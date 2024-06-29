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В Израиле проходит крупнейшая антиправительственная акция - РИА Новости, 29.06.2024
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21:36 29.06.2024
https://ria.ru/20240629/miting-1956376545.html
В Израиле проходит крупнейшая антиправительственная акция
В Израиле проходит крупнейшая антиправительственная акция - РИА Новости, 29.06.2024
В Израиле проходит крупнейшая антиправительственная акция
Тысячи активистов собрались в субботу вечером во многих городах Израиля с требованием провести досрочные выборы и немедленно заключить сделку по освобождению... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T21:36
2024-06-29T21:36
в мире
израиль
ливан
тель-авив
джо байден
хамас
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 июн - РИА Новости. Тысячи активистов собрались в субботу вечером во многих городах Израиля с требованием провести досрочные выборы и немедленно заключить сделку по освобождению израильских заложников, которые уже почти девять месяцев удерживаются в секторе Газа, крупнейшая акция протеста по традиции проходит в центре Тель-Авива, передает корреспондент РИА Новости. Акции протеста проходят на фоне отсутствия прогресса в переговорах по заключению сделки о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников и угрозы начала полномасштабной войны с Ливаном. Массовые антиправительственные акции проходят в крупнейших городах и центрах от Эйлата на самом юге Израиля до северных районов, которые ежедневно подвергаются обстрелам со стороны ливанского шиитского движения "Хезболлах". Ставшая еженедельной акция протеста проходит в центре Тель-Авива у комплекса правительственных зданий, где, в частности, расположен штаб министерства обороны. На месте дежурят бригады скорой помощи и крупные силы полиции, которые перекрыли движение в центре города и выставили заграждения, чтобы предотвратить возможные беспорядки и блокировку соседних магистралей, что неоднократно происходило в последние недели. Демонстранты традиционно размахивают национальными флагами, выкрикивают антиправительственные лозунги, бьют в барабаны и держат в руках фотографии заложников. Акция протеста была согласована с полицией и пока что проходит без нарушения общественного порядка. С другой стороны от комплекса правительственных зданий на так называемой "площади заложников" проходит еще одна массовая акция, которую еженедельно организует Форум семей заложников - израильская общественная организация, занимающаяся сопровождением и поддержкой семей заложников, похищенных радикальным палестинским движением ХАМАС 7 октября 2023 года. К активистам по видеосвязи обратилась Ноа Аргамани, молодая израильтянка, которая оказалась в числе четырех спасенных израильских спецназом заложников, которых удалось освободить в начале июня в ходе спецоперации. "Я сейчас дома, но мы не можем забывать о заложниках, которые все еще находятся в плену у ХАМАС, и мы должны сделать все возможное, чтобы вернуть их домой", - заявила Ноа. За восемь месяцев войны в секторе Газа эта площадь напротив Тель-Авивского музея искусств превратилась в символический мемориал, куда люди приходят, чтобы поддержать семьи заложников. На площади установлены различные инсталляции, связанные с надеждой на освобождение остающихся в палестинском анклаве заложников. Еженедельно семьи заложников и ранее спасенные заложники выступают на этой площади, требуя от властей сделать все возможное для освобождения их близких. Демонстрации проходят на фоне отсутствия прогресса в переговорах о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников, которые возобновились после озвученного в конце мая президентом США Джо Байденом нового плана о прекращении боевых действий. Требования Израиля и ХАМАС касательно прекращения огня в палестинском анклаве кардинально расходятся, так как руководство еврейского государства регулярно на всех уровнях заявляет, что война не прекратится, пока ХАМАС не будет ликвидирован как военная и политическая структура. ХАМАС же готов обсуждать освобождение заложников лишь в случае гарантий, что Израиль полностью выведет армию из палестинского анклава и прекратит боевые действия. По израильским официальным данным, в палестинском анклаве до сих пор удерживаются 120 заложников, из которых более 40 считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были освобождены 135 заложников, эта цифра включает погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.
https://ria.ru/20240629/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240615/miting-1953180055.html
https://ria.ru/20240616/protesty-1953196501.html
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в мире, израиль, ливан, тель-авив, джо байден, хамас, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Тель-Авив, Джо Байден, ХАМАС, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Израиле проходит крупнейшая антиправительственная акция

