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В Балашихе загорелось общежитие - РИА Новости, 29.06.2024
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00:24 29.06.2024 (обновлено: 00:32 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/obschezhitie-1956245504.html
В Балашихе загорелось общежитие
В Балашихе загорелось общежитие - РИА Новости, 29.06.2024
В Балашихе загорелось общежитие
Пожар произошел в общежитии в Балашихе Московской области, сообщили РИА Новости в подмосковном главке МЧС РФ. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T00:24
2024-06-29T00:32
балашиха
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Пожар произошел в общежитии в Балашихе Московской области, сообщили РИА Новости в подмосковном главке МЧС РФ."Пожар произошел в общежитии на Керамической улице, 16", - говорится в сообщении.Дальнейшая информация уточняется.
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балашиха
россия
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балашиха, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия, московская область (подмосковье)
Балашиха, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье)
В Балашихе загорелось общежитие

МЧС: в подмосковной Балашихе загорелось общежитие

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Пожар произошел в общежитии в Балашихе Московской области, сообщили РИА Новости в подмосковном главке МЧС РФ.
"Пожар произошел в общежитии на Керамической улице, 16", - говорится в сообщении.
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Дальнейшая информация уточняется.
 
БалашихаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)
 
 
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