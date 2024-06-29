https://ria.ru/20240629/minsk-1956206801.html

Минская наступательная операция

Минская наступательная операция - РИА Новости, 29.06.2024

Минская наступательная операция

Восемьдесят лет назад Красная армия начала Минскую операцию, в результате которой была освобождена столица Белоруссии. Кроме того, советские войска... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T11:30

2024-06-29T11:30

2024-06-29T11:30

инфографика

великая отечественная война (1941-1945)

белоруссия

минск

ссср

рабоче-крестьянская красная армия (ркка)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956204200_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6188cc2ee2d3d6b781d1f303e44730a2.png

Восемьдесят лет назад Красная армия начала Минскую операцию, в результате которой была освобождена столица Белоруссии. Кроме того, советские войска ликвидировали вражескую группировку численность. более ста тысяч человек. Это наступление стало важным этапом операции "Багратион", подготовившей почву для выдворения немцев из Прибалтики и Восточной Европы. Карта, командующие и ход Минской операции — в инфографике Ria.ru.

белоруссия

минск

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

великая отечественная война (1941-1945), белоруссия, минск, ссср, рабоче-крестьянская красная армия (ркка), инфографика