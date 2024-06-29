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В Минобороны рассказали, как расчеты "Гвоздик" уничтожают укрепрайоны ВСУ - РИА Новости, 29.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:08 29.06.2024
https://ria.ru/20240629/minoborony-1956257782.html
В Минобороны рассказали, как расчеты "Гвоздик" уничтожают укрепрайоны ВСУ
В Минобороны рассказали, как расчеты "Гвоздик" уничтожают укрепрайоны ВСУ - РИА Новости, 29.06.2024
В Минобороны рассказали, как расчеты "Гвоздик" уничтожают укрепрайоны ВСУ
Расчеты самоходных гаубиц "Гвоздика" группировки войск "Север" уничтожают выявленные укрепрайоны, огневые позиции и пехоту ВСУ в зоне спецоперации, сообщили... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T05:08
2024-06-29T05:08
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 июн - РИА Новости. Расчеты самоходных гаубиц "Гвоздика" группировки войск "Север" уничтожают выявленные укрепрайоны, огневые позиции и пехоту ВСУ в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Артиллерийские подразделения группировки в круглосуточном режиме продолжают наносить точные удары по вскрытым военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, бронетехнике и живой силе ВСУ. Артиллеристы вычисляют координаты целей на основании разведки и наносят огневое поражение противнику, огневое поражение ведется на дальностях нескольких десятков километров", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что расчёты ведут огнь с закрытых огневых позиций осколочно-фугасными снарядами, из-за поворота башни самоходной гаубицы на 360 градусов можно оперативно менять направление стрельбы.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
В Минобороны рассказали, как расчеты "Гвоздик" уничтожают укрепрайоны ВСУ

Минобороны: САУ "Гвоздики" уничтожают укрепрайоны и пехоту ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" 2С1 ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Работа самоходной артиллерийской установки Гвоздика 2С1 ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" 2С1 ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 июн - РИА Новости. Расчеты самоходных гаубиц "Гвоздика" группировки войск "Север" уничтожают выявленные укрепрайоны, огневые позиции и пехоту ВСУ в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Артиллерийские подразделения группировки в круглосуточном режиме продолжают наносить точные удары по вскрытым военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, бронетехнике и живой силе ВСУ. Артиллеристы вычисляют координаты целей на основании разведки и наносят огневое поражение противнику, огневое поражение ведется на дальностях нескольких десятков километров", - сообщили в оборонном ведомстве.
Вертолет Ми-28НМ - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
Экипажи Ми-28НМ нанесли удар по подразделениям ВСУ
05:05
Уточняется, что расчёты ведут огнь с закрытых огневых позиций осколочно-фугасными снарядами, из-за поворота башни самоходной гаубицы на 360 градусов можно оперативно менять направление стрельбы.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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