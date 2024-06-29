https://ria.ru/20240629/obrazovanie-1956307238.html

Саратовская выпускница набрала 300 баллов на ЕГЭ

Саратовская выпускница набрала 300 баллов на ЕГЭ - РИА Новости, 29.06.2024

Саратовская выпускница набрала 300 баллов на ЕГЭ

Выпускница гимназии №3 Саратова Маргарита Потапкина набрала 300 баллов на ЕГЭ, получив максимальные результаты по физике, информатике и английскому языку,... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T12:58

2024-06-29T12:58

2024-06-29T13:01

общество

саратов

саратовская область

москва

саратовский государственный университет

единый государственный экзамен (егэ)

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САРАТОВ, 29 июн - РИА Новости. Выпускница гимназии №3 Саратова Маргарита Потапкина набрала 300 баллов на ЕГЭ, получив максимальные результаты по физике, информатике и английскому языку, сообщило министерство образования региона в Telegram-канале. "Сегодня утверждены результаты ЕГЭ по математике базового уровня, математике профильного уровня, истории, химии, биологии, информатике, иностранным языкам (английский, немецкий) резервных сроков основного периода 2024 года. В регионе появились еще 3 стобалльника по истории, химии и математике, а первой в Саратовской области 300-балльницей стала выпускница гимназии №3. Маргарита Потапкина показала наивысший результат по физике и английскому языку, кроме того, только ей в этом году удалось набрать 100 баллов по информатике", - говорится в сообщении. Уточняется, что Потапкина является победителем и призером многих олимпиад, при этом, имея приглашения на обучение в вузы Москвы и Санкт-Петербурга, она выбрала обучение в родной области, где планирует поступать в Саратовский государственный университет на факультет компьютерных наук и информационных технологий. По данным ведомства, в регионе 94 стобалльных результата. "Участников, получивших 100 баллов - 85, из них выпускников текущего года 80 человек, выпускников прошлых лет - 4 человека, и 1 обучающийся колледжа", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20240629/stipendiya-1956273018.html

https://ria.ru/20240614/ege-1952798519.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, саратов, саратовская область, москва, саратовский государственный университет, единый государственный экзамен (егэ)