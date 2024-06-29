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Состояние детей из лагеря в Пензе, обратившихся за медпомощью, стабильное - РИА Новости, 29.06.2024
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16:39 29.06.2024 (обновлено: 17:09 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/minzdrav-1956340382.html
Состояние детей из лагеря в Пензе, обратившихся за медпомощью, стабильное
Состояние детей из лагеря в Пензе, обратившихся за медпомощью, стабильное - РИА Новости, 29.06.2024
Состояние детей из лагеря в Пензе, обратившихся за медпомощью, стабильное
Состояние детей в детском лагере Пензы, где более 30 отдыхающих обратились за медицинской помощью, стабильное и не вызывает опасений, сообщил минздрав региона в РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T16:39
2024-06-29T17:09
пенза
происшествия
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САРАТОВ, 29 июн - РИА Новости. Состояние детей в детском лагере Пензы, где более 30 отдыхающих обратились за медицинской помощью, стабильное и не вызывает опасений, сообщил минздрав региона в Telegram-канале.Ранее прокуратура области сообщила, что более 30 детей в детском оздоровительном центре "Белка" в четверг-пятницу обратились за медицинской помощью, некоторых поместили в изолятор, начата прокурорская проверка, в том числе организации питания в лагере. В ведомстве отметили, что ранее в лагере были выявлены "многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства", но после вмешательства прокуратуры в учреждении с 23 июня с началом второй лагерной смены к работе приступил новый организатор питания."В отношении ситуации, развернувшейся в лагере "Белка", министерство здравоохранения Пензенской области поясняет, что в пятницу, 28 июня, у ряда детей выявлены признаки желудочно-кишечного расстройства. Все они были осмотрены врачами, всем назначены медикаменты. На сегодняшний день их состояние стабильное, не вызывает опасения. Многие собираются возвращаться в отряды. Те, кто оставался в изоляторе в лагере, с улучшением состояния также возвращаются в отряды", - говорится в сообщении.Уточняется, что медики ежедневно проводят осмотры. Ситуация взята на контроль минздрава региона и областного управления Роспотребнадзора.
https://ria.ru/20240626/roll-1955605911.html
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пенза, происшествия
Пенза, Происшествия
Состояние детей из лагеря в Пензе, обратившихся за медпомощью, стабильное

Состояние детей из лагеря в Пензе, обратившихся за помощью, не вызывает опасений

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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САРАТОВ, 29 июн - РИА Новости. Состояние детей в детском лагере Пензы, где более 30 отдыхающих обратились за медицинской помощью, стабильное и не вызывает опасений, сообщил минздрав региона в Telegram-канале.
Ранее прокуратура области сообщила, что более 30 детей в детском оздоровительном центре "Белка" в четверг-пятницу обратились за медицинской помощью, некоторых поместили в изолятор, начата прокурорская проверка, в том числе организации питания в лагере. В ведомстве отметили, что ранее в лагере были выявлены "многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства", но после вмешательства прокуратуры в учреждении с 23 июня с началом второй лагерной смены к работе приступил новый организатор питания.
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"В отношении ситуации, развернувшейся в лагере "Белка", министерство здравоохранения Пензенской области поясняет, что в пятницу, 28 июня, у ряда детей выявлены признаки желудочно-кишечного расстройства. Все они были осмотрены врачами, всем назначены медикаменты. На сегодняшний день их состояние стабильное, не вызывает опасения. Многие собираются возвращаться в отряды. Те, кто оставался в изоляторе в лагере, с улучшением состояния также возвращаются в отряды", - говорится в сообщении.
Уточняется, что медики ежедневно проводят осмотры. Ситуация взята на контроль минздрава региона и областного управления Роспотребнадзора.
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