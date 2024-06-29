Саратовская выпускница набрала 300 баллов на ЕГЭ
Выпускница саратовской гимназии Потапкина набрала 300 баллов на ЕГЭ
© Фото : Министерство образования Саратовской области/TelegramВыпускница гимназии №3 Саратова Маргарита Потапкина набрала 300 баллов на ЕГЭ
Выпускница гимназии №3 Саратова Маргарита Потапкина набрала 300 баллов на ЕГЭ
САРАТОВ, 29 июн - РИА Новости. Выпускница гимназии №3 Саратова Маргарита Потапкина набрала 300 баллов на ЕГЭ, получив максимальные результаты по физике, информатике и английскому языку, сообщило министерство образования региона в Telegram-канале.
"Сегодня утверждены результаты ЕГЭ по математике базового уровня, математике профильного уровня, истории, химии, биологии, информатике, иностранным языкам (английский, немецкий) резервных сроков основного периода 2024 года. В регионе появились еще 3 стобалльника по истории, химии и математике, а первой в Саратовской области 300-балльницей стала выпускница гимназии №3. Маргарита Потапкина показала наивысший результат по физике и английскому языку, кроме того, только ей в этом году удалось набрать 100 баллов по информатике", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Потапкина является победителем и призером многих олимпиад, при этом, имея приглашения на обучение в вузы Москвы и Санкт-Петербурга, она выбрала обучение в родной области, где планирует поступать в Саратовский государственный университет на факультет компьютерных наук и информационных технологий.
По данным ведомства, в регионе 94 стобалльных результата. "Участников, получивших 100 баллов - 85, из них выпускников текущего года 80 человек, выпускников прошлых лет - 4 человека, и 1 обучающийся колледжа", - отмечается в сообщении.
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