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В Балтийском море за один день утонули три человека
В Балтийском море за один день утонули три человека - РИА Новости, 29.06.2024
В Балтийском море за один день утонули три человека
Три человека за один день утонули в Балтийском море под Калининградом, сообщила пресс-служба регионального МЧС. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T20:19
2024-06-29T20:19
2024-06-29T21:08
происшествия
балтийское море
павлово
калининград
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КАЛИНИНГРАД, 29 июн — РИА Новости. Три человека за один день утонули в Балтийском море под Калининградом, сообщила пресс-служба регионального МЧС. "Сегодня на территории Балтийского городского округа, предположительно, утонули три человека. В районе поселка Павлово в Балтийское море унесло мужчину на матрасе. На место были оперативно направлены муниципальные спасатели. Специалистам удалось обнаружить только матрас", — подчеркнули в ведомстве.В пресс-службе добавили, что в районе арт-деревни Витланд мужчина пошел купаться в море и не вернулся. На место направили муниципальных спасателей, которые вскоре нашли тело. А вечером в районе поселка Павлово из воды извлекли труп еще одного мужчины.МЧС призвало жителей и гостей региона не купаться в запрещенных для этого местах, не злоупотреблять алкоголем и не игнорировать информацию об отбойных течениях, размещенную на информационных стендах морских пляжей.
https://ria.ru/20240628/reka-1956184074.html
https://ria.ru/20240615/shkolnitsa-1953156016.html
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происшествия, балтийское море, павлово, калининград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Балтийское море, Павлово, Калининград, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Балтийском море за один день утонули три человека
Под Калининградом за один день три человека утонули в Балтийском море