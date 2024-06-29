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Над Белгородской областью ПВО уничтожила еще один украинский БПЛА - РИА Новости, 29.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:11 29.06.2024 (обновлено: 14:23 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/mo-1956316989.html
Над Белгородской областью ПВО уничтожила еще один украинский БПЛА
Над Белгородской областью ПВО уничтожила еще один украинский БПЛА - РИА Новости, 29.06.2024
Над Белгородской областью ПВО уничтожила еще один украинский БПЛА
Российские системы ПВО сбили ещё один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T14:11
2024-06-29T14:23
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили ещё один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Двадцать девятого июня текущего года около 13.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.Ранее Минобороны РФ сообщало о том, что в субботу около 9.45 мск силы ПВО РФ сбили дрон над территорией Белгородской области. По данным министерства, минувшей ночью ПВО сбила также шесть украинских беспилотников в небе над Тверской, Брянской, Белгородской областями и Крымом.
https://ria.ru/20240629/podpole-1956255282.html
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белгородская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия
Над Белгородской областью ПВО уничтожила еще один украинский БПЛА

МО: средства ПВО уничтожили еще один украинский БПЛА над Белгородской областью

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗРК "Стрела-10" на боевом дежурстве в зоне проведения специальной военной операции
ЗРК Стрела-10 на боевом дежурстве в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЗРК "Стрела-10" на боевом дежурстве в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили ещё один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
«
"Двадцать девятого июня текущего года около 13.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
Ранее Минобороны РФ сообщало о том, что в субботу около 9.45 мск силы ПВО РФ сбили дрон над территорией Белгородской области. По данным министерства, минувшей ночью ПВО сбила также шесть украинских беспилотников в небе над Тверской, Брянской, Белгородской областями и Крымом.
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