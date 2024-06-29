https://ria.ru/20240629/obstrel-1956290844.html

ВСУ за сутки нанесли 42 артиллерийских удара по Херсонской области

ВСУ за сутки нанесли 42 артиллерийских удара по Херсонской области - РИА Новости, 29.06.2024

ВСУ за сутки нанесли 42 артиллерийских удара по Херсонской области

За сутки украинская армия нанесла 42 артиллерийских удара по 11 населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T11:12

2024-06-29T11:12

2024-06-29T11:12

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херсонская область

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ГЕНИЧЕСК, 29 июн - РИА Новости. За сутки украинская армия нанесла 42 артиллерийских удара по 11 населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжил террористические обстрелы гражданской инфраструктуры левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 23 артиллерийских удара. Еще 19 ударов войска киевского режима нанесли ночью. Под огонь боевиков попали 11 населенных пунктов", - сообщил источник. Обстрелам украинской артиллерии подверглись: Алешки, Софиевка, Каховка, Подстепное, Рыбальче, Заводовка, Новая Каховка, Таврийск, Цукуры, Кардашинка, Голая Пристань.

https://ria.ru/20240124/obstrel-1923144882.html

днепр (город)

херсонская область

каховка

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Дарья Буймова

в мире, днепр (город), херсонская область , каховка