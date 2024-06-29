https://ria.ru/20240629/obstrel-1956305648.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 29.06.2024
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив за шесть часов 42 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T12:45
2024-06-29T12:45
2024-06-29T16:33
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
стирол
происшествия
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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив за шесть часов 42 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. Сообщается, что в 3.20 (совпадает с мск) и 5.20 ВСУ обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка, выпустив по ним 5 "натовских" снарядов. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 07.10 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. ВСУ выпустили по Донецку 39 "натовских" снарядов за шесть часов с 6.10, удары пришлись на Петровский район города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html
https://ria.ru/20231205/snaryady-1914002533.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Стирол, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
ВСУ выпустили 42 снаряда натовского калибра по Донецку и Горловке