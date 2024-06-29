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Один человек погиб, четверо ранены при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Один человек погиб, четверо ранены при обстреле Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 29.06.2024
Один человек погиб, четверо ранены при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Один человек погиб, еще четверо мирных жителей ранены в результате обстрела в Петровском районе Донецка, под удар попала семья, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T22:51
2024-06-29T22:51
2024-06-29T22:54
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Один человек погиб, еще четверо мирных жителей ранены в результате обстрела в Петровском районе Донецка, под удар попала семья, сообщил глава ДНР Денис Пушилин."Один человек погиб, еще четыре мирных жителя ранены сегодня в результате киевской агрессии. В Петровском районе Донецка... при атаке из ствольной артиллерии под обстрел попала семья: ранены отец 1982 года рождения, мать 1986 года рождения и сын 2004 года рождения. И погибла бабушка 1956 года рождения. Также ранения получила женщина 1965 года рождения", - написал Пушилин в своём Telegram-канале.Глава республики отметил, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.В субботу Донецк неоднократно подвергался обстрелам со стороны ВСУ.Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240629/ochevidets-1956367034.html
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донецк, петровский район, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Один человек погиб, четверо ранены при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Пушилин: один человек погиб, четверо ранены при обстреле Донецка со стороны ВСУ