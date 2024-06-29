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На Западе заявили, что в НАТО встревожены шагом России в Черном море - РИА Новости, 29.06.2024
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17:23 29.06.2024 (обновлено: 18:22 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/nato-1956346484.html
На Западе заявили, что в НАТО встревожены шагом России в Черном море
На Западе заявили, что в НАТО встревожены шагом России в Черном море - РИА Новости, 29.06.2024
На Западе заявили, что в НАТО встревожены шагом России в Черном море
Страны НАТО боятся, что Россия после данного министром обороны поручения Генштабу может принять меры в отношении беспилотной авиации западных стран в Черном... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T17:23
2024-06-29T18:22
в мире
черное море
россия
сша
андрей белоусов
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Страны НАТО боятся, что Россия после данного министром обороны поручения Генштабу может принять меры в отношении беспилотной авиации западных стран в Черном море, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Государства НАТО все больше начинают тревожиться из-за того, что Россия может начать сбивать дроны США и НАТО над Черным морем", — заявил аналитик.По его мнению, западные беспилотники не смогут в будущем беспрепятственно выполнять операции в регионе. Кроме того, риск боестолкновений между западными и российскими самолетами над Черным морем возрастает, полагает Меркурис."Россияне, несомненно, обладают превосходством в воздухе. &lt;…&gt; Ситуация здесь становится все более опасной", — резюмировал он.Американские беспилотники регулярно появляются над Черным морем. Так, разведывательный дрон ВВС США типа Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk находился в воздухе в момент атаки ВСУ на Севастополь 23 июня.Министр обороны Андрей Белоусов поручил российскому Генштабу внести предложения по мерам оперативного реагирования на провокации США над Черным морем.
https://ria.ru/20240623/reaktsiya-1954887030.html
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в мире, черное море, россия, сша, андрей белоусов, нато, вооруженные силы украины
В мире, Черное море, Россия, США, Андрей Белоусов, НАТО, Вооруженные силы Украины
На Западе заявили, что в НАТО встревожены шагом России в Черном море

Меркурис: в НАТО встревожены реакцией РФ на дроны ВВС США в Черном море

© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Juan TorresАмериканский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk
Американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Juan Torres
Американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Страны НАТО боятся, что Россия после данного министром обороны поручения Генштабу может принять меры в отношении беспилотной авиации западных стран в Черном море, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
«
"Государства НАТО все больше начинают тревожиться из-за того, что Россия может начать сбивать дроны США и НАТО над Черным морем", — заявил аналитик.
По его мнению, западные беспилотники не смогут в будущем беспрепятственно выполнять операции в регионе. Кроме того, риск боестолкновений между западными и российскими самолетами над Черным морем возрастает, полагает Меркурис.
"Россияне, несомненно, обладают превосходством в воздухе. <…> Ситуация здесь становится все более опасной", — резюмировал он.
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В миреЧерное мореРоссияСШААндрей БелоусовНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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