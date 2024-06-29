Состояние детей из лагеря в Пензе, обратившихся за медпомощью, стабильное
Состояние детей из лагеря в Пензе, обратившихся за помощью, не вызывает опасений
Скорая помощь. Архивное фото
САРАТОВ, 29 июн - РИА Новости. Состояние детей в детском лагере Пензы, где более 30 отдыхающих обратились за медицинской помощью, стабильное и не вызывает опасений, сообщил минздрав региона в Telegram-канале.
Ранее прокуратура области сообщила, что более 30 детей в детском оздоровительном центре "Белка" в четверг-пятницу обратились за медицинской помощью, некоторых поместили в изолятор, начата прокурорская проверка, в том числе организации питания в лагере. В ведомстве отметили, что ранее в лагере были выявлены "многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства", но после вмешательства прокуратуры в учреждении с 23 июня с началом второй лагерной смены к работе приступил новый организатор питания.
"В отношении ситуации, развернувшейся в лагере "Белка", министерство здравоохранения Пензенской области поясняет, что в пятницу, 28 июня, у ряда детей выявлены признаки желудочно-кишечного расстройства. Все они были осмотрены врачами, всем назначены медикаменты. На сегодняшний день их состояние стабильное, не вызывает опасения. Многие собираются возвращаться в отряды. Те, кто оставался в изоляторе в лагере, с улучшением состояния также возвращаются в отряды", - говорится в сообщении.
Уточняется, что медики ежедневно проводят осмотры. Ситуация взята на контроль минздрава региона и областного управления Роспотребнадзора.