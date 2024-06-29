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ВСУ за сутки нанесли 42 артиллерийских удара по Херсонской области - РИА Новости, 29.06.2024
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11:12 29.06.2024
https://ria.ru/20240629/obstrel-1956290844.html
ВСУ за сутки нанесли 42 артиллерийских удара по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 42 артиллерийских удара по Херсонской области - РИА Новости, 29.06.2024
ВСУ за сутки нанесли 42 артиллерийских удара по Херсонской области
За сутки украинская армия нанесла 42 артиллерийских удара по 11 населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T11:12
2024-06-29T11:12
в мире
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херсонская область
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ГЕНИЧЕСК, 29 июн - РИА Новости. За сутки украинская армия нанесла 42 артиллерийских удара по 11 населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжил террористические обстрелы гражданской инфраструктуры левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 23 артиллерийских удара. Еще 19 ударов войска киевского режима нанесли ночью. Под огонь боевиков попали 11 населенных пунктов", - сообщил источник. Обстрелам украинской артиллерии подверглись: Алешки, Софиевка, Каховка, Подстепное, Рыбальче, Заводовка, Новая Каховка, Таврийск, Цукуры, Кардашинка, Голая Пристань.
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в мире, днепр (город), херсонская область , каховка
В мире, Днепр (город), Херсонская область , Каховка
ВСУ за сутки нанесли 42 артиллерийских удара по Херсонской области

ВСУ за сутки нанесли 42 артудара по 11 населенным пунктам левобережья Днепра

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 29 июн - РИА Новости. За сутки украинская армия нанесла 42 артиллерийских удара по 11 населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Преступный киевский режим продолжил террористические обстрелы гражданской инфраструктуры левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 23 артиллерийских удара. Еще 19 ударов войска киевского режима нанесли ночью. Под огонь боевиков попали 11 населенных пунктов", - сообщил источник.
Обстрелам украинской артиллерии подверглись: Алешки, Софиевка, Каховка, Подстепное, Рыбальче, Заводовка, Новая Каховка, Таврийск, Цукуры, Кардашинка, Голая Пристань.
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Источник: ВСУ за сутки нанесли более 60 ударов по Херсонской области
24 января, 10:18
 
В миреДнепр (город)Херсонская областьКаховка
 
 
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