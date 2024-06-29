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В Псковской области начался вывоз отходов, где возник мусорный коллапс - РИА Новости, 29.06.2024
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18:42 29.06.2024 (обновлено: 19:12 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/musor-1956355745.html
В Псковской области начался вывоз отходов, где возник мусорный коллапс
В Псковской области начался вывоз отходов, где возник мусорный коллапс - РИА Новости, 29.06.2024
В Псковской области начался вывоз отходов, где возник мусорный коллапс
Вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) с контейнерных площадок начался в Псковской области, где мусор скопился из-за отказа двух полигонов и сортировочного... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T18:42
2024-06-29T19:12
общество
псковская область
россия
белоруссия
михаил ведерников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) с контейнерных площадок начался в Псковской области, где мусор скопился из-за отказа двух полигонов и сортировочного комплекса их принимать, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. Накануне Ведерников сообщал, что прервал визит на форум регионов РФ и Белоруссии из-за отказа областных полигонов и сортировочного комплекса принимать мусор. По его словам владельцы двух полигонов и сортировочного комплекса в Пскове и Псковском районе перестали принимать мусор, хотя федеральное законодательство обязывает их это делать. Псковский губернатор назвал эти действия "свинством и шантажом" в условиях жаркой погоды, пообещав принять меры и полностью перестроить региональную систему обращения с отходами. "Расчистка контейнерных площадок продолжалась всю ночь. Итого со вчерашнего дня до настоящего момента уже вывезено порядка 400 тонн отходов. Прямо сейчас вывозится ещё 200... Рассчитываем сегодня вывести 300 тонн, что основную долю проблем уже однозначно снимет". – написал Ведерников в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Псковскую область уже прибыли первые мусоровозы, находящиеся в ведении региональных властей, которые выйдут на маршруты на следующей неделе.
https://ria.ru/20240628/region-1956147812.html
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общество, псковская область, россия, белоруссия, михаил ведерников
Общество, Псковская область, Россия, Белоруссия, Михаил Ведерников
В Псковской области начался вывоз отходов, где возник мусорный коллапс

Под Псковом вывозят мусор, где он скопился из-за отказа полигонов его принимать

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРаботы по рекультивации на полигоне твердых коммунальных отходов
Работы по рекультивации на полигоне твердых коммунальных отходов - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Работы по рекультивации на полигоне твердых коммунальных отходов . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) с контейнерных площадок начался в Псковской области, где мусор скопился из-за отказа двух полигонов и сортировочного комплекса их принимать, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
Накануне Ведерников сообщал, что прервал визит на форум регионов РФ и Белоруссии из-за отказа областных полигонов и сортировочного комплекса принимать мусор. По его словам владельцы двух полигонов и сортировочного комплекса в Пскове и Псковском районе перестали принимать мусор, хотя федеральное законодательство обязывает их это делать. Псковский губернатор назвал эти действия "свинством и шантажом" в условиях жаркой погоды, пообещав принять меры и полностью перестроить региональную систему обращения с отходами.
«
"Расчистка контейнерных площадок продолжалась всю ночь. Итого со вчерашнего дня до настоящего момента уже вывезено порядка 400 тонн отходов. Прямо сейчас вывозится ещё 200... Рассчитываем сегодня вывести 300 тонн, что основную долю проблем уже однозначно снимет". – написал Ведерников в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Псковскую область уже прибыли первые мусоровозы, находящиеся в ведении региональных властей, которые выйдут на маршруты на следующей неделе.
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