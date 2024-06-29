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Минская наступательная операция - РИА Новости, 29.06.2024
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11:30 29.06.2024
https://ria.ru/20240629/minsk-1956206801.html
Минская наступательная операция
Минская наступательная операция - РИА Новости, 29.06.2024
Минская наступательная операция
Восемьдесят лет назад Красная армия начала Минскую операцию, в результате которой была освобождена столица Белоруссии. Кроме того, советские войска... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T11:30
2024-06-29T11:30
инфографика
великая отечественная война (1941-1945)
белоруссия
минск
ссср
рабоче-крестьянская красная армия (ркка)
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Восемьдесят лет назад Красная армия начала Минскую операцию, в результате которой была освобождена столица Белоруссии. Кроме того, советские войска ликвидировали вражескую группировку численность. более ста тысяч человек. Это наступление стало важным этапом операции "Багратион", подготовившей почву для выдворения немцев из Прибалтики и Восточной Европы. Карта, командующие и ход Минской операции — в инфографике Ria.ru.
белоруссия
минск
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великая отечественная война (1941-1945), белоруссия, минск, ссср, рабоче-крестьянская красная армия (ркка), инфографика
Инфографика, Великая Отечественная война (1941-1945), Белоруссия, Минск, СССР, Рабоче-крестьянская Красная армия (РККА)
Инфографика

Минская наступательная операция

Читать ria.ru в
Восемьдесят лет назад Красная армия начала Минскую операцию, в результате которой была освобождена столица Белоруссии. Кроме того, советские войска ликвидировали вражескую группировку численность. более ста тысяч человек. Это наступление стало важным этапом операции "Багратион", подготовившей почву для выдворения немцев из Прибалтики и Восточной Европы. Карта, командующие и ход Минской операции — в инфографике Ria.ru.
 
ИнфографикаВеликая Отечественная война (1941-1945)БелоруссияМинскСССРРабоче-крестьянская Красная армия (РККА)
 
 
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