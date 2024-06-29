Рейтинг@Mail.ru
В Донецке после обстрела ВСУ загорелся жилой дом - РИА Новости, 29.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:46 29.06.2024 (обновлено: 19:20 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/obstrel-1956356133.html
В Донецке после обстрела ВСУ загорелся жилой дом
В Донецке после обстрела ВСУ загорелся жилой дом - РИА Новости, 29.06.2024
В Донецке после обстрела ВСУ загорелся жилой дом
В Донецке жилой дом загорелся после обстрела украинских военных, сгорела хозпостройка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T18:46
2024-06-29T19:20
специальная военная операция на украине
в мире
петровский район
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
донецк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1d/1956359985_0:1:633:357_1920x0_80_0_0_c2c044b360999d5da9bc37aff19d91a4.jpg
ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. В Донецке жилой дом загорелся после обстрела украинских военных, сгорела хозпостройка, передает корреспондент РИА Новости. При обстреле ВСУ Петровского района возник пожар в жилом доме по ул. Гейне, в результате чего полностью сгорела хозпостройка и часть жилого дома. По словам хозяев дома, в момент обстрела их не было дома, благодаря чему они остались живы. Соседи не пострадали также по стечению обстоятельств, они ушли с места, где был обстрел незадолго до происшествия. "Вот тут стояли, и если бы остались, были бы убиты. Отъехали и через пол минуты услышали взрыв. Вернулись - тут все горит, попало в летнюю кухню соседа, она полностью сгорела за 5 минут. Потом был еще один прилет, но мы на него не обратили внимание, потому что нужно было вывозить детей", - рассказала очевидец происшествия Елена Львовна. По сообщениям Представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 36 раз обстреляли территорию республики, выпустив 95 единиц различных боеприпасов. Ранения различной степени тяжести получили 4 мирных жителя, еще 2 погибли. Повреждения получили 6 жилых домостроений.
https://ria.ru/20240629/udar-1956355235.html
https://ria.ru/20240629/spetsoperatsiya-1956316537.html
петровский район
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1d/1956359985_79:0:555:357_1920x0_80_0_0_7fb48c6ed6caf10fc5aa0df20b850ebd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, петровский район, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, донецк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Донецк
В Донецке после обстрела ВСУ загорелся жилой дом

В Донецке после обстрела ВСУ загорелся жилой дом, сгорела хозпостройка

© РИА НовостиМесто обстрела ВСУ в Петровском районе Донецка, в результате которого сгорела хозпостройка и часть дома. 29 июня 2024
Место обстрела ВСУ в Петровском районе Донецка, в результате которого сгорела хозпостройка и часть дома. 29 июня 2024
© РИА Новости
Место обстрела ВСУ в Петровском районе Донецка, в результате которого сгорела хозпостройка и часть дома. 29 июня 2024
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. В Донецке жилой дом загорелся после обстрела украинских военных, сгорела хозпостройка, передает корреспондент РИА Новости.
При обстреле ВСУ Петровского района возник пожар в жилом доме по ул. Гейне, в результате чего полностью сгорела хозпостройка и часть жилого дома. По словам хозяев дома, в момент обстрела их не было дома, благодаря чему они остались живы.
Боевая работа танкистов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
Подполье сообщило об ударе ВС России по складам ВСУ в Запорожской области
Вчера, 18:36
Соседи не пострадали также по стечению обстоятельств, они ушли с места, где был обстрел незадолго до происшествия.
«
"Вот тут стояли, и если бы остались, были бы убиты. Отъехали и через пол минуты услышали взрыв. Вернулись - тут все горит, попало в летнюю кухню соседа, она полностью сгорела за 5 минут. Потом был еще один прилет, но мы на него не обратили внимание, потому что нужно было вывозить детей", - рассказала очевидец происшествия Елена Львовна.
По сообщениям Представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 36 раз обстреляли территорию республики, выпустив 95 единиц различных боеприпасов. Ранения различной степени тяжести получили 4 мирных жителя, еще 2 погибли. Повреждения получили 6 жилых домостроений.
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 Ураган ВС РФ - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
Российские военные уничтожили две установки С-300ПС ВСУ
Вчера, 14:09
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПетровский районДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСЦККДонецк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала