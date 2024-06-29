https://ria.ru/20240629/obstrel-1956290844.html
ВСУ за сутки нанесли 42 артиллерийских удара по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 42 артиллерийских удара по Херсонской области - РИА Новости, 29.06.2024
ВСУ за сутки нанесли 42 артиллерийских удара по Херсонской области
За сутки украинская армия нанесла 42 артиллерийских удара по 11 населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T11:12
2024-06-29T11:12
2024-06-29T11:12
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ГЕНИЧЕСК, 29 июн - РИА Новости. За сутки украинская армия нанесла 42 артиллерийских удара по 11 населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжил террористические обстрелы гражданской инфраструктуры левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 23 артиллерийских удара. Еще 19 ударов войска киевского режима нанесли ночью. Под огонь боевиков попали 11 населенных пунктов", - сообщил источник. Обстрелам украинской артиллерии подверглись: Алешки, Софиевка, Каховка, Подстепное, Рыбальче, Заводовка, Новая Каховка, Таврийск, Цукуры, Кардашинка, Голая Пристань.
https://ria.ru/20240124/obstrel-1923144882.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепр (город), херсонская область , каховка
В мире, Днепр (город), Херсонская область , Каховка
ВСУ за сутки нанесли 42 артиллерийских удара по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 42 артудара по 11 населенным пунктам левобережья Днепра