https://ria.ru/20240629/most-1956327664.html

Очередь перед въездом на Крымский мост сократилась

Очередь перед въездом на Крымский мост сократилась - РИА Новости, 29.06.2024

Очередь перед въездом на Крымский мост сократилась

Очередь с двух сторон перед въездом на Крымский мост по состоянию на 14.00 сократилась в шесть раз и составляет чуть более 100 машин, сообщает оперативный... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T15:17

2024-06-29T15:17

2024-06-29T15:17

тамань (станица)

керчь

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Очередь с двух сторон перед въездом на Крымский мост по состоянию на 14.00 сократилась в шесть раз и составляет чуть более 100 машин, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. Крымский мост пробыл перекрытым в субботу 17 минут. Причины не назывались. По состоянию на 10.00 очередь составляла около 650 машин. Время ожидания около часа. "В очереди со стороны Тамани находится 20 транспортных средств", - говорится в сообщении. При этом в очереди перед досмотровыми пунктами, установленными в рамках транспортной безопасности, со стороны Керчи находятся 90 машин.

https://ria.ru/20240629/most-1956277342.html

https://ria.ru/20240629/sevastopol-1956277466.html

тамань (станица)

керчь

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

тамань (станица), керчь, общество