https://ria.ru/20240629/most-1956327664.html
Очередь перед въездом на Крымский мост сократилась
Очередь перед въездом на Крымский мост сократилась - РИА Новости, 29.06.2024
Очередь перед въездом на Крымский мост сократилась
Очередь с двух сторон перед въездом на Крымский мост по состоянию на 14.00 сократилась в шесть раз и составляет чуть более 100 машин, сообщает оперативный... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T15:17
2024-06-29T15:17
2024-06-29T15:17
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керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Очередь с двух сторон перед въездом на Крымский мост по состоянию на 14.00 сократилась в шесть раз и составляет чуть более 100 машин, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. Крымский мост пробыл перекрытым в субботу 17 минут. Причины не назывались. По состоянию на 10.00 очередь составляла около 650 машин. Время ожидания около часа. "В очереди со стороны Тамани находится 20 транспортных средств", - говорится в сообщении. При этом в очереди перед досмотровыми пунктами, установленными в рамках транспортной безопасности, со стороны Керчи находятся 90 машин.
https://ria.ru/20240629/most-1956277342.html
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тамань (станица)
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тамань (станица), керчь, общество
Тамань (станица), Керчь, Общество
Очередь перед въездом на Крымский мост сократилась
Очередь перед въездом на Крымский мост сократилась в шесть раз