https://ria.ru/20240629/nato-1956346484.html

На Западе заявили, что в НАТО встревожены шагом России в Черном море

На Западе заявили, что в НАТО встревожены шагом России в Черном море - РИА Новости, 29.06.2024

На Западе заявили, что в НАТО встревожены шагом России в Черном море

Страны НАТО боятся, что Россия после данного министром обороны поручения Генштабу может принять меры в отношении беспилотной авиации западных стран в Черном... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T17:23

2024-06-29T17:23

2024-06-29T18:22

в мире

черное море

россия

сша

андрей белоусов

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Страны НАТО боятся, что Россия после данного министром обороны поручения Генштабу может принять меры в отношении беспилотной авиации западных стран в Черном море, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Государства НАТО все больше начинают тревожиться из-за того, что Россия может начать сбивать дроны США и НАТО над Черным морем", — заявил аналитик.По его мнению, западные беспилотники не смогут в будущем беспрепятственно выполнять операции в регионе. Кроме того, риск боестолкновений между западными и российскими самолетами над Черным морем возрастает, полагает Меркурис."Россияне, несомненно, обладают превосходством в воздухе. <…> Ситуация здесь становится все более опасной", — резюмировал он.Американские беспилотники регулярно появляются над Черным морем. Так, разведывательный дрон ВВС США типа Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk находился в воздухе в момент атаки ВСУ на Севастополь 23 июня.Министр обороны Андрей Белоусов поручил российскому Генштабу внести предложения по мерам оперативного реагирования на провокации США над Черным морем.

https://ria.ru/20240623/reaktsiya-1954887030.html

https://ria.ru/20240626/belousov-1955465934.html

черное море

россия

сша

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в мире, черное море, россия, сша, андрей белоусов, нато, вооруженные силы украины