации

Очевидец: ВСУ намеренно обстреляли гражданских во время эвакуации из Дзержинска

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 29 июн — РИА Новости. ВСУ целенаправленно атаковали дронами группу мирных жителей, которые хотели эвакуироваться из Дзержинска (Торецка), рассказал РИА Новости один из беженцев.
По словам очевидца, инцидент произошел в четверг.
Боевая работа танкистов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
Подполье сообщило об ударе ВС России по складам ВСУ в Запорожской области
Вчера, 18:36
«

"Нас выводили порядка 16-18 часов, потому что украинские военные поняли, что начинают эвакуировать мирных, и устроили на них охоту. Мы только зашли в лесополосу, а над нами уже висела куча дронов, разведчики и боевые дроны. Начали производить артобстрел", — отметил он.

Собеседник агентства уточнил, что при обстреле погиб его пожилой сосед. По его словам, люди шли цепочкой в пять человек, когда неподалеку от них разорвалась мина. В результате мужчине оторвало руку, он умер мгновенно.
Беженец добавил, что ВСУ вели обстрел, хотя все эвакуировавшиеся были в гражданской одежде. Он подчеркнул, что этого нельзя было не заметить с дронов, следовательно, украинская армия целенаправленно охотилась на мирных жителей.
Торецк — город на подконтрольной Киеву территории ДНР между Горловкой и Константиновкой. На прошлой неделе советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский заявил, что российские войска взяли на Торецком и Покровском направлениях несколько высот, что дает возможность проводить в этом районе не только тактические, но и оперативно-тактические мероприятия.
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 Ураган ВС РФ - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
Российские военные уничтожили две установки С-300ПС ВСУ
Вчера, 14:09
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаТорецкВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала