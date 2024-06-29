https://ria.ru/20240629/nyt-1956248838.html

Редакционный совет NYT призвал Байдена выйти из предвыборной гонки

Редакционный совет NYT призвал Байдена выйти из предвыборной гонки - РИА Новости, 29.06.2024

Редакционный совет NYT призвал Байдена выйти из предвыборной гонки

Редакционный совет одной из главных американских газет New York Times призвал президента США Джо Байдена выйти из предвыборной гонки и прекратить дальнейшую... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T01:46

2024-06-29T01:46

2024-06-29T02:23

в мире

сша

атланта

джо байден

дональд трамп

предвыборные дебаты трампа и байдена

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ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Редакционный совет одной из главных американских газет New York Times призвал президента США Джо Байдена выйти из предвыборной гонки и прекратить дальнейшую кампанию по переизбранию на второй срок после провальных для главы Белого дома дебатов с Дональдом Трампом."Самый ясный путь для демократов, чтобы побороть кандидата, характеризуемого своей ложью, - это быть честными с американским обществом: признать, что Байден не может продолжать свою гонку", - говорится в заявлении редакционного совета газеты.По мнению редсовета, самая большая услуга, которую сейчас может оказать обществу американскому Байден - это объявить, что он больше не будет баллотироваться на переизбрание.Как отмечает издание, Демократической партии США необходимо выбрать альтернативного кандидата, который в большей степени способен встать на место Байдена и победить в ноябре Дональда Трампа.По мнению редакционного совета, появившийся на дебатах Байден был "тенью великого слуги народа". "Ему было трудно объяснить, чего он добился бы на втором сроке. Ему было трудно отвечать на провокации Трампа. Ему было трудно привлекать Трампа к ответственности за его ложь, его ошибки и его пугающие планы. Неоднократно ему было трудно договаривать предложения до конца", - говорится в позиции руководства газеты.Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с предшественником Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на пятницу в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по завершению мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга Джилл помогала Байдену спуститься с лестницы.Теперь политики и журналисты говорят, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки.Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240628/kennedi-mladshiy-1956241760.html

https://ria.ru/20240628/smi-1956228338.html

https://ria.ru/20240629/obama-1956246844.html

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в мире, сша, атланта, джо байден, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена