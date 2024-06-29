https://ria.ru/20240629/obschezhitie-1956245504.html
В Балашихе загорелось общежитие
В Балашихе загорелось общежитие - РИА Новости, 29.06.2024
В Балашихе загорелось общежитие
Пожар произошел в общежитии в Балашихе Московской области, сообщили РИА Новости в подмосковном главке МЧС РФ. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T00:24
2024-06-29T00:24
2024-06-29T00:32
балашиха
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Пожар произошел в общежитии в Балашихе Московской области, сообщили РИА Новости в подмосковном главке МЧС РФ."Пожар произошел в общежитии на Керамической улице, 16", - говорится в сообщении.Дальнейшая информация уточняется.
https://ria.ru/20240628/fryazino-1956048612.html
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балашиха, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия, московская область (подмосковье)
Балашиха, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье)
В Балашихе загорелось общежитие
МЧС: в подмосковной Балашихе загорелось общежитие