https://ria.ru/20240629/more-1956368324.html

В Балтийском море за один день утонули три человека

В Балтийском море за один день утонули три человека - РИА Новости, 29.06.2024

В Балтийском море за один день утонули три человека

Три человека за один день утонули в Балтийском море под Калининградом, сообщила пресс-служба регионального МЧС. РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T20:19

2024-06-29T20:19

2024-06-29T21:08

происшествия

балтийское море

павлово

калининград

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КАЛИНИНГРАД, 29 июн — РИА Новости. Три человека за один день утонули в Балтийском море под Калининградом, сообщила пресс-служба регионального МЧС. "Сегодня на территории Балтийского городского округа, предположительно, утонули три человека. В районе поселка Павлово в Балтийское море унесло мужчину на матрасе. На место были оперативно направлены муниципальные спасатели. Специалистам удалось обнаружить только матрас", — подчеркнули в ведомстве.В пресс-службе добавили, что в районе арт-деревни Витланд мужчина пошел купаться в море и не вернулся. На место направили муниципальных спасателей, которые вскоре нашли тело. А вечером в районе поселка Павлово из воды извлекли труп еще одного мужчины.МЧС призвало жителей и гостей региона не купаться в запрещенных для этого местах, не злоупотреблять алкоголем и не игнорировать информацию об отбойных течениях, размещенную на информационных стендах морских пляжей.

https://ria.ru/20240628/reka-1956184074.html

https://ria.ru/20240615/shkolnitsa-1953156016.html

балтийское море

павлово

калининград

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происшествия, балтийское море, павлово, калининград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)