На Западе заявили, что в НАТО встревожены шагом России в Черном море
Меркурис: в НАТО встревожены реакцией РФ на дроны ВВС США в Черном море
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Juan TorresАмериканский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Juan Torres
Американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Страны НАТО боятся, что Россия после данного министром обороны поручения Генштабу может принять меры в отношении беспилотной авиации западных стран в Черном море, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
«
"Государства НАТО все больше начинают тревожиться из-за того, что Россия может начать сбивать дроны США и НАТО над Черным морем", — заявил аналитик.
По его мнению, западные беспилотники не смогут в будущем беспрепятственно выполнять операции в регионе. Кроме того, риск боестолкновений между западными и российскими самолетами над Черным морем возрастает, полагает Меркурис.
"Россияне, несомненно, обладают превосходством в воздухе. <…> Ситуация здесь становится все более опасной", — резюмировал он.
Американские беспилотники регулярно появляются над Черным морем. Так, разведывательный дрон ВВС США типа Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk находился в воздухе в момент атаки ВСУ на Севастополь 23 июня.
Министр обороны Андрей Белоусов поручил российскому Генштабу внести предложения по мерам оперативного реагирования на провокации США над Черным морем.