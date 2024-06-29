https://ria.ru/20240629/obstrel-1956356133.html

В Донецке после обстрела ВСУ загорелся жилой дом

В Донецке после обстрела ВСУ загорелся жилой дом - РИА Новости, 29.06.2024

В Донецке после обстрела ВСУ загорелся жилой дом

В Донецке жилой дом загорелся после обстрела украинских военных, сгорела хозпостройка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T18:46

2024-06-29T18:46

2024-06-29T19:20

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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. В Донецке жилой дом загорелся после обстрела украинских военных, сгорела хозпостройка, передает корреспондент РИА Новости. При обстреле ВСУ Петровского района возник пожар в жилом доме по ул. Гейне, в результате чего полностью сгорела хозпостройка и часть жилого дома. По словам хозяев дома, в момент обстрела их не было дома, благодаря чему они остались живы. Соседи не пострадали также по стечению обстоятельств, они ушли с места, где был обстрел незадолго до происшествия. "Вот тут стояли, и если бы остались, были бы убиты. Отъехали и через пол минуты услышали взрыв. Вернулись - тут все горит, попало в летнюю кухню соседа, она полностью сгорела за 5 минут. Потом был еще один прилет, но мы на него не обратили внимание, потому что нужно было вывозить детей", - рассказала очевидец происшествия Елена Львовна. По сообщениям Представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 36 раз обстреляли территорию республики, выпустив 95 единиц различных боеприпасов. Ранения различной степени тяжести получили 4 мирных жителя, еще 2 погибли. Повреждения получили 6 жилых домостроений.

https://ria.ru/20240629/udar-1956355235.html

https://ria.ru/20240629/spetsoperatsiya-1956316537.html

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в мире, петровский район, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, донецк