В Израиле тысячи митингующих требуют досрочных выборов и освобождения заложников

© AP Photo / Ohad ZwigenbergАнтиправительственный митинг в Тель-Авиве
Антиправительственный митинг в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Антиправительственный митинг в Тель-Авиве. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 июн - РИА Новости. Тысячи активистов собрались в субботу вечером во многих городах Израиля с требованием провести досрочные выборы и немедленно заключить сделку по освобождению израильских заложников, которые уже почти девять месяцев удерживаются в секторе Газа, крупнейшая акция протеста по традиции проходит в центре Тель-Авива, передает корреспондент РИА Новости.
Акции протеста проходят на фоне отсутствия прогресса в переговорах по заключению сделки о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников и угрозы начала полномасштабной войны с Ливаном. Массовые антиправительственные акции проходят в крупнейших городах и центрах от Эйлата на самом юге Израиля до северных районов, которые ежедневно подвергаются обстрелам со стороны ливанского шиитского движения "Хезболлах".
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
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Вчера, 19:55
Ставшая еженедельной акция протеста проходит в центре Тель-Авива у комплекса правительственных зданий, где, в частности, расположен штаб министерства обороны. На месте дежурят бригады скорой помощи и крупные силы полиции, которые перекрыли движение в центре города и выставили заграждения, чтобы предотвратить возможные беспорядки и блокировку соседних магистралей, что неоднократно происходило в последние недели.
Демонстранты традиционно размахивают национальными флагами, выкрикивают антиправительственные лозунги, бьют в барабаны и держат в руках фотографии заложников. Акция протеста была согласована с полицией и пока что проходит без нарушения общественного порядка.
С другой стороны от комплекса правительственных зданий на так называемой "площади заложников" проходит еще одна массовая акция, которую еженедельно организует Форум семей заложников - израильская общественная организация, занимающаяся сопровождением и поддержкой семей заложников, похищенных радикальным палестинским движением ХАМАС 7 октября 2023 года.
К активистам по видеосвязи обратилась Ноа Аргамани, молодая израильтянка, которая оказалась в числе четырех спасенных израильских спецназом заложников, которых удалось освободить в начале июня в ходе спецоперации.
Митинг с требованием освобождения заложников в центре Тель-Авива - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
Семьи российских заложников провели массовый митинг в Тель-Авиве
15 июня, 23:33
"Я сейчас дома, но мы не можем забывать о заложниках, которые все еще находятся в плену у ХАМАС, и мы должны сделать все возможное, чтобы вернуть их домой", - заявила Ноа.
За восемь месяцев войны в секторе Газа эта площадь напротив Тель-Авивского музея искусств превратилась в символический мемориал, куда люди приходят, чтобы поддержать семьи заложников. На площади установлены различные инсталляции, связанные с надеждой на освобождение остающихся в палестинском анклаве заложников. Еженедельно семьи заложников и ранее спасенные заложники выступают на этой площади, требуя от властей сделать все возможное для освобождения их близких.
Демонстрации проходят на фоне отсутствия прогресса в переговорах о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников, которые возобновились после озвученного в конце мая президентом США Джо Байденом нового плана о прекращении боевых действий. Требования Израиля и ХАМАС касательно прекращения огня в палестинском анклаве кардинально расходятся, так как руководство еврейского государства регулярно на всех уровнях заявляет, что война не прекратится, пока ХАМАС не будет ликвидирован как военная и политическая структура. ХАМАС же готов обсуждать освобождение заложников лишь в случае гарантий, что Израиль полностью выведет армию из палестинского анклава и прекратит боевые действия.
По израильским официальным данным, в палестинском анклаве до сих пор удерживаются 120 заложников, из которых более 40 считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были освобождены 135 заложников, эта цифра включает погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.
Антиправительственный митинг в Тель-Авиве, Израиль - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
На протестах в Тель-Авиве задержали 12 человек, сообщили СМИ
16 июня, 07:30
 
В миреИзраильЛиванТель-АвивДжо БайденХАМАСХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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