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Саратовская выпускница набрала 300 баллов на ЕГЭ - РИА Новости, 29.06.2024
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12:58 29.06.2024 (обновлено: 13:01 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/obrazovanie-1956307238.html
Саратовская выпускница набрала 300 баллов на ЕГЭ
Саратовская выпускница набрала 300 баллов на ЕГЭ - РИА Новости, 29.06.2024
Саратовская выпускница набрала 300 баллов на ЕГЭ
Выпускница гимназии №3 Саратова Маргарита Потапкина набрала 300 баллов на ЕГЭ, получив максимальные результаты по физике, информатике и английскому языку,... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T12:58
2024-06-29T13:01
общество
саратов
саратовская область
москва
саратовский государственный университет
единый государственный экзамен (егэ)
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САРАТОВ, 29 июн - РИА Новости. Выпускница гимназии №3 Саратова Маргарита Потапкина набрала 300 баллов на ЕГЭ, получив максимальные результаты по физике, информатике и английскому языку, сообщило министерство образования региона в Telegram-канале. "Сегодня утверждены результаты ЕГЭ по математике базового уровня, математике профильного уровня, истории, химии, биологии, информатике, иностранным языкам (английский, немецкий) резервных сроков основного периода 2024 года. В регионе появились еще 3 стобалльника по истории, химии и математике, а первой в Саратовской области 300-балльницей стала выпускница гимназии №3. Маргарита Потапкина показала наивысший результат по физике и английскому языку, кроме того, только ей в этом году удалось набрать 100 баллов по информатике", - говорится в сообщении. Уточняется, что Потапкина является победителем и призером многих олимпиад, при этом, имея приглашения на обучение в вузы Москвы и Санкт-Петербурга, она выбрала обучение в родной области, где планирует поступать в Саратовский государственный университет на факультет компьютерных наук и информационных технологий. По данным ведомства, в регионе 94 стобалльных результата. "Участников, получивших 100 баллов - 85, из них выпускников текущего года 80 человек, выпускников прошлых лет - 4 человека, и 1 обучающийся колледжа", - отмечается в сообщении.
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общество, саратов, саратовская область, москва, саратовский государственный университет, единый государственный экзамен (егэ)
Общество, Саратов, Саратовская область, Москва, Саратовский государственный университет, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
Саратовская выпускница набрала 300 баллов на ЕГЭ

Выпускница саратовской гимназии Потапкина набрала 300 баллов на ЕГЭ

© Фото : Министерство образования Саратовской области/TelegramВыпускница гимназии №3 Саратова Маргарита Потапкина набрала 300 баллов на ЕГЭ
Выпускница гимназии №3 Саратова Маргарита Потапкина набрала 300 баллов на ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© Фото : Министерство образования Саратовской области/Telegram
Выпускница гимназии №3 Саратова Маргарита Потапкина набрала 300 баллов на ЕГЭ
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САРАТОВ, 29 июн - РИА Новости. Выпускница гимназии №3 Саратова Маргарита Потапкина набрала 300 баллов на ЕГЭ, получив максимальные результаты по физике, информатике и английскому языку, сообщило министерство образования региона в Telegram-канале.
"Сегодня утверждены результаты ЕГЭ по математике базового уровня, математике профильного уровня, истории, химии, биологии, информатике, иностранным языкам (английский, немецкий) резервных сроков основного периода 2024 года. В регионе появились еще 3 стобалльника по истории, химии и математике, а первой в Саратовской области 300-балльницей стала выпускница гимназии №3. Маргарита Потапкина показала наивысший результат по физике и английскому языку, кроме того, только ей в этом году удалось набрать 100 баллов по информатике", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что Потапкина является победителем и призером многих олимпиад, при этом, имея приглашения на обучение в вузы Москвы и Санкт-Петербурга, она выбрала обучение в родной области, где планирует поступать в Саратовский государственный университет на факультет компьютерных наук и информационных технологий.
По данным ведомства, в регионе 94 стобалльных результата. "Участников, получивших 100 баллов - 85, из них выпускников текущего года 80 человек, выпускников прошлых лет - 4 человека, и 1 обучающийся колледжа", - отмечается в сообщении.
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ОбществоСаратовСаратовская областьМоскваСаратовский государственный университетЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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