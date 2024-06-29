https://ria.ru/20240629/minoborony-1956257782.html

В Минобороны рассказали, как расчеты "Гвоздик" уничтожают укрепрайоны ВСУ

В Минобороны рассказали, как расчеты "Гвоздик" уничтожают укрепрайоны ВСУ - РИА Новости, 29.06.2024

В Минобороны рассказали, как расчеты "Гвоздик" уничтожают укрепрайоны ВСУ

Расчеты самоходных гаубиц "Гвоздика" группировки войск "Север" уничтожают выявленные укрепрайоны, огневые позиции и пехоту ВСУ в зоне спецоперации, сообщили... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T05:08

2024-06-29T05:08

2024-06-29T05:08

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 июн - РИА Новости. Расчеты самоходных гаубиц "Гвоздика" группировки войск "Север" уничтожают выявленные укрепрайоны, огневые позиции и пехоту ВСУ в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Артиллерийские подразделения группировки в круглосуточном режиме продолжают наносить точные удары по вскрытым военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, бронетехнике и живой силе ВСУ. Артиллеристы вычисляют координаты целей на основании разведки и наносят огневое поражение противнику, огневое поражение ведется на дальностях нескольких десятков километров", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что расчёты ведут огнь с закрытых огневых позиций осколочно-фугасными снарядами, из-за поворота башни самоходной гаубицы на 360 градусов можно оперативно менять направление стрельбы.

https://ria.ru/20240629/mi-28nm-1956257614.html

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