https://ria.ru/20240629/mo-1956316989.html

Над Белгородской областью ПВО уничтожила еще один украинский БПЛА

Над Белгородской областью ПВО уничтожила еще один украинский БПЛА - РИА Новости, 29.06.2024

Над Белгородской областью ПВО уничтожила еще один украинский БПЛА

Российские системы ПВО сбили ещё один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T14:11

2024-06-29T14:11

2024-06-29T14:23

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили ещё один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Двадцать девятого июня текущего года около 13.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.Ранее Минобороны РФ сообщало о том, что в субботу около 9.45 мск силы ПВО РФ сбили дрон над территорией Белгородской области. По данным министерства, минувшей ночью ПВО сбила также шесть украинских беспилотников в небе над Тверской, Брянской, Белгородской областями и Крымом.

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белгородская область, россия