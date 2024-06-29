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ВСУ выпустили 15 натовских снарядов по ДНР - РИА Новости, 29.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:33 29.06.2024
https://ria.ru/20240629/obstrel-1956370334.html
ВСУ выпустили 15 натовских снарядов по ДНР
ВСУ выпустили 15 натовских снарядов по ДНР - РИА Новости, 29.06.2024
ВСУ выпустили 15 натовских снарядов по ДНР
Украинские войска выпустили 15 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке приблизительно за полтора часа, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T20:33
2024-06-29T20:33
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
горловка
донецкая народная республика
сцкк
стирол
нато
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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили 15 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке приблизительно за полтора часа, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 19.35 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в Telegram-канале представительства. Горловка подверглась обстрелам с 18.20 по 19.55, по ней выпустили десять снарядов калибра 155 миллиметров, удары пришлись на Центрально-Городской и Никитовский районы. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240629/udar-1956355235.html
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донецк
горловка
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в мире, донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк, стирол, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Стирол, НАТО
ВСУ выпустили 15 натовских снарядов по ДНР

Украинские войска выпустили 15 снарядов по Донецку и Горловке

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили 15 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке приблизительно за полтора часа, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 19.35 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в Telegram-канале представительства.
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Горловка подверглась обстрелам с 18.20 по 19.55, по ней выпустили десять снарядов калибра 155 миллиметров, удары пришлись на Центрально-Городской и Никитовский районы.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККСтиролНАТО
 
 
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