https://ria.ru/20240629/obschezhitie-1956245504.html

В Балашихе загорелось общежитие

В Балашихе загорелось общежитие - РИА Новости, 29.06.2024

В Балашихе загорелось общежитие

Пожар произошел в общежитии в Балашихе Московской области, сообщили РИА Новости в подмосковном главке МЧС РФ. РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T00:24

2024-06-29T00:24

2024-06-29T00:32

балашиха

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Пожар произошел в общежитии в Балашихе Московской области, сообщили РИА Новости в подмосковном главке МЧС РФ."Пожар произошел в общежитии на Керамической улице, 16", - говорится в сообщении.Дальнейшая информация уточняется.

https://ria.ru/20240628/fryazino-1956048612.html

балашиха

россия

московская область (подмосковье)

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2024

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балашиха, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия, московская область (подмосковье)