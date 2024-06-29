https://ria.ru/20240629/obstrel-1956384477.html

Один человек погиб, четверо ранены при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Один человек погиб, четверо ранены при обстреле Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 29.06.2024

Один человек погиб, четверо ранены при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Один человек погиб, еще четверо мирных жителей ранены в результате обстрела в Петровском районе Донецка, под удар попала семья, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T22:51

2024-06-29T22:51

2024-06-29T22:54

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Один человек погиб, еще четверо мирных жителей ранены в результате обстрела в Петровском районе Донецка, под удар попала семья, сообщил глава ДНР Денис Пушилин."Один человек погиб, еще четыре мирных жителя ранены сегодня в результате киевской агрессии. В Петровском районе Донецка... при атаке из ствольной артиллерии под обстрел попала семья: ранены отец 1982 года рождения, мать 1986 года рождения и сын 2004 года рождения. И погибла бабушка 1956 года рождения. Также ранения получила женщина 1965 года рождения", - написал Пушилин в своём Telegram-канале.Глава республики отметил, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.В субботу Донецк неоднократно подвергался обстрелам со стороны ВСУ.Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240629/ochevidets-1956367034.html

https://ria.ru/20240629/drony-1956307774.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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донецк, петровский район, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины